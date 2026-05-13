Trump míří do Číny, ropa klesá a svět sleduje Hormuzský průliv 🛢️

- Ceny ropy Brent a WTI klesly o 1,1 %, ale dál se drží nad hranicí 100 USD za barel.
- Hlavním rizikem zůstává křehké příměří s Íránem a omezení v Hormuzském průlivu.
- Vyšší ceny ropy mohou dál zvyšovat inflační tlak a komplikovat rozhodování Fedu.
- Trh bude citlivě sledovat summit Trumpa se Si Ťin-pchingem i další vývoj zásob v USA.
Ceny ropy dnes oslabily a přerušily tak třídenní růstovou sérii, když investoři znovu začali vyhodnocovat další vývoj kolem křehkého příměří na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent klesla o 1,22 USD, tedy o 1,1 %, na 106,55 USD za barel, zatímco americká ropa WTI oslabila o 1,16 USD, rovněž o 1,1 %, na 101,02 USD za barel. Přestože šlo o pokles, oba hlavní ropné benchmarky se nadále drží kolem psychologicky důležité hranice 100 USD za barel nebo nad ní, což potvrzuje, že trh stále zaceňuje výraznou geopolitickou rizikovou prémii. Ceny ropy jsou podporovány především obavami z narušení dodávek, protože Teherán fakticky uzavřel Hormuzský průliv, přes který za běžných okolností proudí přibližně pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.
Podle analytiků zůstává trh extrémně citlivý na každou novou zprávu z regionu, což znamená, že i relativně malé politické nebo vojenské signály mohou vyvolat prudké cenové pohyby. Ropa se proto nenachází v běžném tržním prostředí, kde by ceny určovala především rovnováha mezi produkcí a spotřebou, ale spíše v režimu zvýšené nejistoty, kde hlavní roli hrají geopolitické scénáře. Pokud by došlo k dalšímu ohrožení dodávek nebo k přímému útoku na energetickou infrastrukturu, mohly by Brent i WTI velmi rychle obnovit růstové momentum a posunout se na vyšší cenové úrovně. Naopak jasnější známky udržení příměří by mohly část rizikové prémie z cen odstranit, i když vzhledem k rozsahu dosavadních výpadků by návrat k výrazně nižším cenám pravděpodobně nebyl okamžitý.
Do celé situace významně vstupuje také Čína, která je největším odběratelem íránské ropy, a to navzdory tlaku ze strany Trumpovy administrativy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že si nemyslí, že bude potřebovat čínskou pomoc k ukončení války s Íránem, přesto jeho plánované setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu představuje důležitý geopolitický moment. Summit v Číně bude sledován nejen kvůli vztahům mezi Washingtonem a Pekingem, ale také kvůli možnému dopadu na energetické trhy. Čína má v otázce íránské ropy klíčovou pozici, protože její poptávka pomáhá Teheránu udržovat příjmy z vývozu i v době sankčního tlaku. Jakýkoliv posun v postoji Pekingu, případně signál ochoty více spolupracovat s USA, by mohl změnit očekávání ohledně budoucích dodávek a tím i cen ropy. Na druhou stranu, pokud by summit nepřinesl žádný konkrétní průlom a napětí kolem Íránu by přetrvávalo, trh by pravděpodobně dál počítal s vysokou rizikovou prémií a pokračující volatilitou.
Podle Eurasia Group může délka narušení dodávek a rozsah ztracené nabídky, která již podle odhadů přesahuje 1 miliardu barelů, znamenat, že ceny ropy zůstanou po zbytek roku nad úrovní 80 USD za barel. To je důležité nejen pro samotné ropné společnosti, ale také pro širší ekonomiku, protože dražší ropa se postupně promítá do cen paliv, dopravy, výroby a následně i do spotřebitelské inflace. Válka s Íránem už podle ekonomů začíná dopadat na americkou ekonomiku, která je největší na světě. Vyšší ceny energií zvyšují náklady domácností i firem a mohou zhoršovat spotřebitelskou náladu. V dubnu americké spotřebitelské ceny výrazně vzrostly již druhý měsíc v řadě, což vedlo k největšímu meziročnímu nárůstu inflace za téměř tři roky. Tento vývoj posiluje očekávání, že americká centrální banka ponechá úrokové sazby delší dobu beze změny, protože snížení sazeb v prostředí zrychlující inflace by mohlo být pro Fed příliš rizikové. Vyšší sazby však zároveň zdražují úvěry, brzdí investice i spotřebu a mohou v delším horizontu oslabit poptávku po ropě.
Ropný trh se tak nachází ve složitém střetu dvou protichůdných sil. Na jedné straně stojí geopolitické napětí, omezené dodávky, pokles amerických zásob a riziko další eskalace na Blízkém východě, což všechno podporuje vyšší ceny. Na druhé straně však působí obavy ze zpomalení ekonomiky, dražší financování a možnost slabší spotřebitelské poptávky, které mohou růst cen postupně brzdit. Podle tržních zdrojů odkazujících na data American Petroleum Institute navíc zásoby americké ropy klesly už čtvrtý týden v řadě a snížily se také zásoby destilátů. To naznačuje, že fyzický trh zůstává napjatý a že prostor pro výraznější pokles cen může být omezený, pokud se zároveň neuklidní geopolitická situace. Celkově lze říci, že aktuální pokles ropy zatím nevypadá jako zásadní obrat trendu, ale spíše jako korekce po předchozím růstu. Pro další vývoj bude klíčové, zda se podaří udržet příměří s Íránem, zda se obnoví běžný provoz v Hormuzském průlivu a zda summit mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem přinese alespoň částečné uklidnění napětí. Do té doby pravděpodobně zůstane ropa velmi citlivá na nové zprávy a může nadále prudce kolísat.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI seaktuálně obchoduje kolem úrovně 100,68 USD a po předchozím růstu začíná ztrácet krátkodobé momentum. Trh se nachází poblíž důležité Fibonacciho hladiny 50,0 % na ceně 99,91 USD, která nyní funguje jako nejbližší technická podpora. Pozitivní je, že cena zůstává nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni 99,98 USD i nad SMA 100 poblíž 97,60 USD, což stále naznačuje, že krátkodobý trend není zcela narušen. Přesto je patrné, že po otestování oblasti kolem 102 USD došlo k vybírání zisků a kupci zatím nedokázali prorazit výše směrem k další rezistenci.
Z pohledu Fibonacciho hladin je nyní klíčové sledovat, zda se WTI udrží nad oblastí 99,91 USD. Pokud by tato úroveň byla prolomena směrem dolů, mohl by trh pokračovat ke hladině 38,2 % na ceně 97,30 USD, kde se zároveň nachází širší podpůrná zóna a poblíž také modrý klouzavý průměr SMA 100. Naopak pro obnovení růstového scénáře by bylo důležité, aby se cena vrátila nad hladinu 102,53 USD, která odpovídá Fibonacciho úrovni 61,8 %. Její překonání by mohlo otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k 106,26 USD, tedy k hladině 78,6 %.
Williams %R se propadl do oblasti kolem -93, což značí výrazně přeprodané podmínky a prudký prodejní tlak. Momentum se drží pod neutrální hranicí 100, konkrétně kolem 99,64, což potvrzuje slábnoucí sílu kupců. Tento vývoj naznačuje, že trh může v nejbližších hodinách buď hledat technický odraz z přeprodané oblasti, nebo při ztrátě podpory pokračovat v poklesu.
Zdroj: xStation5
