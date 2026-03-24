Graf dne – Nejistota žene ceny ropy Brent vzhůru (24.03.2026)

- Geopolitické napětí: Ropa zůstává volatilní, protože trhy vyhodnocují Trumpovo 5denní ultimátum proti pokračujícím izraelským útokům a íránské odvetě.
- Klíčový support: Brent úspěšně ubránil úroveň 95 USD, čímž zachoval širší uptrend roku 2026 navzdory nedávným výkyvům o 10 %.
- Tržní signál: Zatímco backwardation ukazuje na napjatou nabídku, pokles kalendářních spreadů o 1 až 2 USD by signalizoval jednoznačný obrat trendu.
Co se děje s ropou?
Ropa Brent během včerejší seance zmírnila své ztráty, a to navzdory předchozímu pohybu kolem -10 %, což je na tomto trhu mimořádně vzácný jev. Prudký pokles cen následoval po výrocích Donalda Trumpa, podle kterých probíhají jednání o dohodě s Íránem a dohoda se očekává v krátké době. Trump odvolal plánovaný útok na energetickou infrastrukturu a poskytl Íránu 5denní lhůtu na dokončení jednání. Přestože Teherán oficiálně popřel, že by jakákoli jednání probíhala, současná dynamika začíná připomínat loňská obchodní jednání s Čínou.
Probíhají skutečně mírová jednání?
Zatímco Donald Trump pozastavil americké útoky na klíčová energetická zařízení, noční útoky vedené Izraelem pokračovaly a zaměřovaly se především na plynárenskou infrastrukturu. Írán reagoval odvetnými útoky na Izrael a další státy regionu, včetně Bahrajnu a SAE. Wall Street Journal uvádí, že státy Perského zálivu zvažují hlubší zapojení do konfliktu. Saúdská Arábie poskytla USA přístup ke svým leteckým základnám pro operace a zvažuje i přímé nasazení vlastních ozbrojených sil. SAE mezitím soustředí své úsilí na oslabení finančních a ekonomických základů Íránu.
Navzdory oficiálnímu odmítnutí narativu o dialogu ze strany Íránu mediální zprávy naznačují, že jednání probíhají přes „back channels“. Pákistán nabídl, že bude působit jako prostředník. Existuje riziko, že Donald Trump je příliš optimistický ohledně signálů deeskalace, které mohou přicházet pouze od jedné íránské frakce, zatímco tvrdé jádro režimu zůstává proti míru. Situace připomíná události z roku 2025, kdy Trump oznámil průlom v jednáních s Čínou poté, co obě strany zvýšily cla nad 100 %. Přestože Peking nejprve vše popřel, dohoda o snížení sazeb na 30 % byla podepsána o dva týdny později. Írán nyní požaduje úplné zrušení sankcí, finanční reparace a stažení USA z regionu, zatímco Washington trvá na úplném zastavení íránského jaderného programu.
Situace na trhu
Ropa Brent se aktuálně obchoduje kolem 100 USD za barel na květnovém kontraktu, zatímco dubnový kontrakt zůstává výrazně nad touto úrovní. Po včerejším zastavení výprodeje zůstávají dnešní růsty omezené. Vzhledem k 5denní lhůtě, kterou stanovily USA, může volatilita dočasně polevit. Je však nutné poznamenat, že Izrael se z vojenských operací proti Íránu nestáhl.
Z technického pohledu zůstává klíčový support na úrovni 95 USD za barel nadále zachován, přičemž se tato hladina zároveň shoduje s Fibonacciho retracementem 38,2 %. V minulosti právě tato úroveň sloužila jako místo výrazných cenových reakcí. Prozatím také zůstává neproražená trendová linie uptrendu, vedená od minim z konce února a od 10. ledna.
Term structure zůstává ve výrazné backwardation a kalendářní spready do konce roku se drží na vysokých úrovních, i když jsou nižší než extrémní hodnoty zaznamenané v roce 2022. Pokles kalendářních spreadů přibližně o 1 až 2 USD by signalizoval skutečný vrchol a možnost hlubšího poklesu v následujících týdnech. Za pozornost stojí také to, že forwardové ceny pro začátek roku 2027 se drží nad 80 USD za barel, tedy výrazně výše než úrovně před začátkem konfliktu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
🚨 Trump varuje Írán — trhy jsou pod tlakem, ceny ropy se odrážejí vzhůru 💡
Zpráva o zásobách zemního plynu v USA ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ⬇️
