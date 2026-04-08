Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️

- Akcie Delty rostou o více než 10 %, což podporuje pokles cen ropy a uklidnění situace na Blízkém východě.
- Výsledky za 1Q byly mírně lepší než očekávání, ale výhled na 2Q zůstává opatrný kvůli nejistotě kolem cen paliva.
- Akcie Delty rostou o více než 10 %, což podporuje pokles cen ropy a uklidnění situace na Blízkém východě.
- Výsledky za 1Q byly mírně lepší než očekávání, ale výhled na 2Q zůstává opatrný kvůli nejistotě kolem cen paliva.
Letecká společnost Delta Air Lines zveřejnila své výsledky za první kvartál 2026. Firma zároveň oznámila, že v nejbližší době výrazně omezí své růstové plány, protože náklady na palivo prudce rostou. Tím potvrzuje první negativní dopad na celý letecký sektor, který byl zasažen historickým růstem cen leteckého paliva v důsledku války na Blízkém východě. Růst cen leteckého paliva od chvíle, kdy USA a Izrael zaútočily na Írán, byl prudší než růst cen samotné ropy. Podle organizace Airlines for America vzrostly ceny leteckého paliva ve velkých amerických městech od 27. února do 6. dubna téměř o 88 %.
Akcie společnosti ale rostou o více než 10 %, což je dáno především možným uklidněním situace na Blízkém východě, kdy ropa dnes klesá k hodnotám kolem 90 USD. Na pozitivní zprávy z Blízkého východu nereaguje jen Delta, ale posilují i další letecké společnosti, které připisují zhruba 10 %.
Z hlediska výsledků Delta reportovala čísla převážně v souladu s očekáváním.
Upravený zisk na akcii: 64 centů vs. očekávaných 57 centů
Tržby: 14,2 miliardy USD vs. očekávaných 14 miliard USD
Kromě toho firma zveřejnila i výhled na druhé čtvrtletí, kde by měla dosáhnout upraveného zisku na akcii mezi 1 až 1,50 USD, zatímco analytici očekávali 1,52 USD na akcii. Tržby by měly meziročně růst v rozmezí 13 až 15 %, což je více než přibližně 10% růst, který očekávala Wall Street.
Delta se také v úterý připojila ke společnostem JetBlue Airways a United a zvýšila poplatky za odbavená zavazadla. Dopravci po celém světě jsou růstem cen paliv zasaženi ještě více kvůli závislosti jejich zemí na dovozu, a proto zavádějí palivové příplatky nebo oznamují zvýšení cen letenek. Delta navíc vlastní rafinerii, kde z ropy vyrábí letecké palivo i další produkty, jako je benzin a nafta, což jí dává výhodu oproti ostatním dopravcům. CEO Delty zároveň uvedl, že je nyní velmi těžké odhadnout další vývoj cen paliva, ale pokud zůstanou vysoké, rafinerie by mohla firmě pomoci zvládat vyšší náklady.
CEO dále uvedl, že aerolinka zatím nestahuje svůj celoroční výhled, ale ani jej neaktualizuje kvůli nejistotě ohledně cen paliva. Delta při zveřejnění předchozích výsledků v lednu očekávala, že letošní rok by mohl přinést rekordní zisky.
Graf DAL.US (D1)
Zdroj: xStation05
