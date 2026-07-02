🚨 Déšť v Brazílii poslal kávu na nejvyšší ceny za 3 měsíce ☔☕

- Sklizeň úrody u družstva Cooxupé dosáhla k 28. červnu jen 24,9%, nejméně od roku 2018
- Zásoby arabiky na burze ICE klesly od začátku roku 2025 o téměř 527 tisíc pytlů, tedy o 53,8%
- Investiční fondy zvýšily čisté dlouhé pozice v týdnu do 23. června oproti předchozímu týdnu o téměř 50%
- Produkce zelené kávy v Indonésii má v sezóně 2026/27 klesnout o 8%
- Brazilská sklizeň má i přes pomalý postup dosáhnout rekordních 71,9 milionu pytlů, o 14% více než loni
- Sklizeň úrody u družstva Cooxupé dosáhla k 28. červnu jen 24,9%, nejméně od roku 2018
- Zásoby arabiky na burze ICE klesly od začátku roku 2025 o téměř 527 tisíc pytlů, tedy o 53,8%
- Investiční fondy zvýšily čisté dlouhé pozice v týdnu do 23. června oproti předchozímu týdnu o téměř 50%
- Produkce zelené kávy v Indonésii má v sezóně 2026/27 klesnout o 8%
- Brazilská sklizeň má i přes pomalý postup dosáhnout rekordních 71,9 milionu pytlů, o 14% více než loni
Ceny kávy tento týden prudce vzrostly a dostaly se na nejvyšší hodnoty za 3 měsíce. Za prudkým pohybem stojí především extrémní deště v Brazílii, největšímu světovému producentovi kávy.
Podle dostupných meteorologických dat spadlo v regionu Minas Gerais, kde se pěstuje největší část brazilské úrody, během týdne do 28. června přes 31 milimetrů srážek, což představuje téměř dvacetinásobek historického průměru pro toto období. Důsledky jsou vidět přímo v poli. U družstva Cooxupé, jednoho z největších v Brazílii, dosáhla sklizeň k 28. červnu jen necelých 25%, což je nejnižší hodnota od roku 2018 a zhruba o 6,5 procentního bodu méně než ve stejném období loni. Podobně se u družstva Expocacer podařilo dokončit sklizeň jen na zhruba 27% plochy, což je přibližně o 8 procentních bodů méně než loni.
Mimosezónní deště způsobují, že zralé bobule padají ze stromů ještě před sklizní, a zároveň komplikují sušení již sklizené úrody, čímž roste riziko plísní. Nadměrná vlhkost může také vyvolat předčasné kvetení stromů, což by mohlo ovlivnit i příští úrodu.
GRAF: Vývoj ceny arabiky (COFFEE, H1)
Zdroj: xStation5
Trh zároveň reaguje na klesající zásoby. Certifikované zásoby arabiky na burze ICE klesly jen za poslední týden o více než tři tisíce pytlů na necelých 377 500, tedy méně než polovinu stavu před rokem. Od začátku roku 2025 se tyto zásoby snížily už téměř o 527 tisíc pytlů, což představuje pokles o zhruba 54%. K rostoucímu zájmu o kávu přispívají i investiční fondy, které k 23. červnu zvýšily své čisté dlouhé pozice oproti předchozímu týdnu téměř o polovinu.
Do hry vstupuje i počasí s delším horizontem. Podle aktuálních odhadů je pravděpodobnost silného jevu El Niño letos poměrně vysoká a jeho vznik byl již oficiálně potvrzen začátkem června. Pokud by El Niño zpozdilo deště, které Brazílie potřebuje na podzim během kvetení stromů, mohlo by to ovlivnit i úrodu v sezóně 2026/27. Tlak na nabídku přidává i Indonésie, kde má podle odhadu amerického ministerstva zemědělství produkce zelené kávy v sezóně 2026/27 klesnout o 8%.
Ne všechny signály jsou však jednoznačně růstové. Aktuální prognózy počítají pro Brazílii s rekordní celkovou úrodou, což by znamenalo meziroční nárůst o přibližně 14%, i když tempo sklizně letos zaostává. Několik analytiků zároveň zvýšilo odhad globálního přebytku arabiky. U robusty navíc rostou vývozy z Vietnamu, které od ledna do května meziročně stouply o téměř osm procent, což působí na ceny robusty spíše tlumivě.
Krátkodobě tak trh táhne nahoru pomalá sklizeň a klesající zásoby, zatímco dlouhodobější odhady úrody hovoří spíše o možném uvolnění nabídky. Další vývoj bude nyní do velké míry záviset na tom, jak rychle se brazilským farmářům podaří dohnat sklizeň a zda se El Niño skutečně projeví v podobě opožděných podzimních dešťů.
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