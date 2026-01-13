DE40: European equities overbought❓All eyes on US CPI💡

Evropské indexy si na začátku druhé fáze úterní seance vedou relativně slabě. Německý DAX klesá o 0,19 %, francouzský FRA40 oslabuje o 0,58 % a britský FTSE100 ztrácí 0,14 %. Zároveň však americké futures zůstávají téměř beze změny, což vyvolává naděje na odraz při otevření americké hotovostní seance. Hlavním tématem dnešního obchodování jsou data o inflaci v USA (CPI), která budou zveřejněna za méně než hodinu.
Evropský akciový trh, reprezentovaný indexem Stoxx Europe 600, si vedl pozoruhodně dobře – v roce 2025 vzrostl o 17 % a v úvodu roku 2026 přidal dalších 3,2 %, čímž překonal výkon amerického indexu S&P 500. Index však vykazuje známky přehřátí – 14denní RSI překročil hranici 80, což se za posledních 20 let stalo jen zřídka a naznačuje riziko konsolidace nebo blížícího se vrcholu. Analytici Oddo BHF a Société Générale varují před příliš rychlým růstem valuací, zejména v cyklických sektorech, vzhledem k slabému hospodářskému růstu (prognóza 1,2 % v roce 2026) a stagnujícím firemním ziskům v loňském roce.
Aktuální kotace hlavních kontraktů. Zdroj: xStation
Aktuální volatilita na širším evropském trhu.
Zdroj: xStation
Během úterní seance index DAX konsoliduje zisky z předchozího dne, ale nadále proráží nad dříve zmíněnou hranici 24 780 bodů, která představovala hlavní rezistenci v roce 2025.
Současný býčí moment, který posunul kontrakt nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (modrá křivka v grafu) a 100denní EMA (fialová křivka), představuje z technického hlediska známku krátkodobého růstového trendu. Dokud DE40 zůstává nad těmito podpůrnými hladinami, současný trend má pravděpodobně potenciál pokračovat.
Zdroj: xStation
Hlavní korporátní zprávy:
Symrise (SY1.DE):
Akcie vzrostly o 4,6 % po oznámení strategické změny v portfoliu společnosti. Německo-americká firma specializující se na výrobu aromat a příchutí oznámila prodej své divize Terpenes a investici do švédské společnosti Swedencare. Tato transakce je součástí restrukturalizace zaměřené na ziskovější segmenty podnikání a vyšší efektivitu kapitálu. Rozhodnutí odstoupit od chemického segmentu a zaměřit se na péči o zvířata signalizuje strategický posun směrem k sektoru zdraví a pohody zvířat, který je považován za perspektivnější. Trh na zprávu zareagoval pozitivně, což se odrazilo v růstu ceny akcií.
Orsted (ORSTED.UK):
Akcie energetické společnosti Orsted vzrostly o 5 % po oznámení, že firma vyhrála soudní spor, který zabránil administrativě Donalda Trumpa obnovit pozastavený projekt větrné farmy v pobřežních vodách USA. Rozsudek představuje významné vítězství pro sektor obnovitelných zdrojů energie, který čelil politice omezující investice do bezemisních zdrojů. S růstem ceny akcií Orstedu roste i zájem o další společnosti v oblasti čisté energie. Rozhodnutí soudu ukazuje, že i přes politický odpor mohou být investice do zelené energie chráněny právními institucemi, což zlepšuje výhled pro celý sektor obnovitelných zdrojů.
Akcie společnosti dnes otevřely seanci výrazným růstovým gapem.
Zdroj: xStation
Aktivity analytiků investičních bank:
ZVÝŠENÁ DOPORUČENÍ (UPGRADES):
-
Aena: zvýšeno na neutral od BofA
-
Atoss Software: zvýšeno na buy od Jefferies, cílová cena: 140 EUR
-
Aurubis: zvýšeno na buy od Bankhaus Metzler, cílová cena: 161 EUR
-
Bittium: zvýšeno na accumulate od Inderes, cílová cena: 36 EUR
-
HMS Networks: zvýšeno na buy od Pareto Securities, cílová cena: 480 SEK
-
Lufthansa: zvýšeno na buy od DBS Bank, cílová cena: 10 EUR
-
PVA TePla: zvýšeno na buy od Jefferies, cílová cena: 31 EUR
-
Pan African: zvýšeno na overweight od Nedbank CIB, cílová cena: 149,27 pencí
-
Swissquote: zvýšeno na outperform od Oddo BHF, cílová cena: 555 CHF
-
Zalando: zvýšeno na overweight od Barclays, cílová cena: 35 EUR
SNÍŽENÁ DOPORUČENÍ (DOWNGRADES):
-
ASM Intl: sníženo na below average od Jefferies, cílová cena: 495 EUR
-
Airtel Africa: sníženo na hold od HSBC, cílová cena: 400 pencí
-
BAE: sníženo na hold od Deutsche Bank, cílová cena: 2140 pencí
-
BMW: sníženo na neutral od UBS, cílová cena: 93 EUR
-
Continental: sníženo na hold od Berenberg
-
Eiffage: sníženo na neutral od BofA
-
Heineken: sníženo na hold od HSBC, cílová cena: 78 EUR
-
Leonardo: sníženo na hold od Deutsche Bank, cílová cena: 57 EUR
-
SMA Solar: sníženo na hold od Jefferies
-
Thales: sníženo na hold od Deutsche Bank, cílová cena: 280 EUR
-
Vinci: sníženo na below average od BofA
-
Volvo: sníženo na hold od Morgan Stanley, cílová cena: 323 SEK
