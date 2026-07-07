Graf dne: Přinese vstup SpaceX do Nasdaq 100 novou vlnu růstu? (07.07.2026)

Do jednoho z nejsledovanějších světových burzovních indexů – Nasdaq 100 – se dnes přidává SpaceX.
Co to může znamenat pro společnost?
Ve světě v současnosti existuje více než 200 investičních produktů navázaných na index Nasdaq 100. Velkou část z nich tvoří fondy (ETF, investiční a pojistné) – celkem spravují kapitál v řádu 600–800 miliard dolarů. Připočteme-li k tomu derivátové nástroje (m.in. termínové kontrakty a opce), expozice dosahuje 1,4 bilionu dolarů.
Zmíněné fondy kopírující složení Nasdaq 100 budou nuceny fyzicky nakoupit akcie SpaceX, aby nadále věrně odrážely index. Odhaduje se, že to vygeneruje pasivní poptávku ve výši přibližně 4,3 miliardy dolarů.
Váha SpaceX v indexu bude nicméně malá
U společností s malým podílem akcií ve volném oběhu (<33,3 %) se jejich váha pro indexy vypočítává na základě upravené tržní kapitalizace. To znamená, že se při výpočtu bere v úvahu menší z těchto dvou hodnot: celkový počet obchodovaných akcií, nebo maximálně trojnásobek akcií dostupných ve volném oběhu.
Jelikož SpaceX uvolnil do volného oběhu pouhých 5 % akcií, bude jeho podíl v indexu prozatím nevýznamný – pohybuje se kolem 0,8 %.
To ostatně není jediné omezení, které Nasdaq 100 na společnosti uvaluje
- Žádná jednotlivá společnost nesmí tvořit více než 24 % indexu.
- Celková váha všech společností, jejichž podíl v indexu přesahuje 2,5 %, nesmí překročit 48 % celého indexu. Pokud k tomu dojde, váhy se proporcionálně ořežou na úroveň 40 %.
Připomeňme, že SpaceX byl do indexu zařazen prostřednictvím procesu fast-track.
Tradiční postup by od společnosti vyžadoval absolvování tzv. období seasoning, které obvykle znamená nutnost vyčkat od tří měsíců do celého roku od burzovního debutu, než vůbec výbor indexu zváží kandidaturu firmy. Navíc tradiční pravidla Nasdaq 100 striktně vynucovala požadavek na minimálně 10 % akcií ve volném oběhu.
Nyní bylo období seasoning zkráceno na pouhých 15 pracovních dní od debutu. Bylo také zavedeno pravidlo, že pokud nová společnost se zařadí do TOP 40 největších firem celého indexu podle celkové tržní kapitalizace (práh činil přibližně 150 mld. USD, přičemž SpaceX byl oceněn na téměř 2 biliony), kritérium minimálního volného oběhu se neuplatňuje.
Podobnou výjimku SpaceX od S&P 500 nezískal. Index nadále vyžaduje mimo jiné plných 12 měsíců od debutu a čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí zakončená ziskem podle přísných pravidel GAAP.
Technická analýza
Graf 1: SpaceX [M30] (12.06.2026 - 07.07.2026)
Zdroj: xStation, 07.07.2026
Po hluboké sestupné korekci po IPO (vrchol nad 220) přešel SpaceX do fáze horizontální konsolidace. Cena akcií osciluje mezi 100periodickým klouzavým průměrem (SMA 100) a průměry SMA 50 a SMA 150. V poslední době se výrazně zploštily, což potvrzuje absenci zřetelného směru.
Indikátor RSI [14] se pohybuje v pásmu blízkém ose rovnováhy (52,7). Absence extrémních hodnot (překoupenosti/přeprodanosti) signalizuje tržní vyčkávání a připravenost přijmout nový momentový impuls.
Krátkodobé odeznívání prodejního tlaku a přechod do bočního trendu se odráží také v chování indikátoru MACD. Linie MACD i signální linie se pohybují plošně, blízko nulové úrovně, a sloupce histogramu se výrazně zkrátily.
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