Debata o valuaci Palantiru sílí poté, co Rule of 40 dosáhlo 127 %

Palantir Technologies zůstává jedním z nejdražších softwarových titulů na trhu i po svém nedávném poklesu. Ve čtvrtek se akcie obchodovaly kolem 147,31 USD a tržní hodnota firmy činila přibližně 432,8 mld. USD, což odpovídá trailing P/E na úrovni 395,1. Otázkou tak není, zda akcie vypadají tradičně levně, ale zda jsou růst a tvorba hotovosti společnosti už natolik silné, aby tento prémiový násobek ospravedlnily.
Metriky, které podporují býčí scénář
Poslední výsledky daly investorům silné argumenty. Palantir vykázal za čtvrté čtvrtletí 2025 tržby 1,4068 mld. USD, meziročně vyšší o 70 %, zatímco tržby z amerického komerčního segmentu vzrostly o 137 % na 507 mil. USD. Vedení zároveň zdůraznilo Rule of 40 na úrovni 127 %, což je u softwarové společnosti této velikosti výjimečné, a uvedlo, že tržby za celý rok 2026 mají dosáhnout 7,182 až 7,198 mld. USD, tedy růstu o 61 %.
Neobvykle silná je také tvorba hotovosti. Palantir v roce 2025 vytvořil upravený volný cash flow ve výši 2,270 mld. USD a pro rok 2026 očekává upravený volný cash flow v rozmezí 3,925 až 4,125 mld. USD, přičemž zároveň počítá s GAAP provozním ziskem i čistým ziskem v každém čtvrtletí letošního roku. Právě tato čísla pomáhají vysvětlit, proč se část investorů stále více soustředí na provozní páku a cash flow místo samotného zisku na akcii.
Proč akcie stále vypadají draze
Přesto je Palantir stále oceněn tak, jako by měl téměř bezchybně plnit očekávání. Na základě středu výhledu pro rok 2026 odpovídá současná tržní hodnota přibližně 60,2násobku očekávaných tržeb za rok 2026 a asi 107,5násobku očekávaného upraveného volného cash flow. Reuters po únorových výsledcích také uvedl, že investory i přes silný růst dál znepokojuje velmi vysoká valuace akcií.
Palantir tak zůstává v nezvyklé pozici. Firmu už není snadné odmítnout jako čistě spekulativní AI titul, protože její růst, marže i tvorba hotovosti už fungují ve velkém měřítku. Akcie ale stále vyžadují, aby Palantir udržel mimořádně silnou exekuci, zejména v americkém komerčním a vládním segmentu, jinak bude současné ocenění obtížné obhájit.
Trhy nyní budou sledovat, zda Palantir dokáže udržet růst amerického komerčního byznysu nad tempem naznačeným ve výhledu pro rok 2026 a zda se volný cash flow bude zvyšovat tak rychle, jak management očekává. Investoři se zároveň zaměří na to, zda budou další čtvrtletí dál přinášet Rule of 40 výrazně nad běžnou úrovní softwarového sektoru, protože právě to je nejsilnější argument pro prémiový násobek.
