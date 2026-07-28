US OPEN: Hlubší výprodej a návrat SaaS sektoru

Trh zatím zůstává uvězněný v síti protichůdných cenových signálů, rizik a nejistoty. Konflikt na Blízkém východě se aktuálně nachází ve fázi zmírňování napětí, technologické společnosti drží investory v nejistotě před zveřejněním výsledků a řada účastníků trhu řeší, nakolik se nový předseda Fedu bude držet dlouhodobě zavedených postupů, přestože je otevřeně odmítá.
Při otevření Wall Street futures na US500 klesají přibližně o 0,3 %. Hůře si vede US100, který ztrácí kolem 1,5 %. Naopak US30 posiluje přibližně o 0,5 %.
V rámci technologického indexu NASDAQ 100 dnes výrazně rostou společnosti ze segmentu SaaS, v čele se společnostmi Shopify a Workday. Naopak akcie výrobců polovodičů a paměťových čipů zůstávají pod tlakem.
Informace o společnostech
- Applied Digital (APLD.US): Poskytovatel digitální infrastruktury zaměřený především na kryptoměny zveřejnil výsledky výrazně nad očekáváním trhu. Z očekávané ztráty EPS -0,04 USD vykázal zisk 0,19 USD na akcii. Tržby dosáhly 258 milionů USD, tedy více než dvojnásobku tržního konsenzu. Akcie rostou o více než 5 %.
- Amkor Technology (AMKR.US): Akcie výrobce polovodičů klesají o více než 10 % po zveřejnění výsledků a výhledu tržeb, který zaostal za očekáváním trhu.
- Carrier Global (CARR.US): Dodavatel řešení v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) ztrácí více než 4 % po zklamání z výsledků za 2. čtvrtletí 2026.
- Coca-Cola (KO.US): Nápojový gigant zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Společnost překonala očekávání na úrovni EPS (0,97 USD vs. očekávaných 0,93 USD) a vedení zvýšilo celoroční výhled organického růstu na 5 %. Akcie posilují přibližně o 3 %.
- S&P Global (SPGI.US): Společnost poskytující analytické a poradenské služby oslabuje o více než 5 % poté, co investory zklamala nižší ziskovostí ve 2. čtvrtletí 2026 (4,83 USD vs. očekávaných 5,02 USD na akcii).
Technická analýza US100 (D1)
Trh prolomil směrem dolů podporu vymezenou 100denním klouzavým průměrem EMA a přibližuje se k 161,8% Fibonacciho expanzi květnové růstové vlny.
Indikátor RSI (14) klesl pod 35 bodů a dostal se na nejnižší úroveň od března 2025.
Zdroj: xStation5
Makroekonomická data
- Půl hodiny po otevření trhu bude zveřejněn index spotřebitelské důvěry Conference Board. Tržní konsenzus očekává růst na 92,1 bodu.
- Krátce po ukončení obchodování v USA bude zveřejněn report API o zásobách ropy. Trh aktuálně očekává pokles zásob přibližně o 1,35 milionu barelů, zatímco předchozí údaj ukázal růst o 2,6 milionu barelů.
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