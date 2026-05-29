Dell roste o 40 % po velmi silném reportu tržeb ⚡ Další vítěz v oblasti AI?

Dell Technologies (DELL.US) zveřejnil výsledky za fiskální 1. čtvrtletí 2027, které potvrzují jeho pozici jednoho z největších příjemců boomu umělé inteligence. Výrobce serverů, infrastruktury pro datová centra a osobních počítačů dosáhl rekordních tržeb, prudkého růstu zisku a výrazně zvýšil svůj celoroční výhled. Hlavním motorem růstu zůstává byznys se servery pro AI. Management nyní očekává roční tržby ze serverů pro AI ve výši přibližně 60 mld. USD. Výsledky zároveň ukazují silnou poptávku po tradiční IT infrastruktuře, úložištích a podnikových PC.
Reakce trhu byla okamžitá. Akcie Dellu v poobchodní fázi vzrostly téměř o 40 % poté, co společnost překonala prakticky všechna očekávání Wall Street.
Klíčové body
- Tržby v 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 88 % na rekordních 43,8 mld. USD.
- Upravený zisk na akcii (non-GAAP) vzrostl meziročně o 214 % na 4,86 USD.
- Objednávky serverů pro AI dosáhly během čtvrtletí 24,4 mld. USD.
- Tržby ze serverů pro AI činily 16,1 mld. USD.
- Nevyřízené objednávky v oblasti AI vzrostly na rekordních 51,3 mld. USD.
- Dell zvýšil celoroční výhled tržeb na 165–169 mld. USD, což je nový firemní rekord.
- Management očekává během aktuálního fiskálního roku tržby ze serverů pro AI ve výši přibližně 60 mld. USD.
- Akcie po zveřejnění výsledků vzrostly téměř o 40 %.
AI se stává největším byznysem Dellu
Ještě před několika lety byl Dell spojován hlavně s osobními počítači a podnikovým hardwarem. Dnes se stále větší část jeho podnikání soustředí na infrastrukturu podporující umělou inteligenci.
Během čtvrtletí Dell získal objednávky na servery pro AI v hodnotě 24,4 mld. USD a zároveň v této oblasti vygeneroval tržby 16,1 mld. USD. Ještě důležitější je, že společnost zakončila čtvrtletí s rekordním objemem nevyřízených objednávek souvisejících s AI ve výši 51,3 mld. USD.
Podle provozního ředitele Jeffa Clarkea poptávka po řešeních pro AI dál zrychluje. Management zdůraznil, že pipeline potenciálních projektů je několikanásobně větší než aktuální objem nevyřízených objednávek. Mezi zákazníky Dellu patří hyperscale společnosti a poskytovatelé výpočetního výkonu, jako jsou CoreWeave a Nscale, ale také firmy budující privátní AI infrastrukturu a organizace vyvíjející vlastní AI modely.
Finanční výsledky výrazně překonaly očekávání
Dell vygeneroval v prvním čtvrtletí tržby 43,8 mld. USD, zatímco před rokem to bylo 23,3 mld. USD. To výrazně překonalo konsenzuální odhady Wall Street ve výši přibližně 35,5 mld. USD.
Ziskovost byla ještě působivější. Upravený zisk na akcii dosáhl 4,86 USD, výrazně nad očekáváním analytiků ve výši 2,99 USD.
Další klíčové údaje:
- Provozní zisk vzrostl o 154 % na 4,2 mld. USD.
- Čistý zisk vzrostl o 194 % na 3,2 mld. USD.
- Hrubý zisk vzrostl o 57 % na 7,9 mld. USD.
Tyto výsledky ukazují, že Dell nejen prodává více hardwaru, ale zároveň těží z vyšších marží u produktů infrastruktury pro AI.
AI infrastruktura táhne celý byznys datových center
Nejsilnějším segmentem zůstává Infrastructure Solutions Group (ISG), která zahrnuje servery, síťové vybavení a úložné systémy.
Tržby ISG meziročně vzrostly o 181 % na rekordních 29 mld. USD, zatímco provozní zisk se zvýšil o 206 % na 3,1 mld. USD.
Důležité je, že růst se neomezuje jen na servery pro AI. Tržby z tradičních serverů a síťových řešení vzrostly o 92 % na 8,5 mld. USD.
