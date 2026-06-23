Graf dne: Zlato je znovu pod tlakem kvůli Fedu a obavám z inflace (23. 06. 2026)

Zatímco pozornost trhu se často soustředí na výrazné poklesy indexových futures, především po masivním propadu SpaceX během včerejší seance, stejně dynamický výprodej probíhá také na trhu s drahými kovy. Zlato klesá o 1,7 % a už se blíží k úrovni 4 100 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí téměř 4 % a je blízko úrovně 62 USD za unci.
Od dosažení rekordní úrovně kolem 5 600 USD na konci ledna ztratilo zlato od začátku roku už přibližně 5 %. Jen v aktuálním čtvrtletí pak zaznamenalo pokles téměř o 12 %, čímž vymazalo všechny letošní zisky. Obavy z přetrvávající inflace efektivně zastínily dočasný optimismus spojený s mírovými jednáními mezi USA a Íránem, která aktuálně stlačila cenu ropy Brent pod 78 USD.
Inflační tlak a jestřábí Fed
- Konflikt na Blízkém východě: Konflikt, který trvá už téměř čtyři měsíce, způsobil růst spotřebitelských cen i cen energií. To podporuje obavy, že se inflace může pevněji usadit.
- Vyhlídka vyšších sazeb: Rostoucí ceny zvyšují pravděpodobnost, že se centrální banky rozhodnou dále zpřísnit měnovou politiku. To je přímý brzdící faktor pro zlato, které na rozdíl od dluhopisů nenese žádný úrok.
- Jestřábí tón představitelů: Šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee vyjádřil hluboké znepokojení nad inflací, která zůstává jasně nad cílem a míří špatným směrem. Atmosféru vyostřuje také nový šéf Fedu Kevin Warsh, který přijal jestřábí rétoriku a vyhlásil absolutní boj za obnovení cenové stability.
- Silný americký dolar: Jestřábí tržní očekávání ohledně úrokových sazeb spolu s odolnými makrodaty z USA výrazně posílila dolar. EURUSD klesl k úrovni kolem 1,14.
Trh započítává vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb už v září, i když to bude obtížné kvůli nadcházejícím volbám v polovině funkčního období a revizi celého fungování Fedu. Tu mají na konci letošního roku shrnout pracovní skupiny jmenované Warshem.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technická situace a odliv kapitálu
- Pod klíčovými klouzavými průměry: Technický obraz trhu se jasně zhoršil. Ceny zlata trvale klesly pod čtyři klíčové klouzavé průměry: 25, 50, 100 a 200seanční. 25periodický průměr, který se shoduje s klesající trendovou linií, může nyní představovat krátkodobou rezistenci.
- Nedostatek podpory ze strany fondů a dovozu: Tradiční zdroje investiční poptávky zůstávají neaktivní. Je vidět pokračující odliv kapitálu a prodej podílů ze strany ETF krytých zlatem. Zároveň se lokální ceny v Číně obchodují s diskontem vůči burze Comex, což naznačuje, že místní dovoz trh v blízké době nepodpoří.
- Jediný silný pilíř: Jediným stabilním prvkem skládačky zůstává vysoká poptávka ze strany centrálních bank, u které se očekává, že bude pokračovat delší dobu.
Drastické snížení výhledů ze strany finančních institucí
Vzhledem ke změně očekávání ohledně úrokových sazeb v USA se klíčové investiční banky rozhodly výrazně revidovat své modely:
- Deutsche Bank snížila svůj výhled pro cenu zlata o více než pětinu. Analytici odhadují cenu ve třetím čtvrtletí na 4 300 USD a ve čtvrtém čtvrtletí na 4 800 USD. Banka varuje, že pokud Fed naplní scénář 3–4 následných zvýšení sazeb, zlato by mohlo klesnout až na 3 800 USD. Trh však aktuálně započítává méně než 2 zvýšení sazeb.
- Goldman Sachs snížila svůj výhled ke konci roku o 500 USD a stanovila nový cíl na 4 900 USD za unci. Tato změna vychází z předpokladu, že americká centrální banka letos nepřistoupí ani k jednomu snížení sazeb.
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