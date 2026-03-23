EA láká věřitele na miliardové úspory po převzetí 🎮

- EA prezentuje věřitelům až 700 milionů dolarů ročních úspor po převzetí.
- Firma chce do upraveného EBITDA započítat i jednorázové náklady na vývoj her.
- Po transakci má dluh narůst až na 18 miliard dolarů.
- Investoři zatím věří, že silné značky a cash flow umožní vysoké zadlužení zvládnout.
- EA prezentuje věřitelům až 700 milionů dolarů ročních úspor po převzetí.
- Firma chce do upraveného EBITDA započítat i jednorázové náklady na vývoj her.
- Po transakci má dluh narůst až na 18 miliard dolarů.
- Investoři zatím věří, že silné značky a cash flow umožní vysoké zadlužení zvládnout.
Společnost Electronic Arts se při chystaném financování svého převzetí snaží přesvědčit investory, že po dokončení transakce výrazně zlepší ziskovost. V rámci dluhového balíku za 15 miliard dolarů, který má pomoci financovat odkup firmy v hodnotě 55 miliard dolarů, prezentuje budoucím věřitelům až 700 milionů dolarů ročních úspor, jež by se měly promítnout do upraveného zisku EBITDA.
Významnou část těchto úprav tvoří takzvané add-backs, tedy náklady, které firma označuje za jednorázové nebo mimořádné a chce je zpětně připočítat k ziskům. Patří sem například asi 263 milionů dolarů vynaložených na vývoj her Battlefield 6 a Skate. Podle společnosti šlo o jednorázové investice, protože nové verze her už byly spuštěny a nyní je hrají miliony uživatelů.
Vedle toho noví vlastníci počítají s dalšími asi 400 miliony dolarů ročních úspor během příštích dvou až tří let. Část má plynout z nižších nákladů po stažení firmy z burzy, část z revize produktového portfolia a zhruba 100 milionů dolarů má přinést širší využití umělé inteligence, například při programování her. Dalších 170 milionů dolarů má vycházet z organizačních změn a provozních efektivit, což může zahrnovat i snižování stavů.
Zájem investorů je zatím silný. Nabídka dluhu už podle dostupných informací přilákala objednávky přes 25 miliard dolarů, tedy výrazně nad cílovým objemem. Banky v čele s JPMorgan navíc upravily strukturu financování a navýšily dolarový úvěr na 5 miliard dolarů, zatímco část jiného zajištěného dluhu snížily.
Podle agentury Moody’s se zadlužení EA po transakci zvýší z přibližně 1,5 miliardy na 18 miliard dolarů, tedy zhruba dvanáctinásobně. Ratingová agentura ale zároveň míní, že firma by měla být schopná tento dluh obsloužit díky stabilnímu cash flow. Letos by měla vygenerovat tržby kolem 7,5 miliardy dolarů.
Nové vlastnické rozložení má být silně koncentrované. Hlavní roli bude mít saúdský fond PIF s podílem kolem 93 %, zatímco Silver Lake má držet asi 5,5 % a Affinity Partners přibližně 1 %. Právě Silver Lake přitom o převzetí EA usilovala řadu let.
Z pohledu investorů je klíčové, že EA stojí na silných herních značkách, především ve sportovním segmentu. Moody’s ale upozorňuje i na rostoucí tlak na marže kvůli vyšším výdajům na vývoj a na závislost firmy na sportovních titulech. Právě proto bude důležité, zda nové vedení skutečně dokáže slíbené úspory přetavit do reálných výsledků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.