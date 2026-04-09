Graf dne: Zlato ztrácí veškerou dynamiku uprostřed války a nejistoty kolem politiky 🟡 (09.04.2026)

Kontrakty na zlato se zastavily navzdory včerejšímu pokusu prorazit nad lokální maximum poblíž 4 770 USD za unci. Minimální volatilita této komodity, která byla v průběhu roku 2025 hlavním motorem růstu, ukazuje na stagnující sentiment tváří v tvář křehkému příměří na Blízkém východě a nejistotě ohledně budoucího směřování měnové politiky USA.
Po vytvoření formace obráceného kladiva včera se zlato ustálilo v pásmu 4 720–4 730 USD za unci. Indikátor RSI zůstává neutrální a drží se mírně pod úrovní 50, což poukazuje na výrazný nedostatek směru na trhu, který patřil v posledních měsících k nejvolatilnějším. Stejné obavy se promítají i do 10letých amerických státních dluhopisů (TNOTE, modře), které před dnešními daty inflace PCE „zadržují dech“. Zdroj: xStation5
Co dnes žene ceny zlata?
- Křehké příměří: Člen íránského parlamentu dnes obvinil USA z porušení dvoutýdenního příměří. Ve svém vyjádření Mohammad Ghalibaf zdůraznil hlubokou nedůvěru vůči USA a poukázal na pokračující izraelské útoky na Libanon, drony narušující íránský vzdušný prostor a odmítnutí uznat právo Íránu pokračovat v obohacování uranu. Zatímco se Washington od otázky Libanonu distancuje, toto napětí vede k pokračující blokádě Hormuzského průlivu.
- Spektrum rizik a chybějící směr v zápisu Fedu: Ačkoli někteří investoři včerejší zápis z jednání FOMC označili za „zastaralý“, právě on do značné míry vysvětluje nedostatek shody ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb — a tím i relativní atraktivity zlata ve srovnání s úročenými dluhopisy. Po šoku v cenách energií se ve Fedu znovu otevřela debata o možném zvyšování sazeb. Tento jestřábí tón je ale tlumen obavami z náhlého kolapsu trhu práce, pokud by nabídkový šok přetrvával. Rostoucí pravděpodobnost stagflace — tedy vysokých cen tažených ropou spolu s propouštěním kvůli snižování nákladů — představuje riziko pro obě strany mandátu Fedu a ponechává měnovou politiku ve velmi složité situaci.
- Tržní nerozhodnost ohledně hlavního scénáře: Vyhlídka na agresivní zvyšování sazeb v USA sice ochladla, nahradil ji však stav vyčkávání. Swapový trh nyní oceňuje pouze 25% pravděpodobnost jediného snížení sazeb do konce roku 2026. Pro srovnání, členka FOMC Michelle Bowman se nedávno vyslovila pro tři snížení sazeb. Inflační výhled je nyní ve výsledku do značné míry v rukou konfliktu na Blízkém východě. Další výkyvy sentimentu tak budou ještě více ztěžovat čtení trhů, jako jsou zlato nebo TNOTE.
