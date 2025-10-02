DE40: Evropa na vzestupu

Dnešní seance v Evropě probíhá ve výjimečně pozitivní náladě. Investoři na prakticky všech hlavních burzách sledují zelené tabule a indexy zaznamenávají jasné zisky. Největší nárůsty vidíme u DAX a AEX, které rostou o více než 0,6 %. Naopak FTSE 100 a ATX20 se vyvíjejí slaběji a klesají zhruba o 0,15 %.
Kupující neodrazuje ani geopolitické napětí, ani prodloužené uzavření vlády v USA. Naopak, někteří investoři vnímají fiskální problémy v USA jako faktor, který zvyšuje tlak na Fed, aby urychlil snižování sazeb. To dále podporuje apetit po riziku v Evropě i Asii.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Německý index dnes zaznamenává neobvyklé zisky. Nejvíce rostou průmyslový a IT sektor, zatímco energetické společnosti jsou mírně v mínusu.
Makroekonomická data
V pozadí dnešního obchodování hrají důležitou roli makroekonomické ukazatele. Kvůli uzavření vlády v USA nebude zveřejněna zpráva o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti ani údaje o objednávkách dlouhodobého zboží.
Evropské publikace dat probíhají bez přerušení. Eurostat zveřejnil nárůst míry nezaměstnanosti v eurozóně z 6,2 % na 6,3 %.
Ve 13:30 trh také očekává zprávu Challenger o plánovaných propouštěních a zaměstnanosti v USA, která může být faktorem pro dodatečnou volatilitu na trzích.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje, že kupci silně prorazili rezistenční zónu na úrovni FIBO 23,6 a aktuálně jsou zastaveni na poslední zóně podpory oddělující cenu od historického maxima (ATH). Průlom rezistence kolem 24 530 může vést k otestování oblasti ATH, zatímco odražení od rezistence bude s největší pravděpodobností znamenat návrat ke konsolidaci mezi 24 500 a 23 500.
Firemní zprávy
Siemens (SIE.DE) — Německý gigant roste o více než 2 % po oznámení o „spin-offu“ své dceřiné společnosti (Siemens Healthineers).
Rational (RAA.DE) — Společnost roste o 3 % poté, co obdržela pozitivní doporučení od investiční banky s novým cílovým kurzem 1 035 eur.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) — Dánský farmaceutický gigant roste o více než 2 % poté, co investiční banka zvýšila doporučení pro akcie společnosti.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Bitcoin roste o 2 % a blíží se historickým maximům 📈
BREAKING: Čína signalizuje připravenost na rekordní investice v USA 🗽
Měď znovu na vzestupu, blízko historického maxima! 📈🏗️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.