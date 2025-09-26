DE40: Evropský trh mírně roste, čeká se na PCE

Dnešní seance na evropských akciových burzách začala pozitivně. Futures kontrakty na většinu hlavních indexů byly v zelených číslech, což naznačuje mírný optimismus mezi investory. Také německý DAX otevřel v kladném teritoriu, což naznačuje, že se trh snaží udržet pozitivní momentum navzdory nedávným geopolitickým otřesům a korekci v USA. Hodnoty kontraktů rostou přibližně o 0,1–0,2 %.
Lídrem růstu je dnes Španělsko, jehož index IBEX35 roste přibližně o 0,6 % na vlně příznivých makroekonomických údajů.
Na globální scéně investoři analyzují nejnovější rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa. Prezident USA oznámil zavedení dodatečných cel, která tentokrát cílí především na farmaceutický sektor.
V samotném Německu je dnes index DAX podporován především finančním sektorem a průmyslovými podniky, které těží ze zlepšené nálady na širším trhu. Naopak technologický sektor negativně vyčnívá, stlačuje index a omezuje jeho růstový potenciál.
Makroekonomická data:
Pozitivním bodem pro evropské trhy se ukázala být nejnovější data ze Španělska. HDP za poslední čtvrtletí rostl více, než ekonomové očekávali, což podporuje narativ o odolnosti ekonomiky eurozóny navzdory napjaté situaci v globálním obchodě.
HDP (q/q) (Q2): 0,8 % (odhad: 0,7 %; předchozí: 0,6 %)
HDP (y/y): 3,1 % (odhad: 2,8 %; předchozí: 2,8 %)
Investoři však zůstávají opatrní a vyčkávají na odpolední zveřejnění dat z USA. Klíčovým údajem bude inflace PCE – oblíbený ukazatel Fedu, který může napovědět o budoucím směru úrokových sazeb.
Pozornost trhu se zaměří také na údaje o spotřebitelské náladě a inflačních očekáváních z Michiganské univerzity, které mohou potvrdit nebo zpochybnit sílu domácí poptávky v USA.
DE40(D1)
Graf ukazuje, že realizace formace RGR se stává stále méně pravděpodobnou. Cena se odrazila od linie krku, což oslabilo medvědí potenciál a zastavilo další prodejní tlak. Dodatečnou technickou podporu představuje klouzavý průměr EMA100, který stabilizuje kotace a posiluje obrannou bariéru kupujících.
Základní scénář pro následující seance naznačuje vstup do konsolidační fáze. Její pravděpodobné rozmezí určují FIBO úrovně retracementu mezi 23,6 a 50. Průraz jedné z těchto hranic by mohl poskytnout silnější směrový signál.
Firemní zprávy:
Alten (ATE.FR) — Francouzská společnost zveřejnila výsledky, které překonaly očekávání v oblasti provozního zisku. Akcie otevírají o 1,8 % výše.
Volkswagen (VOW1.DE) — Německý automobilový gigant zastavuje výrobu v jednom ze svých závodů na elektromobily. Akcie klesají o 2 %.
Daimler (DTH.FE) — Výrobce nákladních vozů ztrácí přes 5 % po oznámení o nových amerických clech dopadajících na segment nákladních vozidel.
