Indům zdraží zlato 🪙 Vláda potřebuje dolary na ropu, plyn a hnojiva🛢️

- Indie zvýšila dovozní cla na zlato, aby snížila tlak na devizové rezervy a ochránila rupii.
- Zlato je třetí největší dovozní položkou Indie s hodnotou 72 miliard dolarů, hned po ropě a elektronice.
- Indické domácnosti podle odhadů drží kolem 34 600 tun zlata v hodnotě přibližně 5,2 bilionu dolarů.
- Vyšší cla mohou část poptávky omezit, ale zároveň zvyšují riziko pašování a obcházení oficiálních kanálů.
Indie přistoupila k výraznému zvýšení dovozních cel na zlato jen několik dní poté, co premiér Naréndra Modi vyzval obyvatele, aby se nákupům tohoto kovu alespoň na jeden rok vyhnuli. Cílem vlády je ochránit devizové rezervy v době, kdy se indická ekonomika dostává pod tlak kvůli válce na Blízkém východě a prudkému růstu cen energií. Indie patří mezi země velmi citlivé na narušení dodávek ropy a plynu přes Hormuzský průliv, protože vysoký účet za dovoz energií okamžitě zhoršuje obchodní bilanci, zvyšuje tlak na domácí měnu a nutí vládu pečlivěji rozhodovat, kam budou směřovat omezené dolarové zdroje. Modi se proto snaží prezentovat omezení nákupů zlata jako krok na ochranu národní ekonomiky, nikoliv pouze jako zásah do spotřebitelského chování. Problém však spočívá v tom, že zlato má v Indii mnohem hlubší význam než jen investiční aktivum nebo luxusní zboží.
Pro stovky milionů Indů je zlato součástí svateb, náboženských svátků, rodinných tradic i mezigeneračního předávání bohatství. Šperky nevěsty často nejsou vnímány pouze jako ozdoba, ale také jako forma finanční jistoty, kterou si žena přináší do nového života. Právě proto každá svatební sezóna, festival nebo příznivý den v kalendáři přivádí do klenotnictví obrovské množství kupujících. Indie je po Číně druhým největším spotřebitelem zlata na světě a každoročně dováží zhruba 600 až 800 tun tohoto kovu. Podle odhadů Morgan Stanley drží indické domácnosti přibližně 34 600 tun zlata ve formě prstenů, náramků, náhrdelníků, slitků nebo šperků uložených v domácnostech, bankovních schránkách či chrámových trezorech. Při současných mezinárodních cenách by tato zásoba odpovídala hodnotě kolem 5,2 bilionu dolarů, což ukazuje, jak obrovskou roli zlato v indické společnosti skutečně hraje.
Zlato je pro indické domácnosti důležité také proto, že funguje jako ochrana proti inflaci a jako bezpečný uchovatel hodnoty. Zejména ve venkovských oblastech a v neformální ekonomice nemá mnoho lidí plnou důvěru v bankovní produkty, penzijní systémy nebo kapitálové trhy. Pokud je dobrá úroda nebo se podnikání daří, přebytečné peníze často končí právě ve zlatě. Je hmatatelné, přenosné, nevyžaduje složité papírování a není závazkem žádné jiné instituce. Tato vlastnost z něj dělá mimořádně atraktivní formu úspor, ale zároveň vytváří problém pro celou ekonomiku. Indie totiž produkuje jen zanedbatelné množství zlata doma, a proto je téměř zcela závislá na dovozu. Kov do země proudí například z Dubaje, Hongkongu nebo Švýcarska. Velkou část dovozu zajišťují banky, které zlato následně dodávají klenotníkům a obchodníkům, zatímco rafinerie dovážejí surový materiál ke zpracování. Každá dovezená unce se však platí v dolarech, což je přesně místo, kde se vášeň Indů pro zlato mění v makroekonomický problém.
