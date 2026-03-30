Eli Lilly vnímá úhradu léků na obezitu v programu Medicare jako klíčový katalyzátor pro uvedení orforglipronu

Eli Lilly staví širší úhradu léků na obezitu v programu Medicare do role významného katalyzátoru pro uvedení svého perorálního kandidáta ze skupiny glucagon-like peptide-1 (GLP-1), orforglipronu. Podle listopadové dohody Lilly s americkou vládou by příjemci Medicare s obezitou nebo nadváhou platili za Zepbound a v případě schválení i za orforglipron nejvýše 50 USD měsíčně, a to již od 1. dubna 2026. Lilly uvedla, že tento rámec by mohl rozšířit přístup k léčbě pro téměř 40 milionů Američanů ve vládních pojistných programech, což ukazuje, proč je úhrada pro komerční příběh této pilulky klíčová.
Co dohoda o přístupu mění
Lilly uvedla, že cílem dohody je snížit náklady pacientů a rozšířit přístup prostřednictvím Medicare, Medicaid a samopláteckého kanálu LillyDirect. U samoplátců by cena orforglipronu podle společnosti v případě schválení začínala na 149 USD za nejnižší dávku a dosahovala až 399 USD u vyšších dávek.
Tlak na širší přístup je důležitý, protože perorální léky na obezitu mohou přivést pacienty, kteří dosud léčbu odkládali místo zahájení injekční terapie. Lilly sama uvedla, že širší dostupnost těchto léčiv může být pro pacienty zásadní změnou, a vedení zároveň upozorňuje na silný komerční potenciál celé kategorie perorálních léků.
Časový plán uvedení a konkurence
Reuters 2. března uvedl, že Lilly připravuje uvedení orforglipronu na americký trh již ve druhém čtvrtletí, pokud získá schválení FDA, přičemž firma očekává regulační rozhodnutí na začátku druhého čtvrtletí. Finanční ředitel Lucas Montarce zároveň řekl, že Lilly může začít lék expedovat zhruba do týdne po schválení a že firma vytvořila předstartovní zásoby v hodnotě 1,5 miliardy USD.
Lilly vstupuje do stále konkurenčnějšího trhu s perorálními léky na obezitu. Novo Nordisk uvedla perorální Wegovy na americký trh v lednu a Lilly zároveň uvedla, že širší dostupnost orforglipronu mimo Spojené státy očekává kolem roku 2027.
Trhy nyní budou sledovat rozhodnutí FDA o orforglipronu, tempo, s jakým Lilly promění přísliby úhrady ve skutečné pokrytí, a také to, zda perorální varianta dokáže rozšířit trh s léčbou obezity nad rámec současných uživatelů injekčních přípravků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.