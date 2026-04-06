ETF válka o Nasdaq-100 začíná 🔥

BlackRock chystá nový ETF na index Nasdaq-100 pod tickerem IQQ.
Fond bude konkurovat dominantnímu Invesco QQQ, který spravuje asi 376 miliard USD.
Klíčovým faktorem může být výše poplatků, kterou BlackRock zatím nezveřejnil.
Zpráva zvýšila tlak hlavně na Invesco, jehož akcie po oznámení oslabily.
Společnost BlackRock požádala americkou Komisi pro cenné papíry o schválení nového burzovně obchodovaného fondu, který bude kopírovat index Nasdaq-100. Nový produkt ponese název iShares Nasdaq-100 ETF a obchodovat se má pod tickerem IQQ. Jde o další krok v boji o lukrativní trh ETF zaměřených na velké růstové a technologické firmy.
Nový fond míří přímo proti dominantnímu produktu Invesco QQQ Trust, který patří mezi největší ETF na světě. Podle dostupných údajů spravuje zhruba 376 miliard USD a dlouhodobě patří mezi nejvíce obchodované fondy v USA. Právě jeho silná pozice dělá z plánovaného vstupu BlackRocku výraznou konkurenční výzvu.
Index Nasdaq-100 zahrnuje stovku největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq. Patří do něj jména jako Nvidia nebo Apple, a fondy navázané na tento index proto investoři často využívají jako jednoduchý způsob, jak získat expozici na technologický sektor a velké růstové akcie.
BlackRock zatím ve svém podání neuvedl, jaké poplatky bude nový fond účtovat. Právě cena ale může sehrát klíčovou roli. Pokud by firma přišla s agresivnější poplatkovou politikou, mohla by na trhu rychle zvýšit tlak na Invesco a přilákat část investorů hledajících levnější alternativu k zavedenému fondu QQQ.
Celý krok zároveň ukazuje, že i na velmi silně obsazeném ETF trhu stále existuje prostor pro další konkurenční souboj. Přestože veřejně dostupných fondů, které čistě sledují Nasdaq-100, není mnoho, Invesco má v tomto segmentu mimořádně silné postavení. BlackRock se ho nyní pokouší narušit svou značkou i distribucí.
Akcie Invesca po zveřejnění zprávy oslabily téměř o 4 %, zatímco akcie BlackRocku odepsaly přibližně 0,6 %. Trh tak naznačuje, že právě Invesco může čelit větším obavám z budoucího konkurenčního tlaku.
