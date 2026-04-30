Dieselová krize rozděluje Asii: Bohaté státy mají zásoby, chudší čelí tvrdé palivové krizi ⛽

- Asijský trh s dieselem se rozdělil na bohatší státy se zásobami a chudší dovozce s nedostatkem paliva.
- Uzavření Hormuzského průlivu způsobilo prudký růst cen ropy, dieselu i námořní přepravy.
- Nejvíce zasažené jsou země jako Indie, Indonésie, Filipíny a Vietnam, kde nedostatek paliva ohrožuje dopravu i průmysl.
- Rostoucí počet tankerů přechází z přepravy čistých paliv na přepravu ropy, což dále zhoršuje dostupnost lodí pro diesel a benzín.
Válka na Blízkém východě začíná výrazně měnit situaci na asijském trhu s naftou. Diesel, který je klíčovým palivem pro dopravu, zemědělství, průmysl i logistiku, se stal jedním z nejcitlivějších produktů zasažených konfliktem. Region se tak dostává do nerovnoměrné situace, kdy bohatší státy s rozsáhlou rafinérskou kapacitou mají stále relativně komfortní zásoby, zatímco chudší a dovozně závislé země čelí akutnímu nedostatku.
Hlavním problémem je omezení vývozu ropných produktů z významných asijských rafinérských center, především z Číny a Jižní Koreje. Tamní zpracovatelé ropy byli kvůli výpadkům dodávek nuceni snížit provoz rafinerií, což následně omezilo objem paliv směřujících do okolních zemí. Nejvíce tuto situaci pociťují dovozci, jako jsou Indonésie, Filipíny, Vietnam nebo Indie, kteří jsou na regionálních dodávkách nafty výrazně závislí.
Rozdíl mezi jednotlivými státy je stále výraznější. Zatímco v Číně se komerční zásoby dieselu dostaly na nejvyšší úroveň za téměř dva roky, v chudších ekonomikách se začínají objevovat reálné problémy v každodenním provozu. Například v Indii, kde je silniční doprava páteří přepravy zboží, zůstávají některé nákladní vozy stát u silnic kvůli prázdným čerpacím stanicím. Pro tamní dopravce to znamená nejen finanční ztráty, ale také riziko narušení dodavatelských řetězců.
Situaci výrazně zhoršuje téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu, který je jednou z nejdůležitějších energetických tepen světa. Omezení přepravy ropy i rafinovaných produktů vedlo k prudkému růstu cen. Cena ropy Brent se dostala nad 110 USD za barel, tedy na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky, a spolu s ní prudce zdražily také ropné produkty včetně dieselu. Pro asijské ekonomiky to znamená rostoucí tlak na inflaci, protože vyšší ceny paliv se rychle promítají do nákladů zemědělců, výrobců i dopravců.
Dopady jsou patrné především v jihovýchodní Asii. Filipíny dokonce vyhlásily národní energetickou nouzi, protože růst cen energií začíná zvyšovat inflační tlak. Indonésie na nedostatek dieselu reaguje urychlením zavádění paliva s vysokým podílem biosložky, konkrétně směsi tvořené z 50 % biopalivy z palmového oleje. Tento krok je mimořádný i proto, že prudké zdražení klasické nafty způsobilo, že biopalivová alternativa se stala cenově atraktivnější než běžný diesel.
Vietnam mezitím vyzývá energeticky náročná odvětví, například výrobu oceli a cementu, k úsporám paliva. Tamní rafinérie Nghi Son zároveň hledá pomoc při zajištění vstupních surovin. Thajsko se zase snaží chránit spotřebitele před růstem cen tím, že vláda schválila plán na financování podpůrných opatření pomocí půjček. Tyto kroky ukazují, že palivová krize už není pouze problémem energetického trhu, ale začíná se propisovat do hospodářské politiky jednotlivých zemí.
Zcela odlišná situace panuje v bohatších státech severovýchodní Asie. Japonsko a Jižní Korea sice také čelí nižšímu využití rafinérských kapacit, ale díky větším zásobám, lepší infrastruktuře a uvolňování nouzových rezerv zatím nečelí vážným lokálním deficitům. Japonské rafinérie pracují přibližně na 68 % kapacity, zatímco běžně se pohybují kolem 80 %, přesto se tamní trh drží stabilněji než v chudších asijských ekonomikách.
Dočasnou úlevu by mohlo přinést obnovení vývozu z Jižní Koreje a Číny. Jihokorejské rafinérie by podle odhadů mohly v příštím měsíci zvýšit export dieselu a čínské státní rafinérie žádají Peking o povolení k vyššímu vývozu paliv. Důvodem jsou právě vysoké domácí zásoby, které vznikly během dřívějšího omezení exportu. Přesto však zůstává riziko, že regionální trh zůstane napjatý i během letní sezony, kdy spotřeba dieselu obvykle roste kvůli sklizni, dopravě a vyšší poptávce po chlazení.
Napětí se zároveň přesouvá i na trh tankerů. Rostoucí počet takzvaných čistých tankerů, které běžně přepravují diesel nebo benzín, je nyní přestavován a využíván pro přepravu ropy. Tento trend zesílil poté, co se kvůli konfliktu zvýšila poptávka po lodích na přepravu ropy a zároveň klesla dostupnost nákladů pro produktové tankery v oblasti Perského zálivu. Letos už bylo na přepravu ropy převedeno 68 tankerů typu LR2, zatímco za celý předchozí rok šlo o 49 lodí.
Tento přesun má zásadní důsledky. Podle dostupných dat nyní přepravuje ropu už 296 tankerů LR2, což představuje přibližně dvě třetiny globální flotily tohoto typu. Jde o nejvyšší podíl minimálně od roku 2019. Provozovatelé tankerů reagují především na vyšší výnosy z přepravy ropy, protože sazby pro lodě typu Aframax a podobné kapacity prudce vzrostly poté, co se kupci začali snažit zajistit náhradní dodávky mimo Perský záliv.
Paradoxem je, že masivní přesun čistých tankerů do přepravy ropy nyní začíná vytvářet nedostatek lodí pro přepravu samotných ropných produktů. To tlačí vzhůru ceny námořní dopravy dieselu a benzínu a postupně snižuje ekonomickou výhodnost dalšího přechodu tankerů na ropu. Návrat těchto lodí zpět k přepravě čistých paliv navíc není jednoduchý, protože změna z čistého tankeru na „špinavý“ je relativně snadná, ale opačný proces je časově i finančně náročnější.
Z pohledu investorů a energetických trhů současná situace ukazuje, jak citlivá je Asie na výpadky dodávek z Blízkého východu. Bohatší země s domácími rafinériemi a strategickými rezervami mají prostor tlumit šoky, zatímco chudší státy jsou mnohem zranitelnější. Pokud bude omezení v Hormuzském průlivu pokračovat, může se dieselová krize dále prohloubit a zasáhnout nejen ceny paliv, ale také potraviny, průmyslovou výrobu a širší inflační vývoj v regionu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
