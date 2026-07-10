Fast-fashion gigant Shein získal zelenou pro IPO v Hongkongu 🛍️

Fast-fashion společnost Shein Global Holdings získala souhlas čínského regulátora k plánovanému vstupu na burzu v Hongkongu. Jde o důležitý krok po několikaleté snaze dostat firmu na veřejný trh, která dříve narazila v USA i v Londýně. Podle oznámení čínské komise CSRC plánuje Shein v rámci hongkongského IPO nabídnout až 341,6 milionu akcií typu H.
Firma podle dostupných informací zvažuje získání několika miliard dolarů, konečný objem emise ale bude záviset hlavně na ocenění. Právě valuace je nyní jedním z nejcitlivějších témat. Akcionáři měli na Shein tlačit, aby snížil hodnotu firmy přibližně na 30 miliard USD, což je výrazně méně než v době největšího optimismu kolem společnosti.
Shein se v minulosti pokoušel o vstup na burzu v USA a později v Londýně. Americký plán zkomplikovala kontrola dodavatelského řetězce a pracovních podmínek, zatímco londýnskou variantu zastavilo chybějící schválení čínských regulátorů. Hongkong se tak stal logickou alternativou, i když ani zde zatím není pevně stanovený termín a IPO se může ještě zpozdit.
Společnost má sídlo v Singapuru, kam se přesunula v roce 2021, ale stále podléhá čínskému regulatornímu dohledu kvůli silným vazbám na Čínu. Čínská pravidla vyžadují, aby firmy s významným napojením na zemi získaly souhlas před vstupem na burzu kdekoliv ve světě. Shein se přitom dlouhodobě snažil vystupovat jako globální značka a své čínské kořeny spíše upozadit.
Po podání žádosti o IPO v Hongkongu ale firma změnila přístup. Zakladatel Xu Yangtian slíbil navýšení investic v provincii Guangdong, kde se nachází rozsáhlá síť výrobců levného oblečení. Právě tato výrobní základna je pro Shein klíčová, protože umožňuje rychlou produkci, nízké ceny a pružné doplňování módních trendů.
Ocenění Sheinu
Zdroj: Bloomberg
Tabulka ukazuje prudký pokles odhadované hodnoty Sheinu v posledních letech. V roce 2022 dosahovala valuace přibližně 100 miliard USD, což firmu tehdy stavělo nad kombinovanou tržní hodnotu módních rivalů H&M a Zara. Šlo o období vrcholného optimismu, kdy investoři oceňovali rychlý růst, globální expanzi a schopnost Sheinu měnit pravidla ve fast-fashion segmentu.
Od té doby ale valuace postupně klesala. V roce 2023 se snížila na přibližně 66 miliard USD, protože se začaly objevovat obavy ze zpomalujících prodejů a rostoucího tlaku kolem ESG témat. V roce 2024 už soukromé tržní transakce investorů naznačovaly hodnotu kolem 45 miliard USD, což ukazovalo slábnoucí chuť trhu platit za Shein dřívější prémiové násobky.
Nejvýraznější posun je patrný v roce 2025, kdy se diskutovaná valuace dostala až k úrovni 30 miliard USD. To znamená, že firma by byla oceňována o zhruba 70 % níže než na vrcholu v roce 2022. Tento pokles ukazuje, jak výrazně se změnila nálada investorů vůči rychle rostoucím soukromým technologicko-maloobchodním firmám.
Za tlakem na valuaci stojí několik faktorů. Shein čelí silné konkurenci ze strany Temu, které patří pod PDD Holdings, zejména na klíčových trzích v USA a Evropě. Do poptávky zasáhla také cla a následné zdražování, které mohlo omezit atraktivitu ultra-levného modelu. Vedle toho zůstává pod drobnohledem regulátorů kvůli dodavatelskému řetězci, pracovním podmínkám a širšímu dopadu svého podnikání.
Přesto Shein zůstává finančně významnou firmou. Podle dostupných informací očekával čistý zisk kolem 2 miliard USD, k čemuž mu pomohly vyšší marže díky zdražování a snižování nákladů. To znamená, že i přes tlak na ocenění nejde o firmu bez ziskovosti, ale spíše o společnost, u které investoři nově požadují realističtější cenu za riziko.
Z pohledu trhu bude důležité, jaké ocenění Shein při IPO skutečně získá. Pokud bude cena nastavena příliš vysoko, může narazit na opatrnost investorů. Pokud ale firma nabídne přijatelnější valuaci, může Hongkong získat jednu z největších a nejsledovanějších emisí v segmentu spotřebitelského a technologicky řízeného maloobchodu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Meta oznamuje vlastní AI čipy. Blíží se pomalu konec úplné závislosti na Nvidii?🚨
Akcie Circle rostou o 11 %, stablecoin USDC dostává silnější regulovaný základ 📈
Meta čelí riziku tvrdé pokuty ⚠️ Facebook a Instagram mají využívat návykový design 📱
Fond miliardáře investuje 6 mld USD do Vodafone 📈 Akcie rostou o 13 %, euforie pokračuje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.