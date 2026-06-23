EU se chystá přitvrdit ve vyšetřování Mety 🚨

Evropská unie se chystá posunout dál vyšetřování společnosti Meta Platforms, které se zaměřuje na možné návykové prvky Facebooku a Instagramu u mladých uživatelů. Evropská komise podle dostupných informací připravuje předběžná zjištění, ve kterých má společnost obvinit z využívání designových technik, jež mohou děti a dospívající držet na platformách co nejdéle.
Vyšetřování bylo zahájeno v květnu 2024 podle pravidel Digital Services Act, tedy evropského zákona o digitálních službách. Regulátoři se zaměřují hlavně na to, zda rozhraní a algoritmy Mety neohrožují duševní pohodu dětí. Jedním z hlavních podezření je takzvaný rabbit-hole efekt, kdy algoritmus uživatele postupně vtahuje do nekonečného proudu dalšího obsahu.
Evropská komise se v posledních měsících obecně více soustředí na bezpečnost dětí na internetu. Vedle návykového designu řeší také přístup nezletilých k nevhodnému obsahu a požaduje přísnější ověřování věku. V samostatném řízení už komise v dubnu obvinila Metu z toho, že nedokázala dostatečně zabránit přístupu mladších dětí na své platformy.
Tlak na sociální sítě přitom neroste jen v Evropě. Podobná debata probíhá také v USA, Velké Británii, Austrálii i dalších zemích. Rodiče, školy a zákonodárci stále častěji upozorňují na rizika spojená s kyberšikanou, zhoršováním duševního zdraví a dopadem sociálních sítí na vzdělávací prostředí. V USA čelí Meta a další technologické firmy tisícům žalob kvůli tvrzením, že jejich produkty jsou návykové a škodí teenagerům.
Evropská unie se však snaží postupovat především regulatorní cestou. Předběžná zjištění představují druhý formální krok ve vyšetřování podle DSA. Meta bude mít možnost se proti obviněním bránit a navrhnout opatření, která by měla obavy regulátorů zmírnit. Pokud by se jí to nepodařilo, může čelit pokutě až do výše 6 % ročních globálních tržeb.
Případ je důležitý nejen pro Metu, ale i pro celý sektor sociálních platforem. Pokud Brusel dospěje k závěru, že algoritmy a designové prvky velkých platforem skutečně poškozují mladé uživatele, může to vést k přísnějším pravidlům pro doporučovací systémy, ověřování věku i samotný způsob, jakým aplikace udržují pozornost uživatelů.
Z pohledu investorů jde o další připomínku, že regulatorní riziko zůstává u velkých technologických firem významným faktorem. Meta sice těží ze silné pozice v digitální reklamě a z růstu nových technologických oblastí, ale tlak ze strany EU může zvýšit náklady na compliance, omezit některé produktové funkce a vytvořit reputační riziko.
Graf Meta Platforms (META.US, D1)
Zdroj: xStation5
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