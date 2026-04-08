Dva týdny klidu⏳Trump oznámil příměří s Íránem těsně před ultimátem 🤝

- USA a Írán se dohodly na dvoutýdenním příměří navázaném na otevření Hormuzského průlivu.
- Cena ropy po oznámení prudce klesly, zatímco akciové trhy výrazně rostly.
- Dohoda zatím neřeší jádro sporu, tedy sankce, jaderný program ani vojenskou přítomnost USA v regionu.
- Klíčové bude, zda se skutečně obnoví bezpečný provoz tankerů v Hormuzu.
Spojené státy a Írán se podle oznámení prezidenta Donalda Trumpa dohodly na dvoutýdenním příměří, které má dočasně zastavit americko-izraelské útoky výměnou za obnovení bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem. Právě tento klíčový námořní koridor je zásadní pro světový obchod s ropou, takže trhy na zprávu reagovaly okamžitou úlevou.
Trump uvedl, že USA na dva týdny pozastaví bombardování Íránu, pokud Teherán zajistí okamžité a bezpečné otevření průlivu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí potvrdil, že po tuto dobu bude plavba možná ve spolupráci s íránskými ozbrojenými silami a že při zastavení útoků Írán omezí své obranné operace. Podle Bílého domu s dohodou souhlasil také Izrael, i když bezprostředně po oznámení dál přicházely zprávy o pokračujících raketových a dronových útocích v regionu.
Pro finanční trhy šlo o zásadní impuls. Brent crude po oznámení prudce oslabila, když během dne spadla až o 16 % k úrovni 91,70 USD za barel. Akciové trhy naopak výrazně posílily, protože investoři začali sázet na dočasné uklidnění geopolitického napětí a zmírnění tlaku na globální energetické dodávky.
Přesto zůstává řada zásadních otazníků. Příměří totiž neřeší klíčové sporné body, jako jsou íránský jaderný program, raketové kapacity, drony ani otázka sankcí. Írán navíc podle státních médií vstupuje do dalších jednání s úplnou nedůvěrou. Obě strany sice dohodu prezentují jako své vítězství, ale ve skutečnosti jde spíše o krátkodobé odložení další eskalace než o skutečné řešení konfliktu.
Trh nyní bude bedlivě sledovat hlavně to, zda se přes Hormuzský průliv skutečně obnoví běžný pohyb tankerů. Právě to bude rozhodující test, zda má dohoda reálnou sílu, nebo zda jde jen o dočasnou pauzu před další vlnou napětí.
Graf OIL.WTI (H1)
Ropa WTI zaznamenala prudký obrat směrem dolů. Ještě krátce předtím se cena držela v oblasti 115 až 117 USD, poté ale přišel silný výprodej, který ji rychle srazil k úrovni 91,15 USD. Tím trh během několika hodin přešel z růstového nastavení do výrazně slabší fáze a ukázal, že prodejci převzali kontrolu. Aktuální cena se navíc nachází pod oběma klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na 107,95 USD i pod SMA 100 na 107,44 USD. To je z technického pohledu negativní signál, protože trh se obchoduje hluboko pod úrovněmi, které dříve fungovaly jako podpora. Dokud se cena nedokáže vrátit alespoň nad pásmo kolem 107 USD, zůstává krátkodobý výhled spíše medvědí. CCI se pohybuje kolem hodnoty -91,1, což ukazuje na přetrvávající negativní momentum a silný prodejní tlak. Momentum se drží na úrovni 84,87, tedy výrazně pod neutrální hranicí, což potvrzuje, že kupci po prudkém propadu zatím nedokázali obnovit sílu. Na grafu je sice vidět krátká stabilizace, ta ale zatím nepůsobí jako přesvědčivý signál obratu.
Zdroj: xStation5
