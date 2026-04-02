Eli Lilly získala v USA schválení pro pilulku na hubnutí 💊

Pilulka od Eli Lilly vedla ve studiích ke snížení hmotnosti o 12 až 15 %
Na trh bude uvedena pod názvem Foundayo a dostupná bude od 6. dubna
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve středu schválil pilulku na hubnutí od společnosti Eli Lilly, čímž připravil půdu pro další konkurenční boj o velkou část spotřebitelů se společností Novo Nordisk. Akcie Lilly po oznámení schválení vzrostly o 4 %, zatímco akcie Novo Nordisk obchodované v USA mírně oslabily.
Lék společnosti Eli Lilly s názvem orforglipron, který se bude prodávat pod značkou Foundayo, je perorální lék užívaný jednou denně a zaměřuje se na hormon GLP-1. Pacienti užívající tento lék ve studiích zhubli 12 až 15 % své tělesné hmotnosti. Společnost Lilly uvedla, že Foundayo začne prodávat od 6. dubna prostřednictvím svého programu LillyDirect za cenu 149 dolarů měsíčně za nejnižší dávku. Jedná se tedy o cenu srovnatelnou s produktem společnosti Novo Nordisk. Krátce poté bude přípravek dostupný také v maloobchodních lékárnách a přes poskytovatele telemedicíny. CEO společnosti Eli Lilly David Ricks uvedl, že pilulka bude vhodná pro pacienty, kteří chtějí zhubnout nebo si úbytek hmotnosti udržet, a že firma už požádala o schválení léku ve více než 40 zemích.
Ve 72týdenní pokročilé studii pomohl lék od Lilly lidem s nadváhou snížit tělesnou hmotnost přibližně o 12 %, přičemž u většiny pacientů se úbytek hmotnosti později zastavil. V předchozí 36týdenní středně pokročilé studii bylo prokázáno, že lék od Lilly snižuje tělesnou hmotnost téměř o 15 %.
Schválení, které bylo urychleno v rámci nového programu FDA, vrací Lilly do přímé konkurence s dánským výrobcem léčiv Novo Nordisk. Novo Nordisk bylo první se svými injekčními léky GLP-1, včetně Ozempicu na cukrovku a Wegovy na obezitu, ale Lilly nyní na americkém trhu dominuje. Novo navíc získalo výhodu prvního hráče i v oblasti pilulek, když v lednu uvedlo na trh perorální Wegovy a zaznamenalo silnou poptávku. Pilulka od Lilly se může užívat kdykoliv během dne s jídlem i bez jídla, zatímco pilulka Wegovy se musí užívat hned ráno a 30 minut před jakýmkoliv jídlem, vodou nebo jinými léky. V rané fázi uvedení na trh budou investoři sledovat, zda absence vlivu jídla u Foundaya povede k odlišnému zájmu pacientů, uvedl analytik BMO.
Většina pacientů užívajících perorální Wegovy používá GLP-1 poprvé, což podle šéfa amerických operací společnosti Novo Nordisk naznačuje, že pilulky mohou získat část trhu s léky na hubnutí, kterou injekce nepokrývají. Dále uvedl, že pacienti užívající perorální Wegovy nemají problémy s dodržováním pokynů k užívání a že při výběru léku jsou pro ně důležitějšími faktory dostupnost a vedlejší účinky. Neočekává se, že perorální léky na hubnutí plně nahradí injekce, které mohou přinést výraznější úbytek hmotnosti, ale analytici odhadují, že do roku 2030 by pilulky mohly získat přibližně 20 % trhu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
🎥 Apple slaví 50 let. Co ale bude s firmou dál a jakým výzvám čelí?
SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀
