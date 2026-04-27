Graf dne: OIL (27.04.2026)

Ropa Brent zahájila nový týden růstem a obchoduje se na úrovni 101,56 USD za barel (+1,81 %), přičemž denní maximum dosáhlo 102,15 USD. Na denním grafu se cena jasně vzdálila od klíčových klouzavých průměrů. EMA 50 je na úrovni 91,66 USD, EMA 100 na 83,44 USD a EMA 200 na 76,83 USD. To potvrzuje silný uptrend, který trvá už mnoho týdnů. RSI(14) na hodnotě 56,01 ukazuje na mírné růstové momentum bez známek překoupeného trhu.
Geopolitická situace kolem Hormuzského průlivu zůstává hlavním faktorem pro ceny ropy. Po návštěvách v Pákistánu a Ománu oznámil íránský ministr zahraničí Araghchi pokračování konzultací se sultanátem ohledně bezpečného průjezdu průlivem. Trh to zpočátku vyhodnotil jako signál deeskalace. WTI ustoupila z denního maxima 96,68 USD k úrovni kolem 95,35 USD. Opatrnost je však namístě. Kontrola nad Hormuzským průlivem zůstává hlavní vyjednávací kartou Teheránu a je těžké očekávat, že se jí Írán vzdá dříve, než získá ústupky v jaderné otázce. Trump dal zase jasně najevo, že námořní blokádu ponechá jako nástroj tlaku. Jakékoliv „otevření“ průlivu by tak bylo nanejvýš symbolickým gestem Íránu výměnou za zrušení blokády.
Klíčovou událostí dne je jednání v Situation Room, které svolal Trump. Jeho výsledek by mohl způsobit prudký růst cen ropy. Z pohledu celého týdne bude ropný trh reagovat na rozhodnutí Fed, ECB a BoE, stejně jako na makroekonomická data, zejména PCE, HDP a ISM. Jakékoliv zprávy z Blízkého východu mohou vyvolat prudkou volatilitu na už tak rozžhaveném komoditním trhu.
Zdroj: xStation
