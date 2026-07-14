Graf dne 🚩 Kakao se odráží navzdory lepší nabídce z Afriky a vyšším zásobám ICE

Futures kontrakty na kakao nedávno klesly na téměř 5 500 USD z úrovní okolo 6 500 USD, které byly naposledy pozorovány v prosinci 2025. Za poklesem stojí realizace zisků a uzavírání dlouhých pozic po signálech naznačujících vysokou nabídku kakaa z Pobřeží slonoviny, největšího producenta této komodity. Dnešní růst se jeví jako čistě technický a odehrál se navzdory tomu, že se počasní výhled pro Afriku nadále zlepšuje.
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Data zveřejněná 10. července ukázala, že od 1. října 2025 do 5. července 2026 dodali zemědělci do přístavů 2,07 milionu tun kakaa, což představuje meziroční nárůst o 21 %. Zároveň zásoby kakaa na ICE vzrostly na téměř dvouletá maxima.
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Vysoké ceny komodity nadále omezují poptávku: globální zpracování kakaa klesá a výrobci čokolády mají stále větší potíže s přenášením nákladů na spotřebitele.
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Srážky v Ghaně a na Pobřeží slonoviny se nyní zesilují a mají přetrvávat, což podporuje rozvoj kakaovníků – obě země se podílejí přibližně na 60 % světové produkce kakaa. Navíc ve východní Africe rovněž panují příznivé srážky, což dále zlepšuje produkční výhled.
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V pěstitelských oblastech kakaa v Indonésii a Malajsii jsou srážky rozptýlenější a méně příznivé, nicméně tyto země mají na globální nabídku výrazně menší vliv než Ghana a Pobřeží slonoviny. V brazilském státě Bahia přetrvává sezónní sucho, avšak význam Brazílie na světovém trhu je podstatně menší.
Graf COCOA (D1)
Při pohledu na graf futures kontraktů na kakao obchodovaných na ICE vidíme, že cena se odrazila od lokálního dna a již smazala část ztrát, když se snaží vrátit k růstu po poklesu o více než 10 % v průběhu několika posledních obchodních seancí. Důležitý odpor představuje pásmo 6 450–6 700 USD za tunu (nedávná maxima, 38,2% Fibonacciho retracementu posledního sestupného pohybu), zatímco podporu tvoří úrovně 5 000–5 200 USD, kde se nachází „kulatá" úroveň, exponenciální klouzavý průměr EMA200 a 23,6% Fibonacciho retracementu.
Zdroj: xStation5
Co ukazuje zpráva COT? Fondy omezují sázky na pokles, producenti zvyšují zajištění
Nejnovější zpráva Commitments of Traders (CoT) pro kakao (k datu 7. července) odhaluje zajímavý rozkol mezi největšími účastníky trhu. Na jedné straně producenti a společnosti spojené s fyzickým obchodem kakaa (Commercials) zůstávají výrazně nakloněni poklesu cen, na druhé straně hedgeové fondy a ostatní velcí spekulanti (Managed Money) začínají své krátké pozice redukovat.
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Skupina Commercials drží přibližně 23,5 tisíce čistých short kontraktů a v uplynulém týdnu zároveň navýšila jak dlouhé, tak krátké pozice, přičemž prodejní zajištění rostlo rychleji. Takové chování je typické pro producenty kakaa, kteří využívají vysokých cen k zajištění budoucí produkce. Samotné navyšování krátkých pozic touto skupinou tedy nemusí znamenat očekávání hlubokého poklesu – často jde o přirozený prvek řízení rizika.
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Výrazně zajímavější je situace ve skupině Managed Money, zahrnující hedgeové fondy a největší spekulanty. Přestože zůstávají čistě short (přibližně 5,9 tisíce kontraktů), v uplynulém týdnu navýšili počet dlouhých pozic a zároveň uzavřeli více než 3,3 tisíce krátkých kontraktů. To znamená, že fondy agresivně nenavyšují sázky na další pokles, ale spíše redukují dřívější pesimistické pozice a omezují riziko.
Otevřený zájem (Open Interest) zároveň vzrostl o více než 11 tisíc kontraktů, na trh tedy přitéká nový kapitál a současný pohyb není výhradně důsledkem uzavírání pozic stávajícími účastníky. V kombinaci se zlepšujícím se nabídkovým výhledem v západní Africe, rostoucími dodávkami z Pobřeží slonoviny a slabší poptávkou ze strany zpracovatelského průmyslu spíše zpráva CoT poukazuje na probíhající korekci po předchozím silném růstu, než na jednoznačné potvrzení začátku dlouhodobého medvědího trhu.
Fundamenty trhu s kakaem se na straně nabídky výrazně zlepšily, avšak největší spekulanti ještě nezaujímají pozice typické pro silné přesvědčení o dalším, víceměsíčním poklesu. Aby takový scénář získal větší potvrzení, musely by následující zprávy CoT ukázat další nárůst krátkých pozic fondů a trvalejší fundamentální nastavení.
Zdroj: CFTC, Commitment of Traders
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