EU zmírňuje zelený tlak na průmysl🚨Emisní povolenky i pravidla pro metan dostanou volnější režim 🌱

Evropská unie se chystá zpomalit tempo zpřísňování své klimatické politiky, aby snížila tlak na průmyslové podniky a energetické společnosti. Evropská komise má navrhnout pomalejší snižování emisního stropu v systému obchodování s emisními povolenkami a zároveň doporučit odklad sankcí pro dovozce energií, kteří nesplní nová pravidla pro emise metanu.
Důvodem jsou především vysoké ceny energií, obavy ze zhoršující se konkurenceschopnosti evropských firem a rostoucí tlak členských států i průmyslových svazů. Situaci navíc komplikuje konflikt na Blízkém východě, který zvýšil náklady na energie a znovu otevřel otázku energetické bezpečnosti Evropy.
Emisní strop se bude snižovat pomaleji
- V rámci připravované reformy systému EU ETS má Evropská komise navrhnout, aby se emisní strop mezi lety 2031 až 2035 snižoval tempem 3,7 % ročně. Od roku 2036 by tempo poklesu mělo zpomalit na 1,7 % ročně.
- Současná roční míra snižování emisního stropu činí 4,4 %. Některé klimaticky ambicióznější členské státy chtějí toto tempo zachovat, zatímco jiné požadují jeho snížení pod hranici 3 %.
- Pomalejší tempo by znamenalo, že by se nové emisní povolenky mohly vydávat i po roce 2039, kdy má podle současných pravidel jejich nabídka klesnout na nulu.
- Systém EU ETS funguje od roku 2005 a vztahuje se přibližně na 10 000 průmyslových zařízení. Zahrnuje například ocelárny, cementárny, chemický průmysl nebo výrobce hnojiv. Firmy musí za každou vypuštěnou tunu emisí odevzdat odpovídající množství povolenek.
Bezplatné povolenky mají skončit později
- Evropská komise plánuje rovněž prodloužit období, během něhož budou některé průmyslové podniky dostávat bezplatné emisní povolenky. Ty měly být v sektorech zahrnutých do uhlíkového cla postupně zrušeny do roku 2034, nově by však jejich úplné ukončení mohlo přijít až v roce 2037.
- Změna se týká především firem, které čelí konkurenci ze zemí s mírnějšími ekologickými pravidly, například z Číny nebo Spojených států. Evropské podniky dlouhodobě upozorňují, že vysoká cena emisních povolenek zvyšuje jejich výrobní náklady a oslabuje schopnost soutěžit se zahraničními producenty.
- Současně EU postupně zavádí mechanismus CBAM, tedy uhlíkové clo na vybrané dovážené produkty. Jeho cílem je vyrovnat náklady mezi evropskými výrobci a zahraničními firmami, které neplatí za emise ve stejné míře.
- Prodloužení bezplatných povolenek má podnikům poskytnout více času na přechod k čistším technologiím a zabránit přesunu výroby mimo Evropskou unii.
Do systému se mohou zapojit i mezinárodní kredity
- Další plánovanou změnou je možnost využít mezinárodní uhlíkové kredity až do výše 2 % emisního stropu EU ETS. Další 3 % mají být povolena v sektorech mimo hlavní systém, například v dopravě, budovách, zemědělství nebo lesnictví.
- Evropská komise ale nechce, aby firmy tyto kredity využívaly přímo k plnění vlastních povinností. Jejich nákup by měl být centralizovaný, což má omezit riziko nekvalitních nebo obtížně ověřitelných projektů.
- EU zároveň plánuje stanovit orientační cíl, podle něhož by elektřina měla do roku 2040 tvořit přibližně 46 % celkové spotřeby energie. Tento plán má podpořit evropský trh s čistými technologiemi a urychlit odklon od fosilních paliv.
Sankce za metan se mají odložit o tři roky
- Vedle reformy emisních povolenek chce Evropská komise doporučit členským státům, aby mezi lety 2027 až 2029 neuplatňovaly sankce vůči dovozcům energií, kteří nesplní nová pravidla pro měření a vykazování emisí metanu.
- Výjimkou mají být pouze případy rozsáhlého nebo úmyslného porušování pravidel. Samotná pravidla ale zůstanou v platnosti a dovozci budou muset od roku 2027 prokazovat, jakým způsobem sledují, vykazují a ověřují emise metanu spojené s těžbou a přepravou fosilních paliv.
- Od roku 2030 by navíc dovozci, kteří překročí stanovenou intenzitu emisí metanu, mohli čelit sankcím. Ty mohou podle současného rámce dosáhnout až 20 % ročního obratu společnosti.
- Metan je krátkodobě výrazně silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Během prvních dvaceti let v atmosféře zadržuje přibližně 80krát více tepla než CO₂.
Dodavatelé LNG varují před odklonem exportu
- Na zmírnění pravidel tlačily zejména Spojené státy, Katar a producenti ropy a zemního plynu. Tyto země upozorňují, že evropské požadavky mohou být obtížně splnitelné a mohou ohrozit dodávky energie do EU.
- Spojené státy se staly největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy. Američtí představitelé proto varovali, že pokud EU pravidla nezmírní, část dodávek může být přesměrována na jiné trhy.
- Energetické společnosti zároveň upozorňují na nedostatek uznávaných metod a ověřovacích institucí. Dovozci se tak mohou dostat do situace, kdy formálně nesplní pravidla nikoli kvůli vyšším emisím, ale kvůli nedostatečné infrastruktuře pro jejich ověřování.
Brusel hledá kompromis mezi klimatem a průmyslem
- Navrhované změny neznamenají opuštění evropských klimatických cílů. EU nadále usiluje o snížení emisí o 90 % oproti roku 1990 do roku 2040. Komise se však snaží rozložit náklady transformace na delší období a zabránit dalšímu oslabování evropského průmyslu.
- Z pohledu firem mohou mírnější pravidla znamenat nižší náklady na povolenky, delší přístup k bezplatným kreditům a více času na investice do dekarbonizace. To by mohlo pozitivně ovlivnit především energeticky náročné sektory, jako jsou ocelárny, výrobci cementu, hnojiv a chemických produktů.
- Na druhé straně může pomalejší pokles emisního stropu snížit tlak na rychlé zavádění čistých technologií. Klimaticky orientované státy a ekologické organizace proto mohou změny vnímat jako oslabení evropských klimatických ambicí.
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