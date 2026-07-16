Futures na pšenici dosáhly dvouletého maxima 🔼 Ruský export je v ohrožení

Futures na pšenici obchodované na burze CBOT (WHEAT) vzrostly nad 680 centů za bušl poté, co prudká eskalace konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou znovu ohrozila vývoz obilí z černomořského regionu. Futures na pšenici v Chicagu během jediné seance posílily přibližně o 5 %, dostaly se na nejvyšší úroveň za poslední dva roky a od začátku týdne si připisují přibližně 7 %. Investoři se nyní snaží zjistit, zda tento růst představuje začátek trvalejšího uptrendu, nebo pouze krátkodobou reakci vyvolanou geopolitickými riziky a agresivním uzavíráním krátkých pozic ze strany spekulativních fondů.
Co žene ceny pšenice vzhůru? Klíčové faktory pro investory
- Sklizeň pšenice v Rusku zaostává za loňským rokem o 7 až 14 dní. Zpoždění souvisí s pozdějším setím a nedostatkem motorové nafty, což zpomaluje přísun obilí na exportní trhy.
- Analytici snížili odhady ruského vývozu pšenice v červenci o 13 až 20 %. IKAR nyní očekává vývoz pod úrovní 2 milionů tun, oproti předchozímu odhadu 2,5 milionu tun, zatímco SovEcon snížil svůj výhled na 2 miliony tun, což představuje meziroční pokles o 4,8 %.
- Narušení dopravy v Azovském moři zvyšuje obavy o globální dodávky pšenice. Od 10. července lodní společnosti omezují provoz plavidel přes Azovsko-donský kanál kvůli rostoucímu riziku útoků, přestože nebyl vydán žádný formální zákaz plavby.
- Přibližně 25 % ruského vývozu obilí a slunečnicového oleje prochází mělkými přístavy Azovského moře. Během vrcholu exportní sezóny od srpna do října nemusí hlubokovodní přístavy v Černém moři plně nahradit ztracenou kapacitu, což zvyšuje riziko zpoždění dodávek.
- Ruské ministerstvo dopravy uvádí, že přijímá opatření k zachování exportní logistiky. Účastníci trhu však varují, že někteří zemědělci mohou být nuceni uskladnit sklizené obilí, pokud přepravní kapacita nebude dostatečná.
- Dalším býčím faktorem se stalo počasí. Francouzské ministerstvo zemědělství očekává, že sklizeň měkké pšenice v zemi letos klesne o 4 % na přibližně 32 milionů tun, protože opakované vlny veder snížily výnosy.
- Průměrné výnosy pšenice ve Francii by měly dosáhnout 6,93 tuny na hektar, což je přibližně o 7 % méně než loni. Extrémní teploty navíc mohly poškodit až jednu třetinu tamní úrody kukuřice.
- Futures na pšenici v Paříži vzrostly na nejvyšší úroveň od března 2025 a obchodují se nad 225 EUR za tunu, což poukazuje na rostoucí obavy o dodávky obilí v Evropě.
- Možné narušení vývozu z Ruska by mohlo přesměrovat dovozní poptávku směrem k Evropské unii a dalším exportním regionům. Současný růst podporují především geopolitická rizika v Černém moři, nižší odhady ruského vývozu, zhoršující se vyhlídky úrody ve Francii a rozsáhlé spekulativní krátké pozice, které zvyšují potenciál pro další prudký růst cen.
Černé moře se znovu stalo klíčovým faktorem trhu s pšenicí
Po útocích ukrajinských dronů Rusko omezilo lodní dopravu přes Azovské moře, kudy prochází přibližně 25 % ruského vývozu obilí. Rusko zároveň podniklo další útoky na přístavní infrastrukturu v Oděse, zatímco americké útoky na Írán údajně poškodily sklad pšenice. Komoditní trhy logistická rizika rychle započítávají do cen, protože Rusko zůstává největším světovým vývozcem pšenice a společně s Ukrajinou představují obě země významný podíl na globálním obchodu s obilím.
Černé moře funguje jako strategický exportní koridor, který spojuje producenty z východní Evropy s odběrateli v Africe, Asii a na Blízkém východě. I částečné narušení lodní dopravy může zvýšit náklady na přepravu, zpozdit dodávky a posunout světové ceny potravin výše. Analytici také varují, že problémy by se mohly časem rozšířit na přepravu hnojiv a dalších zemědělských komodit, což by mohlo zvýšit inflační tlaky daleko za hranicemi trhu s pšenicí.
Spekulativní fondy zesílily růst
Geopolitický vývoj vysvětluje pouze část celého příběhu. Ještě před začátkem růstu držely fondy spravující kapitál jednu z největších čistých krátkých pozic ve futures na pšenici na burze CBOT za mnoho měsíců, což odráželo široce rozšířené očekávání dalšího poklesu cen.
Náhlé zhoršení geopolitického výhledu přinutilo mnoho investorů odkoupit dříve prodané kontrakty, aby omezili ztráty. Toto uzavírání krátkých pozic často vyvolává mnohem větší cenové pohyby, než by ospravedlňovaly samotné fundamenty nabídky a poptávky. Kombinace eskalujícího napětí v oblasti Černého moře a výrazně medvědího nastavení trhu umožnila futures na pšenici dosáhnout nejvyšší úrovně za dva roky.
Fundamenty zůstávají stabilní, trh však řídí geopolitika
Navzdory prudkému růstu zůstávají fundamenty nabídky v USA relativně příznivé. Podle nejnovější zprávy USDA Crop Progress již bylo sklizeno 67 % americké ozimé pšenice, což je více než historický průměr. Do fáze metání vstoupilo 72 % jarní pšenice a 58 % úrody je hodnoceno jako dobré až výborné. To naznačuje, že současný růst je tažen především geopolitickými riziky a pozicováním investorů, nikoli zhoršením globální produkce.
Podpůrná zůstává také exportní poptávka. Tchaj-wan nedávno nakoupil přibližně 98 000 tun americké pšenice, což potvrzuje pokračující mezinárodní zájem, přestože vývoz pšenice z Evropské unie byl v první polovině července mírně pod tempem loňského roku. Pro investory to znamená, že krátkodobý směr cen bude pravděpodobně mnohem více záviset na vývoji v černomořském regionu než na údajích o sklizni nebo širší globální bilanci nabídky.
Následující dny ukážou, zda budou výpadky vývozu z oblasti Černého moře pouze dočasné, nebo se promění v dlouhodobější omezení nabídky. Pokud Rusko zachová omezení lodní dopravy nebo se vojenská aktivita rozšíří na další přístavy a exportní terminály, ceny pšenice mohou zůstat zvýšené. Naopak rychlé zmírnění geopolitického napětí by mohlo pozornost trhu rychle vrátit k příznivému výhledu sklizně a dostatečným globálním zásobám obilí.
Graf pšenice (WHEAT, interval D1)
Kontrakt na pšenici obchodovaný na burze CBOT nyní posiluje již třetí seanci v řadě. Rozsah třídenního růstu je srovnatelný s růstovým impulzem zaznamenaným mezi 8. a 14. květnem. Ceny dosáhly klíčové rezistenční oblasti. Trvalejší pohyb nad 700 centů za bušl by mohl otevřít prostor pro další růstovou vlnu, přestože v této fázi se jako stejně pravděpodobná jeví také korekce směrem k oblasti 640 až 650 centů.
Zdroj: xStation5
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