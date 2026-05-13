Evropské automobilky tlačí na Brusel: boj o emisní úlevy sílí 🚗

- Evropské automobilky včetně Volkswagenu, BMW a Mercedes-Benz žádají Brusel o větší flexibilitu v emisních pravidlech.
- Průmysl varuje před slabší poptávkou po elektromobilech, vysokými náklady a tvrdou konkurencí z Číny.
- Podle VDA může německý autoprůmysl do roku 2035 ztratit až 125 000 dalších pracovních míst.
- Brusel stojí před složitou volbou mezi klimatickými cíli a ochranou konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
Evropské automobilky znovu míří do Bruselu, kde chtějí vyjednat větší flexibilitu v oblasti emisních pravidel Evropské unie. Zástupci velkých výrobců, mezi které patří Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz, se mají setkat s unijními představiteli a jednat o dalším zmírnění pravidel pro emise CO2. Automobilový sektor přitom získal určité ústupky teprve před několika měsíci, nyní však tvrdí, že tlak na průmysl dál sílí a že bez dalších změn může Evropa ztratit konkurenceschopnost vůči globálním rivalům.
Hlavním požadavkem automobilek je větší volnost při plnění emisních limitů do roku 2035, kdy má dojít k zásadnímu omezení emisí z nových vozů. Podle současných návrhů mají být flotilové emise nových aut v roce 2035 o 90 % nižší než v roce 2021, zatímco zbývajících 10 % by měly pokrýt například zelená ocel nebo obnovitelná paliva. Výrobci však upozorňují, že přechod k elektromobilitě neprobíhá tak rychle, jak regulátoři původně očekávali. Poptávka po elektromobilech je nerovnoměrná, jejich ziskovost je pro řadu evropských výrobců stále slabší a náklady na plnění regulací se zvyšují.
Automobilový průmysl zároveň čelí několika problémům najednou. Evropa se potýká s vysokými cenami energií, složitou administrativou a omezeným přístupem k lokálně vyráběným bateriím. K tomu se přidává sílící konkurence čínských výrobců elektromobilů, v čele s BYD, kteří dokážou nabízet cenově agresivní modely a rychle zvyšovat tlak na evropský trh. Prodeje aut v Evropě se navíc stále nevrátily na úroveň před pandemií, což znamená, že řada továren zůstává nedostatečně využitá. V takovém prostředí automobilky tvrdí, že potřebují pravidla, která budou více odpovídat skutečné poptávce zákazníků.
Podle zástupců dodavatelského sektoru je klíčové vytvořit politické prostředí, které umožní reagovat na to, co trh skutečně dokáže přijmout. To znamená nejen podporovat elektromobilitu, ale zároveň dát výrobcům prostor pokračovat v prodeji spalovacích a hybridních vozů i v příští dekádě. Právě hybridy a účinnější spalovací motory mohou podle průmyslu sloužit jako přechodné řešení, zejména v situaci, kdy infrastruktura pro nabíjení, ceny elektromobilů a dostupnost baterií stále nejsou na úrovni, která by umožnila rychlý a plošný přechod.
Dalším důležitým tématem je připravovaný Industrial Accelerator Act, který má podpořit evropský průmysl a posílit domácí výrobu strategických materiálů a technologií. Automobilky se snaží ovlivnit pravidla týkající se lokálního původu surovin, nízkouhlíkových materiálů, zelené oceli a obnovitelných paliv. Vedení firem se však obává, že tento legislativní balík nemusí přijít dostatečně rychle, aby průmyslu skutečně pomohl. Někteří manažeři navíc varují, že nové předpisy mohou přinést ještě větší složitost místo slíbeného zjednodušení.
Z pohledu Bruselu jde o velmi citlivé rozhodování. Silniční doprava zůstává jedním z nejproblematičtějších zdrojů emisí v Evropské unii, a proto je tlak na dekarbonizaci stále vysoký. Zároveň však automobilový průmysl patří k jádru evropské ekonomiky a zaměstnává miliony lidí v kvalitních pracovních místech. Německá automobilová asociace VDA varovala, že pokud se nezlepší konkurenceschopnost sektoru, může německý autoprůmysl do roku 2035 přijít až o 125 000 dalších pracovních míst. To posouvá debatu z čistě klimatické roviny také do oblasti průmyslové politiky, zaměstnanosti a strategické autonomie Evropy.
Výrobci se snaží zmírnit finanční dopady regulací v době, kdy zároveň snižují náklady a omezují výrobu. Marže zatěžují americká cla, narušení dodavatelských řetězců spojené s válkou i nejistota kolem cen a dostupnosti zelené oceli nebo biopaliv. Právě tyto materiály a paliva mají sehrát roli při plnění zbylé části emisních cílů, ale jejich budoucí cena a dostupnost zůstávají nejisté. Pro automobilky to znamená další riziko v době, kdy už samy investují obrovské částky do elektrických platforem, softwaru, baterií a nových výrobních kapacit.
Politická podpora pro větší ohled na automobilový sektor přitom v Evropě sílí. Manfred Weber, šéf nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany, uvedl, že automobilový průmysl zajišťuje v regionu miliony kvalitních pracovních míst a měl by být chráněn. Podle něj je nutné úzce spolupracovat s průmyslem, naslouchat jeho obavám, posilovat konkurenceschopnost a zajistit budoucnost evropského průmyslového jádra. Tento postoj naznačuje, že část evropských politiků je připravena hledat kompromis mezi klimatickými cíli a potřebou udržet výrobu i pracovní místa v Evropě.
Celkově lze říci, že evropské automobilky se snaží využít současné složité situace k tomu, aby získaly další prostor při plnění emisních pravidel. Nejde přitom pouze o odpor proti elektromobilitě, ale o snahu zpomalit tempo regulace tak, aby odpovídalo skutečné poptávce, dostupné infrastruktuře a globální konkurenci. Brusel tak bude muset rozhodnout, zda dá průmyslu více flexibility, nebo bude dál trvat na rychlém plnění klimatických cílů. Výsledek této debaty může zásadně ovlivnit budoucnost evropského autoprůmyslu, zaměstnanosti i tempa přechodu k čistší dopravě.
