Graf dne - Brent se stahuje a testuje úroveň 92,5 USD za barel (24.07.2026) 🛢️

Kontrakt na ropu Brent (OIL) dnes mírně ztrácí a nadále se pohybuje v blízkosti 92,5 USD za barel. Od začátku měsíce cena vzrostla přibližně o 35 %. Donald Trump včera varoval, že zvažuje větší útok na Írán než kdykoli předtím a že je blízko učinění konečného rozhodnutí v této věci. To samo o sobě neznamená, že útok je nevyhnutelný, ale ukazuje, že vztahy obou zemí jsou extrémně napjaté a pravděpodobně žádná ze stran nepovažuje scénář „zmírnění napětí" za odpovídající v současné situaci.
- Na druhé straně Bílý dům cítí dech blížících se podzimních doplňovacích voleb do Kongresu, což může omezovat ochotu udržovat konflikt v průběhu podzimu a může „zkrátit" eskalační rozhodovací okno na nejbližší týdny — ještě před příchodem podzimu.
- Pokud nakonec k výraznější eskalaci nedojde, investoři mohou jako nejpravděpodobnější scénář oceňovat návrat k vyjednávání a dospět k závěru, že udržení ropy nad 100 USD může být v nadcházejících měsících velmi obtížné — navzdory napjaté situaci na spotovém trhu.
- Útoky Húthíů na tankery v Rudém moři a hrozby rozšíření amerických úderů na Írán vyvolávají obavy investorů, že nízké globální zásoby ropy by mohly zvýšit rozsah případného zásobovacího šoku, pokud se budou narušení v dopravě a těžbě dále prohlubovat.
- Růst cen ropy opět zvyšuje riziko přetrvávající inflace, což podporuje výnosy dluhopisů a může motivovat centrální banky k udržování vysokých úrokových sazeb po delší dobu. Drahá ropa zároveň zhoršuje výhled globálního růstu, zvyšuje náklady na dopravu, výrobu a energii a negativně dopadá na reálné příjmy domácností.
Graf ropy Brent (OIL, interval D1)
Kontrakt na ropu se obchoduje mezi 38,2 a 61,8 Fibonacciho retracement posledního sestupného impulzu a zdá se, že úrovně 98 USD (61,8 Fibo) a 102,5 USD (71,6 Fibo) jsou v současnosti klíčovými hladinami odporu, které je třeba sledovat. Na druhé straně se důležité supportní úrovně nacházejí v okolí 81 a 87 USD, kde vidíme 23,6, respektive 38,2 Fibonacciho retracementu.
Zdroj: xStation5
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