Zdroj: Bloomberg
Graf největších indických dovozů jasně ukazuje, proč vláda řeší právě zlato. Největší položkou je stále ropa s objemem dovozu 174 miliard dolarů, následovaná elektronikou za 116 miliard dolarů. Zlato je však už třetí největší dovozní položkou s hodnotou 72 miliard dolarů, čímž se řadí před stroje za 62 miliard dolarů a výrazně nad neželezné kovy za 29 miliard dolarů. To znamená, že zlato není pro Indii jen kulturní nebo investiční téma, ale významná položka zahraničního obchodu, která přímo ovlivňuje stabilitu měny a potřebu devizových rezerv. Indická vláda proto doufá, že omezení nákupů zlata pomůže zlepšit obchodní bilanci, snížit deficit běžného účtu a stabilizovat rupii. Indická měna letos oslabila vůči dolaru přibližně o 6 % a patří mezi nejslabší hlavní asijské měny. Tlak zvyšuje také odliv zahraničního kapitálu, protože zahraniční investoři letos stáhli z indických akcií více než 22 miliard dolarů.
V takové situaci se každý dolar stává důležitý, zejména pokud jej země potřebuje na nákup ropy, zkapalněného ropného plynu nebo hnojiv, jejichž ceny kvůli válce v Íránu prudce vzrostly. Pro vládu jsou nákupy zlata problematické i proto, že je často považuje za neproduktivní dovoz. Na rozdíl od strojů nebo technologií zlato přímo nezvyšuje výrobní kapacitu ekonomiky a nepodporuje domácí průmysl stejným způsobem. Z pohledu státu proto odčerpává dolary z rezerv, aniž by přinášelo okamžitý růst produktivity. Právě proto se politici snaží omezit hlavně dobrovolné a neesenciální nákupy, například ty spojené se svatbami, kde bývá poptávka po zlatě tradičně velmi silná. Úspěch opatření však není jistý. Vyšší clo zdraží zlato v celém dodavatelském řetězci, od obchodníků s drahými kovy až po rodiny plánující svatbu. Část kupujících proto může nákupy odložit nebo snížit jejich objem, zároveň ale platí, že zlato v posledních letech výrazně zdražilo, což může část investorů přesvědčit, že se vyplatí nakupovat i přes vyšší cenu.
Pokud budou lidé očekávat další růst hodnoty zlata, může zvýšení cla jejich rozhodnutí ovlivnit jen omezeně. Rizikem je také růst pašování, protože čím vyšší je dovozní clo, tím větší je motivace dovézt zlato do země nelegálně a vydělat na rozdílu mezi oficiální a neoficiální cenou. Indie s tímto problémem bojovala už v minulosti a prudké zvýšení cel může černý trh znovu posílit. Vláda tak stojí před složitým úkolem: potřebuje snížit tlak na devizové rezervy, ale zároveň nesmí vytvořit podmínky, které povedou k masivnímu obcházení pravidel. Celkově lze říci, že Modiho výzva k omezení nákupů zlata ukazuje, jak napjatá je situace v indické ekonomice. V době drahé ropy, slabší rupie a geopolitické nejistoty se vláda snaží přesměrovat dolary tam, kde jsou pro zemi nejdůležitější. Problémem však je, že zlato v Indii není běžné luxusní zboží, ale hluboce zakořeněná součást společnosti, rodinného bohatství i finanční bezpečnosti. Právě proto bude velmi těžké změnit chování domácností pouze vyššími cly a politickou výzvou.
Graf GOLD (D1)
Cena zlata se aktuálně obchoduje kolem úrovně 4 699 USD a po prudkém růstu z konce roku 2025 přešla do širší konsolidace. Po dosažení výrazného maxima nad 5 600 USD přišlo silné vybírání zisků, které cenu stáhlo zpět k oblasti kolem 4 100 USD. Od té doby se trh pohybuje převážně do strany a snaží se stabilizovat poblíž klouzavých průměrů. Aktuálně se cena nachází těsně pod SMA 100 na hodnotě 4 801 USD, ale zároveň nad EMA 50 kolem 4 724 USD, což ukazuje na nerozhodné technické nastavení bez jasného trendového směru.
Z technického pohledu je klíčové, že zlato v posledních týdnech nedokázalo výrazněji prorazit nad oblast 4 800 USD, kde se nachází důležitá rezistence v podobě 100denního klouzavého průměru. Pokud by se cena dostala stabilně nad tuto hladinu, mohlo by dojít k obnovení růstového scénáře a trh by mohl znovu zamířit k úrovním kolem 5 000 USD. Naopak pokud zlato neudrží oblast kolem 4 700 USD, může se zvýšit riziko návratu k podpoře v pásmu 4 400–4 500 USD, kde se v minulosti objevoval nákupní zájem.
Zdroj: xStation5
