Vyrobeno v USA. Nová strategie společnosti Apple

V posledních měsících společnost Apple výrazně zrychlila úsilí o rozšíření výroby čipů a počítačů Mac ve Spojených státech, což je třeba vnímat jako strategický krok. Cílem firmy je zvýšit odolnost dodavatelského řetězce tváří v tvář rostoucím geopolitickým rizikům, napětí mezi USA a Čínou a potenciálním narušením výroby v Asii. Ačkoli masová výroba iPhonů a většiny Maců stále probíhá v Asii, Apple zintenzivňuje investice do amerického polovodičového průmyslu, aby zajistil klíčové komponenty a posílil domácí technologické kapacity.
Klíčovým prvkem této strategie je rozsáhlý komplex na výrobu čipů v Arizoně s odhadovanými náklady kolem 165 miliard dolarů. Komplex zahrnuje šest továren a podporuje výrobu pokročilých polovodičů používaných v nových zařízeních Apple. Přestože tyto technologie zatím zaostávají za kapacitami tchajwanského TSMC, investice umožňuje Applu zajistit část produkce pro mimořádné situace a snížit závislost na zahraničních dodavatelích klíčových součástek.
Současně Apple rozšiřuje spolupráci s americkými partnery a dodavateli. Společnost GlobalWafers v Texasu zajišťuje výrobu waferů, Corning v Kentucky vyrábí specializované sklo a Amkor v Arizoně je odpovědný za pouzdření čipů. Tyto strategické investice a partnerství umožňují budovat lokální výrobní ekosystém, který sice zatím představuje jen malý podíl na celkové poptávce Applu, ale zvyšuje stabilitu a bezpečnost dodávek.
Apple také oznámil přesun části výroby Mac Mini do závodu Foxconn v Houstonu, kde již vyrábí své AI servery. Přestože Mac Mini tvoří jen malý podíl na tržbách Applu, je populární mezi vývojáři a uživateli AI, takže lokální výroba zvyšuje flexibilitu firmy při reakci na měnící se poptávku. Produkční linka v Houstonu bude podpořena školicím centrem, což odráží dlouhodobý přístup Applu k rozvoji místních dovedností a zvyšování výrobních kapacit v USA. Zároveň si společnost ponechává významnou část výroby v Asii, což potvrzuje, že TSMC zůstává hlavním dodavatelem pokročilých čipů.
Kroky Applu je nutné vnímat v širším geopolitickém a makroekonomickém kontextu. Rostoucí napětí ve východní Asii a potenciální riziko čínské blokády Tchajwanského průlivu staví technologické firmy do situace, kdy se diverzifikace dodavatelských zdrojů a budování domácích kapacit stává strategickou nutností. Investicemi v Arizoně a Texasu si Apple vytváří formu pojistky pro svůj globální dodavatelský řetězec a minimalizuje riziko náhlých výpadků v dodávkách klíčových komponent.
Strategické dopady na trh
- Krok Applu lze interpretovat jako promyšlené zajištění dodavatelského řetězce.
- Společnost snižuje riziko spojené s případnými výrobními problémy u TSMC.
- Strategie omezuje dopad geopolitického napětí, včetně rizika blokády Tchajwanského průlivu.
- Zvyšuje odolnost vůči narušením globálního dodavatelského řetězce.
- Pro investory je to signál, že Apple aktivně řídí geopolitická rizika a posiluje výrobní ekosystém v USA.
- V dlouhodobém horizontu mohou tyto kroky zlepšit provozní stabilitu, zvýšit kontrolu nad klíčovými komponenty a snížit zranitelnost vůči externím tržním šokům.
