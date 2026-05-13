Energetická bezpečnost něco stojí: Evropa řeší podporu dražší těžby 💶

- Equinor chce jednat s evropskými odběrateli včetně Německa o podpoře nákladnější těžby ropy a plynu.
- Firma čelí očekávanému poklesu produkce v Severním moři a hledá nové zdroje pro stabilizaci výstupu.
- Ve hře je i větší aktivita v Arktidě, což však naráží na politické a environmentální otázky.
- Norsko je pro Německo klíčovým dodavatelem plynu a pokrývá téměř polovinu jeho dovozu.
Norská energetická společnost Equinor se chystá jednat s významnými evropskými odběrateli o tom, zda by byli ochotni podpořit projekty zaměřené na těžbu dražších zásob ropy a plynu. Firma chce podle zdrojů oslovit zákazníky včetně Německa, aby zjistila, zda jsou připraveni přijmout dlouhodobější finanční závazky, které by umožnily rozvoj ložisek dosud považovaných za příliš nákladná. Takový krok ukazuje, jak výrazně se energetický trh změnil po odklonu Evropy od ruských dodávek a v prostředí, kde válka na Blízkém východě dál udržuje ceny ropy a plynu na zvýšených úrovních.
Jednání přichází v době, kdy se spotřebitelé po celém světě potýkají s vyššími cenami energií a energetická bezpečnost zůstává jedním z klíčových témat evropské politiky. V Oslu se má 18. května uskutečnit setkání pořádané provozovatelem plynovodů Gassco, kterého se mají účastnit vládní představitelé z Německa, Velké Británie, Belgie, Polska a Nizozemska. Právě tyto země patří mezi důležité odběratele norských energetických surovin a jejich ochota přistoupit na dlouhodobější dohody může rozhodnout o tom, zda se některé nákladnější projekty vůbec vyplatí rozvíjet.
Equinor čelí v příští dekádě očekávanému poklesu produkce v Severním moři, které dlouhodobě patřilo k hlavním zdrojům norské ropy a plynu. Firma se proto snaží stabilizovat těžbu a hledá možnosti, jak využít menší nebo technicky náročnější ložiska poblíž stávajících polí. Právě tato aktiva byla v minulosti často odmítána kvůli vysokým nákladům, ale současné prostředí dražších energií a zvýšené poptávky po stabilních dodávkách může jejich ekonomiku změnit. Pokud budou evropští odběratelé ochotni uzavřít dlouhodobější kontrakty nebo jinak podpořit návratnost projektů, může se těžba dříve nerentabilních zásob stát reálnější.
Součástí širšího výhledu Equinoru je také možnost větší aktivity v arktickém regionu. Norsko se podle zdrojů snaží přesvědčit Evropskou unii, aby zmírnila svůj odpor k dalšímu rozvoji těžby v této oblasti. Arktida je však politicky i environmentálně citlivé téma, protože případná expanze těžby naráží na obavy spojené s ochranou klimatu a zranitelných ekosystémů. Equinor připomíná, že norské společnosti už po desetiletí vrtají v nezamrzajících vodách severně od polárního kruhu, přesto bude jakýkoliv další posun pravděpodobně vyžadovat nejen ekonomickou, ale také politickou podporu.
Podle analytiků z Rystad Energy prochází Equinor rozsáhlou reorganizací, která má urychlit rozvoj menších zdrojů poblíž stávajících polí. Tento přístup může být pro firmu praktičtější než hledání zcela nových velkých nalezišť, protože využívá již existující infrastrukturu a může snižovat část nákladů. I tak však bude udržení stabilní produkce v příští dekádě velmi náročné. Pokud by se Equinoru podařilo udržet těžbu alespoň přibližně na současné úrovni, šlo by podle analytiků o významný úspěch nejen pro samotnou firmu, ale i pro další operátory v norském energetickém sektoru.
Z pohledu Evropy je role Norska stále důležitější. Po omezení levnějších ruských dodávek se Norsko stalo hlavním dodavatelem zemního plynu pro Německo a pokrývá téměř polovinu jeho dovozu. Zároveň patří mezi významné dodavatele ropy na německý trh. To dává Oslu a firmám jako Equinor silnější strategickou pozici, protože evropské země potřebují spolehlivé zdroje energie mimo Rusko a mimo regiony s vysokým geopolitickým rizikem.
Celkově lze říci, že Equinor se snaží využít současné energetické nejistoty k tomu, aby získal podporu pro projekty, které by za běžných podmínek mohly být příliš drahé. Pro evropské odběratele půjde o složité rozhodnutí. Na jedné straně mohou dlouhodobé závazky znamenat vyšší náklady, na druhé straně ale mohou zajistit stabilnější dodávky v době, kdy globální energetické trhy zůstávají napjaté. Výsledek těchto jednání tak může naznačit, zda je Evropa připravena platit více za energetickou bezpečnost a menší závislost na rizikových dodavatelích.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie společnosti Equinor prošly od začátku roku 2026 velmi silným růstovým pohybem, kdy se cena z oblasti kolem 240 NOK dostala až nad 400 NOK. Tento prudký růst však následně vystřídala výrazná korekce a zvýšená volatilita. Aktuálně se akcie obchodují kolem úrovně 346,30 NOK, tedy v blízkosti krátkodobého klouzavého průměru EMA 50 na hodnotě 344,49 NOK. Cena se zároveň stále nachází výrazně nad SMA 100, který leží poblíž 303,77 NOK, což potvrzuje, že hlavní trend zůstává i přes korekci nadále pozitivní.
Z technického pohledu je nyní klíčové, že cena testuje oblast kolem 344–346 NOK, kde se nachází EMA 50 a současně důležitá krátkodobá podpůrná zóna. Pokud se akciím podaří tuto oblast udržet, může trh znovu hledat prostor pro růst směrem k 370 NOK a následně k předchozím maximům poblíž 400 NOK. Naopak prolomení pod EMA 50 by mohlo signalizovat pokračování korekce a otevřít cestu k nižším úrovním, především směrem k oblasti 333 NOK a případně až k 303 NOK, kde se nachází další významná podpora v podobě SMA 100.
Zdroj: xStation5
