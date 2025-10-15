Graf dne: US100 (15.10.2025)

- US100 se odráží o přibližně 0,9 % po včerejším výprodeji.
- Impulsem k růstu byl včerejší projev předsedy Fedu, který trhy vnímaly jako holubičí.
- Výsledky ASML a investiční plán OpenAI poskytují další podporu technologickému sektoru.
- US100 se odráží o přibližně 0,9 % po včerejším výprodeji.
- Impulsem k růstu byl včerejší projev předsedy Fedu, který trhy vnímaly jako holubičí.
- Výsledky ASML a investiční plán OpenAI poskytují další podporu technologickému sektoru.
Futures na Nasdaq 100 se odrážejí o přibližně 0,9 % po včerejším výprodeji, který byl z velké části vyvolán rostoucím obchodním napětím mezi Čínou a USA. Trh však rychle přesunul pozornost od obav z obchodu zpět k růstu poté, co nedávný projev předsedy Fedu upevnil očekávání dalšího snižování úrokových sazeb v USA.
Optimismus dále podporují výsledky klíčových firem a nové vývoje v technologickém sektoru.
Kontrakt US100 dnes prorazil nad 100- a 30-periodový exponenciální klouzavý průměr na H4 grafu (EMA100 – tmavě fialová, EMA30 – světle fialová), čímž vymazal veškeré ztráty ze včerejší seance.
Zdroj: xStation5
Co dnes formuje US100?
Během včerejšího projevu se Jerome Powell výrazně věnoval rostoucím rizikům oslabeného trhu práce, což investoři vyhodnotili jako holubičí signál naznačující další možné snížení úrokových sazeb v USA.
Swapový trh již dříve ocenil 25bodové snížení sazeb v říjnu s téměř 100% jistotou, ale neformální potvrzení od šéfa Fedu pomohlo tato očekávání ukotvit a přineslo optimismus na akciový trh.
Powell zdůraznil, že Fed nesmí jednat příliš rychle v závěrečné fázi boje s inflací. Přesto slábnoucí poptávka po pracovní síle a problémy s obsazováním pozic vyplývající z migračních politik představují významné riziko pro růst, což podle něj naznačuje, že měnová politika by se měla postupně stát méně restriktivní.
Podpora ze sektoru technologií:
Výsledky ASML potvrzují silnou investiční poptávku po AI infrastruktuře, což podporuje technologické akcie, zejména polovodiče, i přes pokračující spekulace o možné AI bublině.
Společnost vykázala objednávky ve výši €5,4 miliardy (oproti očekávaným €4,9 miliardy), čímž potvrdila růst klientské základny využívající AI technologie.
Podíl tržeb v Číně se výrazně zvýšil (z 27 % na 42 %), což ukazuje rostoucí roli Číny v oblasti AI, ale také upozorňuje na rizika vyplývající z obchodního napětí mezi USA a Čínou, které může omezit technologický obchod nebo přístup ke klíčovým materiálům.
OpenAI a bilionový plán:
OpenAI představila pětiletý investiční plán v hodnotě přes 1 bilion dolarů, zaměřený na vývoj pokročilé AI infrastruktury a rozšíření nabídky produktů a služeb.
Strategie zahrnuje nové zdroje příjmů, nástroje pro podniky a e-commerce, autonomní AI agenty a technologie pro generování videí, přičemž klíčovou roli hrají partnerství s AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle.
Dohody zahrnují 10 GW výpočetního výkonu a rozvoj datových center v hodnotě $300 miliard, spolu s globálním projektem Stargate.
OpenAI očekává tržby až $13 miliard ročně a růst počtu předplatitelů služby ChatGPT.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
3 trhy, které sledovat příští týden – (17. 10. 2025)
Komentáře Musalema z Fedu k americké ekonomice a clům 🗽
Pokles drahých kovů 📉 Zlato −2 %, stříbro −4 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.