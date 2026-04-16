Eli Lilly kupuje Centessu v transakci až za 7,8 miliardy USD, aby posílila pipeline pro poruchy spánku

Společnost Eli Lilly 31. března oznámila akvizici Centessa Pharmaceuticals v transakci s počáteční hodnotou 6,3 miliardy USD a celkovou možnou hodnotou až 7,8 miliardy USD včetně podmíněných plateb. Americky obchodované akcie Centessy v ranním obchodování vzrostly o 45 %, zatímco akcie Lilly přidaly 3,1 %, když investoři reagovali na vstup Lilly do léčby poruch spánku a bdělosti prostřednictvím orexinové pipeline Centessy.
Podmínky dohody
Podle dohody Lilly zaplatí 38 USD za akcii v hotovosti a k tomu jeden nepřevoditelný contingent value right s hodnotou až 9 USD na akcii, pokud budou splněny určité milníky FDA. Centessa uvedla, že samotná hotovostní část oceňuje firmu přibližně na 6,3 miliardy USD, zatímco CVR přidává další potenciální hodnotu 1,5 miliardy USD, a dokončení transakce se očekává ve třetím čtvrtletí 2026 po schválení akcionáři, soudem a regulátory.
Proč Lilly Centessu kupuje
Akvizice přináší Lilly pipeline agonistů orexinového receptoru 2 od Centessy, jejímž hlavním aktivem je cleminorexton, kandidát ve střední fázi vývoje pro narkolepsii a idiopatickou hypersomnii. Lilly uvedla, že dohoda rozšiřuje její neurovědní portfolio do oblasti spánkové medicíny, zatímco Reuters napsal, že krok zároveň podporuje snahu firmy diverzifikovat se mimo byznys metabolických léků.
Pipeline Centessy přitahuje pozornost, protože léky zaměřené na orexin jsou považovány za slibný nový přístup u poruch spojených s nadměrnou denní spavostí. Trhy nyní budou sledovat, zda bude transakce uzavřena podle plánu ve třetím čtvrtletí a jak rychle bude Lilly schopna posunout cleminorexton do pozdějších fází vývoje a k případným schválením FDA.
