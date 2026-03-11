Glencore v Austrálii čelí hrozbě stávky v klíčové měděné rafinerii ⚠️

Zaměstnanci rafinerie Glencore v Townsville hrozí stávkou kvůli sporu o mzdy.
Odbory tvrdí, že pracovníci dostávají asi o 15 % nižší mzdy než v okolních závodech.
Rafinerie má kapacitu až 300 tisíc tun mědi ročně a je klíčovou součástí australského trhu.
Přestože Glencore získal vládní podporu 600 milionů AUD, závod má zůstat ztrátový.
Společnost Glencore se v Austrálii dostává pod další tlak. Zaměstnanci její měděné rafinerie ve městě Townsville pohrozili, že od pátku vstoupí do stávky, pokud firma nepředloží lepší mzdovou nabídku. Podle odborového svazu AWU jsou pracovníci v závodě placeni až o 15 % méně než zaměstnanci v okolních provozech jiných firem.
Townsvillská rafinerie patří mezi nejvýznamnější zpracovatelské závody v zemi. Ročně vyprodukuje až 300 tisíc tun rafinované mědi a zpracovává i materiál od třetích stran, včetně části produkce z dolu Olympic Dam společnosti BHP. Případná stávka by tak mohla narušit provoz důležité části australského měděného řetězce.
Napětí přichází v době, kdy se Glencore snaží udržet své australské měděné aktivity navzdory slabé ziskovosti. Firma v roce 2025 získala podporu ve výši 600 milionů australských dolarů od federální i státní vlády, aby zachovala provoz rafinerie v Townsville a navázané hutě v Mount Isa. Ani tato pomoc však podle společnosti nezměnila fakt, že se očekává pokračující ztrátovost závodu.
Důvodem je mimo jiné dlouhodobý tlak na globální zpracovatele mědi. Agresivní rozšiřování kapacit v Číně během posledních let zvýšilo konkurenci a přispělo k uzavírání dražších provozů po celém světě, včetně některých australských závodů. Glencore tak dnes stojí mezi dvěma problémy – na jedné straně rostoucími náklady a tlakem zaměstnanců, na druhé straně náročným tržním prostředím.
Společnost uvedla, že s odbory nadále jedná v dobré víře a chce zachovat provoz obou závodů tak, aby byla udržena pracovní místa. Klíčové bude čtvrteční závěrečné jednání, které může rozhodnout o tom, zda se podaří stávce zabránit.
Z pohledu investorů jde o další připomínku, že ani strategicky důležité komodity, jako je měď, automaticky nezaručují stabilní ziskovost. V případě Glencoru bude nyní zásadní sledovat nejen výsledek mzdového sporu, ale i to, zda se firmě podaří dlouhodobě obhájit ekonomiku provozu svých australských aktiv.
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie společnosti Glencore se aktuálně obchodují kolem 5,16 GBP a i přes mírné kolísání si nadále drží pozitivní technické nastavení. Cena zůstává nad oběma klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni přibližně 4,85 GBP i nad SMA 100 kolem 4,29 GBP, což potvrzuje pokračující střednědobý růstový trend. V posledních týdnech titul výrazně posílil z oblasti okolo 3,80 GBP až nad hranici 5,20 GBP, kde však začíná narážet na silnější odpor. Právě pásmo mezi 5,17 až 5,23 GBP nyní představuje nejbližší rezistenci, kterou se zatím nedaří přesvědčivě překonat. To naznačuje, že po silném růstu trh krátkodobě vyčkává a konsoliduje poblíž lokálních maxim. RSI se pohybuje kolem hodnoty 55,6, tedy v neutrální zóně. Trh tak není ani překoupený, ani přeprodaný, což ponechává prostor pro další pohyb oběma směry.
Celkově graf stále působí býčím dojmem, protože cena zůstává nad důležitými průměry a dlouhodobější struktura trhu je rostoucí. Pro pokračování růstu ale bude důležité prorazit nad oblast 5,23 GBP. Naopak při oslabení lze jako nejbližší podporu sledovat zónu kolem 4,85 GBP, kde se nachází EMA 50. Její udržení by bylo pro zachování příznivého scénáře klíčové.
