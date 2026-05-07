Francouzský energetický gigant hlásí pokles zisku 📉

- EBIT Engie klesl meziročně o 15 % na 3,52 miliardy EUR.
- Teplá zima snížila poptávku po plynu ve Francii a odstávky reaktorů oslabily jaderný byznys.
- Firma drží celoroční výhled díky růstu obnovitelných zdrojů a úsporám nákladů.
- Engie pokračuje v odklonu od fosilních paliv a posiluje investice do sítí, solárů, větru a baterií.
Francouzská energetická společnost Engie SA vykázala za první čtvrtletí pokles provozního zisku, když ji zasáhla nižší poptávka po plynu ve Francii a slabší příspěvek jaderného byznysu v Belgii. Zisk před úroky a zdaněním klesl meziročně o 15 % na 3,52 miliardy EUR, tedy přibližně 4,14 miliardy USD. Hlavním důvodem byla teplá zima, která snížila spotřebu plynu, a také omezení prodejů jaderné elektřiny kvůli odstávkám reaktorů v Belgii.
Výsledky ukazují, že Engie zůstává citlivá na vývoj počasí a sezónní poptávku po plynu. Teplejší zimní období snižuje potřebu vytápění domácností i firem, což se přímo promítá do nižších prodejů energií. Tento efekt byl navíc zesílen situací v Belgii, kde společnost po uzavření tří jaderných reaktorů v minulém roce provozuje už pouze dva. Právě pokles výnosů z jaderné energetiky je jedním z důvodů, proč firma pokračuje v širší restrukturalizaci svého portfolia.
Engie se snaží omezit závislost na francouzských plynových aktivech a zároveň využít očekávaného růstu poptávky po elektřině. Firma proto investuje do větrných, solárních a bateriových projektů po celém světě. Součástí této strategie je také plánované dokončení akvizice britské distribuční sítě, které má proběhnout téměř o dva měsíce dříve, než se původně očekávalo. Tento krok potvrzuje snahu společnosti posouvat těžiště byznysu směrem k regulovaným a předvídatelnějším aktivům.
Společnost zároveň pokračuje ve snižování nákladů, aby vykompenzovala ztrátu části zisků z Belgie. Engie aktuálně jedná o prodeji celého belgického jaderného byznysu státu, což by jí umožnilo soustředit se více na aktiva s předvídatelnějšími příjmy a výdaji. Bez zahrnutí jaderných aktivit klesl čtvrtletní EBIT o 8,4 %, což ukazuje, že slabší vývoj nebyl způsoben pouze jaderným segmentem, ale i nižšími prodeji energií v širším portfoliu.
Přestože výsledky za první čtvrtletí oslabily, Engie ponechala v platnosti celoroční výhled zisku. Firma věří, že negativní dopady nižší poptávky a slabšího jaderného byznysu pomůže vyrovnat růst obnovitelné divize a nižší náklady napříč skupinou. Současně oznámila dohodu o prodeji podílů v plynových elektrárnách v Kataru, čímž navazuje na podobné transakce v regionu z loňského roku. Tento krok zapadá do dlouhodobé snahy snižovat expozici vůči fosilním palivům.
Válka na Blízkém východě zatím podle společnosti nenarušila dodávky plynu jejím zákazníkům, protože Engie odebírá palivo z široké škály zdrojů. Diverzifikace dodavatelských tras tak firmě pomáhá zmírnit rizika spojená s geopolitickým napětím. Společnost zároveň pokračuje v rozvoji obnovitelných projektů v regionu, kde podle finančního ředitele Pierre-Francoise Riolacciho tendry i výstavba nadále pokračují.
Zajímavý je také vývoj ve Spojených státech. Administrativa Donalda Trumpa podle firmy komplikuje povolování některých obnovitelných projektů, zejména v oblasti pevninských větrných elektráren. Naopak solární projekty a bateriová úložiště podle Engie dál rostou díky velmi silné poptávce. To potvrzuje, že energetická transformace se v různých regionech vyvíjí rozdílným tempem, ale poptávka po elektřině, flexibilitě sítí a ukládání energie zůstává strukturálně silná.
Z pohledu investorů jsou výsledky Engie smíšené. Pokles EBIT o 15 % ukazuje na tlak ze slabší poptávky po plynu a nižších příjmů z jaderných aktivit. Na druhou stranu potvrzený celoroční výhled, rozvoj obnovitelných zdrojů, akvizice distribuční sítě a snižování nákladů naznačují, že společnost se snaží stabilizovat své budoucí příjmy a postupně přesouvat kapitál do oblastí s dlouhodobým růstovým potenciálem.
Graf ENGI.FR (D1)
Akcie společnosti Engie se po předchozím růstu dostaly do mírné korekce a aktuálně se obchodují kolem úrovně 26,96 EUR. Cena se nachází pod krátkodobým klouzavým průměrem EMA 50, který leží na hodnotě 27,51 EUR, což naznačuje oslabení růstového momenta a zvýšenou aktivitu prodejců. Zároveň však akcie zůstávají nad SMA 100 na úrovni 25,99 EUR, takže střednědobý trend zatím nebyl výrazně narušen.
Z technického pohledu je důležité, že Engie po dosažení dubnových maxim nedokázala udržet úroveň nad 29 EUR a postupně sklouzla zpět k oblasti 27 EUR. Pokud by se cena vrátila zpět nad EMA 50 a stabilizovala se nad pásmem 27,50 až 28,00 EUR, mohlo by to naznačit obnovení nákupního zájmu a návrat k předchozím maximům. RSI se nachází na hodnotě 43,2, tedy pod neutrální hranicí 50 bodů. To potvrzuje, že kupci v posledních dnech ztrácejí sílu a trh se nachází v opatrnějším nastavení.
Nejbližší důležitou podporou je oblast kolem 26,00 EUR, kde se nachází SMA 100. Její udržení bude důležité pro zachování širšího pozitivního trendu. Pokud by akcie tuto hladinu prorazily směrem dolů, mohlo by dojít k hlubší korekci směrem k nižším úrovním. Naopak návrat nad 27,50 EUR by mohl zlepšit technický obraz a naznačit, že aktuální pokles je spíše krátkodobým výběrem zisků než začátkem výraznějšího obratu trendu.
Zdroj: xStation5
