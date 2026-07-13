🛢️ Graf dne: Ropa, Warsh a inflace – ustojí se dolar? (13.07.2026)

Týden jsme zahájili výrazným růstem cen energetických komodit a širokým odklonem investorů od rizika. Je to pochopitelně důsledek prohlášení Islámského revolučního gardy, podle nějž je Hormuzský průliv uzavřen „až do odvolání".
Geopolitika
Jak růst cen ropy, jejímž čistým vývozcem jsou Spojené státy, tak návrat averze k riziku představují pro americkou měnu příznivé faktory. Signály přicházející z obou stran jsou však vysoce protichůdné. Donald Trump prohlášení Teheránu odmítl a ujistil o průchodnosti trasy pro lodě pohybující se v souladu s právem, což může být jedním z faktorů, které v současnosti vedou k obratu na devizovém trhu.
Obě strany avizují další eskalaci. Írán uvádí, že jakékoli další kroky ze strany USA nebo jejich spojenců v reakci na blokádu se setkají s tvrdými protiopatřeními. Spojené státy naopak oznamují, že pokud se Teherán blokády drží, USA provedou další útoky.
Trh zatím neoceňuje černý scénář. Rozsah růstu cen klíčových energetických komodit je relativně skromný (nepřekonali jsme lokální maxima z 8. července).
- Za barel ropy Brent zaplatíme v současnosti něco přes 78 dolarů, WTI se pohybuje kolem 74 dolarů.
Situace se však dynamicky mění. Další útoky – zejména na lodě procházející průlivem – mohou vést k náhlým skokům volatility.
Slyšení Kevina Warsha
V úterý předstoupí šéf Fedu před Kongres v rámci pravidelného slyšení.
Za námi je teprve jediné zasedání pod taktovkou Warsha. Trhy stále nejsou přesvědčeny o tom, jaký bude přístup nového předsedy k měnové politice. První signály – což bylo překvapením – byly mírně jestřábí.
Slyšení nabývá zvláštního významu v kontextu Warshovy snahy odvolat forward guidance, tedy sdělení nasměrovávající trhy k tomu, jakým směrem hodlá výbor ubírat. Snaha o snížení transparentnosti kroků Fedu si vysloužila mnoho kritiků. Očekáváme, že Warsh k tomuto tématu dostane značné množství otázek.
Připomeňme, že posledního dot plotu, tedy výhledu trajektorie úrokových sazeb ze strany členů výboru, se Warsh nezúčastnil.
Graf 1: Rozdíl mezi březnovým a červnovým Dot Plotem (výše sazeb na konci roku 2026)
Zdroj: FOMC, 13.07.2026
Ačkoli červnová tisková konference nálady poněkud uklidnila, mnozí stále očekávají, že se Warsh bude snažit zalíbit Bílému domu. Politici se pravděpodobně budou snažit získat odpověď na klíčovou otázku: v čem se Warshův přístup k ekonomice a měnové politice liší od toho, který zastává Trump.
Inflace CPI
90 minut před zahájením slyšení bude zveřejněn červnový údaj o inflaci ve Spojených státech. Konsensus předpokládá žádné výraznější změny u jádrové míry (konsensus 2,9 %) a mírný pokles celkové míry (konsensus 3,9 %). To však není důvod k optimismu. Cenové tlaky zůstávají zřetelně příliš vysoké, což způsobí, že Kongres bude požadovat velmi přesná vysvětlení ohledně toho, jak Warsh hodlá inflaci dostat zpět k cíli.
Graf 2: Jádrová inflace CPI a PCE ve Spojených státech (2016–2026)
Zdroj: XTB Research, 10.07.2026
Nový předseda na své první tiskové konferenci ukončil spekulace o možnosti zvýšení inflačního cíle a zdůraznil, že nepřijme zvýšenou inflaci ve jménu ochrany pracovních míst. Jeho vyjádření trh přijal jako relativně jestřábí a posunul ocenění pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb Fedu výše.
Warsh zároveň zdůraznil, že věnuje pozornost tomu, co se „nachází nalevo od desetinné čárky". Nadto prohlásil, že „současné techniky měření cenových tlaků jsou daleko od ideálu". V posledních měsících jako alternativu představoval mimo jiné ořezaný průměr vypracovávaný pobočkou Fedu v Dallasu. V květnu dosáhl pouhých 2,8 % – nalevo od desetinné čárky se tedy stále nacházela cílová „dvojka".
Technická analýza
Graf 3: EURUSD [D1] (23.01.2026–13.07.2026)
Zdroj: xStation, 13.07.2026
EURUSD se od začátku dubna nachází ve výrazném sestupném trendu. Navzdory zpomalení poklesu a ukotvení v okolí 1,14 zůstává kurz stále hluboko pod 50-, 100- a 150denními klouzavými průměry, které plní roli dynamických úrovní odporu.
- SMA50 se téměř překrývá s Fibo 38,1 (okolí 1,152), SMA 100 najdeme v blízkosti Fibo 50 (1,159), SMA 150 pak nabývá hodnot blízkých Fibo 61,8 (1,164).
Jejich uspořádání je v souladu s převahou strany nabídky, stejně jako indikátor RSI (43,8).
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