Futures na kakao rostou o 6 % kvůli riziku El Niño 📈

Futures kontrakty na kakao na burze ICE dnes rostou o více než 6 %, dostávají se nad 4 100 USD za tunu a zaznamenávají jeden z nejsilnějších růstů za poslední týdny. Ještě před několika dny se investoři soustředili na rostoucí nabídku ze západní Afriky a obnovu zásob. Trh však rychle připomněl rizika, která by mohla v dalších sezónách znovu omezit produkci. Do centra pozornosti se dostaly prognózy El Niño, zhoršující se výhled sklizně 2026/27 a rekordní počet fondů sázejících na další pokles cen.
Fondy nucené uzavírat krátké pozice: Vrací se El Niño do hry?
Jedním z hlavních faktorů dnešního pohybu je technické nastavení trhu. Podle nejnovějšího reportu Commitment of Traders zvýšily investiční fondy začátkem června své čisté krátké pozice na 21 111 kontraktů. Šlo o nejvyšší úroveň za více než 3 roky a jasný signál, že významná část trhu byla nastavena na další pokles.
Takto velká koncentrace medvědích pozic často zvyšuje riziko prudkého pohybu opačným směrem. Stačí fundamentální katalyzátor nebo změna sentimentu a investoři začnou hromadně uzavírat krátké pozice. Tento proces, známý jako short covering, často vede na komoditních trzích k silným rally.
Dnešní odraz tomuto scénáři dokonale odpovídá. Trh získal několik nových důvodů k opatrnosti ohledně očekávání dalšího růstu nabídky. To přimělo část investorů uzamknout zisky na krátkých pozicích. Rally tak získala další momentum.
Nejdůležitějším faktorem podporujícím ceny zůstává výhled počasí pro západní Afriku. Japonská meteorologická agentura tento týden potvrdila, že v oblasti rovníkového Pacifiku se vytvořil vzorec El Niño. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) zároveň odhaduje 67% pravděpodobnost takzvaného Super El Niño, které by mohlo patřit mezi nejsilnější v historii.
Pro trh s kakaem jde o velmi významný vývoj. El Niño často přináší do západní Afriky teplejší a sušší podmínky. Tento region zajišťuje zhruba 70 % globální produkce kakaa. Za takových okolností se mohou výnosy kakaa výrazně zhoršit, zejména pokud nepříznivé počasí trvá několik měsíců.
První průzkumy pro sezónu 2026/27 navíc ukazují podprůměrnou tvorbu mladých kakaových lusků na stromech. Jde o jeden z prvních varovných signálů, že hlavní sklizeň, která začíná v říjnu, může zklamat. Investoři proto začínají oceňovat možnost, že současné zlepšení nabídky může být pouze dočasné.
Data z Afriky zatím ukazují velmi odlišný obrázek
Na začátku týdne na trhu stále dominovaly medvědí argumenty. Pobřeží slonoviny oznámilo výrazné zlepšení dodávek kakaa do svých přístavů. Od začátku marketingové sezóny 2025/26 dne 1. října dorazilo do přístavů do 7. června přibližně 1,95 milionu tun kakaa.
To představuje nárůst o 18,9 % oproti stejnému období před rokem. Země navíc v květnu zvýšila výhled dodávek kakaa za celou sezónu na 2,2 milionu tun z předchozího odhadu 1,8–1,9 milionu tun. Úřady jako hlavní důvody revize uvedly příznivé počasí a lepší než očekávanou sklizeň.
Zlepšující se situaci na straně nabídky zdůraznilo také několik institucí sledujících trh s kakaem. Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) odhaduje, že globální produkce kakaa v sezóně 2024/25 vzroste meziročně o 8,3 % na 4,723 milionu tun. Pokud se to potvrdí, půjde o první globální přebytek kakaa po 4 po sobě jdoucích letech deficitů.
Zásoby rostou, ale trh zůstává nepřesvědčený
Dalším medvědím faktorem zůstává růst zásob sledovaných burzou ICE. Začátkem června zásoby monitorované burzou překročily 2,93 milionu pytlů a dosáhly nejvyšší úrovně za zhruba 1,75 roku. Pro mnoho účastníků trhu to byl signál, že tlak na nabídku postupně polevuje.
