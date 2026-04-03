Hormuz v centru krize: Trump hrozí, OSN hledá řešení ⛽

- Trump hrozí dalšími útoky na íránskou infrastrukturu, což zvyšuje napětí v regionu.
- Hormuzský průliv zůstává klíčovým rizikem pro ceny ropy i globální obchod.
- OSN bude hlasovat o rezoluci na ochranu lodní dopravy, ale Čína odmítá mandát k použití síly.
- Trhy dál počítají s vyšší volatilitou a zvýšenou geopolitickou prémií u energií.
Napětí kolem Íránu dál sílí a hlavním bodem globálních obav zůstává Hormuzský průliv, kterým běžně proudí přibližně pětina světového obchodu s ropou. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech výrazně zostřil rétoriku a pohrozil dalšími útoky na íránskou infrastrukturu, včetně mostů a elektráren. Konflikt, který se rozhořel po společné americko-izraelské operaci, tak dál zvyšuje nervozitu na trzích a podporuje růst cen energií.
Jedním z nejvýraznějších momentů posledních dnů byl americký útok na nově budovaný most mezi Teheránem a Karadžem. Íránská média uvedla, že při zásahu zemřelo 8 lidí a dalších 95 bylo zraněno. Teherán útok označil za zásah proti civilní infrastruktuře a zároveň pokračuje v odvetných krocích v širším regionu. Napětí se tak nepřenáší jen na íránské území, ale i do dalších států Perského zálivu.
Vedle vojenské eskalace se rozbíhá i diplomatický boj o kontrolu situace v Hormuzu. Rada bezpečnosti OSN má hlasovat o bahrajnské rezoluci, jejímž cílem je ochrana komerční lodní dopravy v oblasti. Návrh počítá s možností využití „všech nezbytných obranných prostředků“, což ale naráží na tvrdý odpor Číny. Výhrady k tvrdšímu postupu měly také Rusko a Francie, takže výsledek hlasování zůstává nejistý.
Bahrajn má podporu části arabských států i Washingtonu, protože bezpečný provoz v průlivu je zásadní pro světový obchod i energetickou stabilitu. Zatímco více než 40 zemí hledá cestu k obnovení volné plavby, Írán současně naznačuje vlastní představu kontroly nad průjezdem lodí. Právě tato nejistota drží na trhu výraznou geopolitickou prémii a zvyšuje citlivost investorů na jakýkoliv další posun v konfliktu.
Pro finanční trhy je situace jasným varováním. Dokud nebude zajištěn bezpečný průchod přes Hormuz, zůstanou pod tlakem především odvětví citlivá na ceny paliv, doprava a průmysl. Naopak podporu mohou dál nacházet ropa, energetické společnosti a částečně i obranný sektor. Investoři tak nyní sledují nejen vojenský vývoj, ale i to, zda OSN dokáže nabídnout alespoň základní rámec pro stabilizaci oblasti.