To odráží širší vlnu modernizace infrastruktury, protože velké podniky rozšiřují výpočetní kapacitu a modernizují datová centra pro podporu AI workloadů. Management také uvedl, že nástup AI inference a agentních systémů zvyšuje poptávku po tradičních CPU, které plní řadu podpůrných úkolů vedle GPU akcelerátorů.
Dell buduje kompletní AI ekosystém
Strategie Dellu jde daleko za samotný prodej serverů. Společnost vyvíjí komplexní AI platformu, která zahrnuje infrastrukturu, úložiště, správu dat a integrovaná řešení vytvářená se strategickými partnery.
Aktuální partnerství zahrnují:
- NVIDIA
- Google Cloud
- OpenAI
- xAI
- Palantir
- ServiceNow
- Mistral
- CrowdStrike
Jednou z hlavních iniciativ Dellu je Dell AI Factory with NVIDIA, která firmám umožňuje nasazovat AI prostředí mimo veřejné cloudové platformy.
To reaguje na významný trend v odvětví. Organizace stále častěji volí on-premises nasazení AI kvůli obavám o bezpečnost dat, nákladovou efektivitu a regulatorní soulad.
PC byznys se také vrací k růstu
Ačkoli AI přitahuje největší pozornost investorů, Dell dosáhl silných výsledků i ve svém tradičním PC byznysu.
Tržby segmentu Client Solutions Group (CSG) vzrostly o 17 % na 14,6 mld. USD.
Komerční PC segment vygeneroval tržby 13 mld. USD, což představuje růst o 18 % a sedmé čtvrtletí růstu v řadě.
Management zdůraznil, že velká část globální instalované báze PC je nyní starší než čtyři roky, což vytváří přirozený cyklus obnovy. Další poptávku podporuje podniková migrace na Windows 11 a rostoucí zájem o PC s podporou AI.
Hlavním omezením je nabídka, ne poptávka
Jedním z nejvýraznějších vzkazů managementu bylo, že poptávka už není hlavním limitem růstu.
Dell upozornil na nedostatek těchto komponent:
- DRAM paměti
- NAND flash paměti
- Procesory
- Různé komponenty pro datová centra
Podle Jeffa Clarkea společnost nadále funguje v inflačním prostředí a pravidelně upravuje ceny. Zároveň mnoho zákazníků zrychluje nákupy, aby si zajistili infrastrukturní kapacitu na několik let dopředu.
Situace připomíná dřívější fáze boomu cloud computingu, kdy se nedostatek komponent stal hlavním úzkým hrdlem pro poskytovatele infrastruktury.
Dell zvyšuje celoroční výhled
Management výrazně zlepšil finanční výhled.
Dell nyní očekává:
- Tržby 165–169 mld. USD
- Tržby ze serverů pro AI přibližně 60 mld. USD
- Upravený zisk na akcii přibližně 17,90 USD
V praxi to znamená zvýšení očekávaných tržeb přibližně o 27 mld. USD oproti předchozímu výhledu.
Pro druhé čtvrtletí Dell očekává:
- Tržby 44–45 mld. USD
- Tržby ze serverů pro AI přibližně 15,5 mld. USD
Dell se stává jedním z největších vítězů AI boomu
Ještě nedávno investoři vnímali Dell hlavně jako výrobce osobních počítačů. Nejnovější výsledky ukazují, že se společnost proměnila v jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů infrastruktury, která pohání AI ekosystém. Rekordní objem nevyřízených objednávek, zrychlující růst napříč všemi hlavními segmenty a projekce managementu na 60 mld. USD tržeb z AI naznačují, že investiční cyklus generativní AI je stále v rané fázi. Pro Dell už hlavní výzvou není hledání zákazníků, ale zajištění dostatečného množství komponent pro pokrytí bezprecedentní poptávky. Jak vidíme na grafu, akcie Dellu od začátku roku výrazně rostou, téměř o 130 %. Otevření o 40 % výše by však signalizovalo ještě silnější výsledek, blíže k 200% růstu od začátku roku.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Blíží se konec války? (28.05.2026)
Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliard mění AI cloud📈
Nasdaq roste díky oživení softwarového sektoru 📈 Má rally na Wall Street daleko ke konci?
Uklidňuje Barclays investory ohledně akcií Ferrari❓
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.