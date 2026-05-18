⚠️ Drahá ropa vrací inflační obavy. Dluhopisy jsou pod tlakem

- Výprodej na dluhopisových trzích pokračuje i na začátku týdne
- Vládní dluhopisy napříč regiony ztrácejí kvůli růstu cen energií a obavám z déle zvýšené inflace
- Hlavním faktorem zůstává válka v Íránu, která tlačí ceny ropy vzhůru
- Cena ropy Brent se dostala k hranici 110 dolarů za barel
Výprodej na dluhopisových trzích pokračuje i na začátku tohoto týdne. Vládní dluhopisy napříč regiony ztrácejí kvůli růstu cen energií a obavám, že inflace může zůstat zvýšená déle, než investoři čekali. Hlavním důvodem je stále válka v Íránu, která tlačí ceny ropy vzhůru a zvyšuje riziko dalších cenových tlaků v ekonomice.
Cena ropy Brent se dostala k hranici 110 dolarů za barel, což znovu otevřelo otázku, zda centrální banky budou moci sazby snižovat. Ještě před vypuknutím konfliktu trh počítal spíše se snižováním sazeb v USA, nyní už ale investoři připisují více než 50% pravděpodobnost tomu, že Fed do konce roku sazby naopak zvýší.
Na tento posun reagovaly výnosy amerických dluhopisů prudkým růstem. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu vystoupal až na 4,63 %, nejvýše od začátku roku. Dvouletý výnos se dostal na čtrnáctiměsíční maximum 4,1 % a třicetiletý výnos vzrostl na 5,15 %. Vyšší výnosy jsou problémem i pro akcie, které v posledních týdnech těžily hlavně z optimismu kolem umělé inteligence.
Tlak je ale globální. V eurozóně vystoupal německý desetiletý výnos na 3,19 %, nejvýše za 15 let. Trh nyní počítá s vysokou pravděpodobností, že Evropská centrální banka už příští měsíc zvýší sazby. Ještě před válkou se přitom očekávalo, že ECB letos zůstane spíše beze změny.
Velký pohyb nastal také v Japonsku. Výnos třicetiletého japonského státního dluhopisu vzrostl na rekordních 4,2 % a desetiletý výnos dosáhl 2,8 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1996. Situaci zhoršily zprávy, že japonská vláda pravděpodobně vydá nový dluh kvůli dodatečnému rozpočtu na zmírnění ekonomických dopadů války.
Investory znervóznila také poslední inflační data. Spotřebitelské i výrobní ceny v USA rostly více, než se čekalo, a podobný vývoj byl vidět i v dalších velkých ekonomikách. Obavy z inflace tak už nejsou pouze teoretické, ale začínají se promítat i do tvrdých dat. Velká očekávání byla spojená také se summitem Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. Trh doufal, že jednání přinesou posun ve snaze ukončit válku v Íránu, to se ale nestalo. Výsledkem je pokračující nejistota, drahá ropa a tlak na dluhopisové trhy.
Graf TNOTE (H1)
Zdroj: xStation05