Někteří analytici však zároveň upozorňují, že vyšší zásoby automaticky neřeší strukturální problémy trhu. Produkce kakaa zůstává geograficky velmi koncentrovaná. Většina globální nabídky pochází jen z několika zemí západní Afriky.
V praxi to znamená, že i když se zásoby dočasně obnoví, trh zůstává mimořádně zranitelný vůči výpadkům způsobeným počasím. Investoři si stále pamatují, jak rychle ceny v posledních letech reagovaly na zprávy o suchu, chorobách plodin a logistických problémech v regionu.
Poptávka po čokoládě je odolnější, než se čekalo
Vysoké ceny kakaa po celé měsíce vyvolávaly obavy ze slábnoucí spotřeby čokolády. Nedávná data však ukazují složitější obrázek. Reporty tržeb velkých výrobců čokolády, jako jsou Hershey a Mondelez, překonaly očekávání. To naznačuje, že spotřebitelé nadále akceptují vyšší ceny čokoládových produktů.
Data o zpracování kakaa zároveň ukazují slábnoucí poptávku v několika regionech. V Severní Americe kleslo zpracování v prvním čtvrtletí meziročně o 3,8 % na 106 087 tun. V Evropě se zpracování snížilo o 7,8 % na 325 895 tun, což byl slabší než očekávaný výsledek a nejnižší údaj za první čtvrtletí za 17 let.
Výraznou výjimkou zůstává Asie. Zpracování kakaa v regionu vzrostlo meziročně o 5,2 % na 223 503 tun, přestože trh očekával pokles o 6,7 %. To naznačuje, že slabší poptávku ve vyspělých ekonomikách alespoň částečně vyvažuje rostoucí spotřeba na rozvíjejících se trzích.
Více institucí snižuje odhady přebytku
Ačkoli trh formálně zůstává v přebytku, očekávání ohledně jeho velikosti se dál snižují. StoneX nedávno snížila svůj výhled globálního přebytku kakaa v sezóně 2026/27 na 149 000 tun z lednových 267 000 tun. Revizi z velké části způsobily rostoucí obavy z možného dopadu El Niño na produkci kakaa v západní Africe.
StoneX zároveň snížila odhad přebytku pro sezónu 2025/26 na 247 000 tun z dříve očekávaných 287 000 tun. Podobný trend je patrný také v projekcích ICCO. Na konci května organizace snížila odhad přebytku pro sezónu 2024/25 na 48 000 tun z 75 000 tun.
Zdrojem obav se stává také Nigérie, pátý největší producent kakaa na světě. Vývoz kakaa z této země v dubnu meziročně klesl o 20 % na 14 921 tun. Místní Cocoa Association zároveň očekává, že produkce v sezóně 2025/26 klesne o 11 % na 305 000 tun.
Další podporu cenám přidávají logistické problémy. Pokračující narušení přepravy přes Hormuzský průliv zvyšuje náklady na dopravu, palivo a pojištění. Tím roste celková cena dovozu kakaa po celém světě.
Důležitá zůstávají také rozhodnutí producentů. Ghana před sezónou 2025/26 snížila oficiální cenu vyplácenou pěstitelům kakaa téměř o 30 %, zatímco Pobřeží slonoviny snížilo platby farmářům o 57 % pro mezisklizeň, která začala v březnu. Tyto dvě země dohromady zajišťují více než polovinu globální produkce kakaa.
Dnešní rally ukazuje, jak opatrní investoři zůstávají vůči prognózám trvalého zlepšení nabídkových podmínek. Navzdory rostoucí produkci, vyšším zásobám a trhu, který je technicky stále v přebytku, stačilo jen několik varovných signálů spojených s počasím k prudkému odrazu. Jde o další připomínku, že kakao zůstává jednou z nejcitlivějších a nejzranitelnějších komodit na světě.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Zdroj: xStation5
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