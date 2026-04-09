Insider trading na ropě?🛢️ Obří sázka na pád ropy budí otázky ⚠️

- Obchodníci vsadili asi 950 mil. USD na pokles ropy těsně před oznámením příměří.
- Po oznámení příměří ceny ropy spadly o přibližně 15 % pod 100 USD za barel.
- Podobně načasovaný obchod se objevil už v březnu před jiným Trumpovým oznámením.
- Volatilita i objemy obchodů na ropném trhu v posledních týdnech výrazně vzrostly.
- Obchodníci vsadili asi 950 mil. USD na pokles ropy těsně před oznámením příměří.
- Po oznámení příměří ceny ropy spadly o přibližně 15 % pod 100 USD za barel.
- Podobně načasovaný obchod se objevil už v březnu před jiným Trumpovým oznámením.
- Volatilita i objemy obchodů na ropném trhu v posledních týdnech výrazně vzrostly.
Jen několik hodin před oznámením příměří mezi USA a Íránem vsadili obchodníci zhruba 950 milionů dolarů na pokles cen ropy. Podle dat LSEG došlo v úterý večer k prodeji přibližně 8 600 kontraktů na ropu Brent a WTI, a to v mimořádně krátkém časovém úseku.
Krátce poté americký prezident Donald Trump oznámil dvoutýdenní příměří s Íránem a ustoupil od předchozí ostré rétoriky. Trh reagoval prudce – ceny ropy na začátku středeční seance spadly asi o 15 % a dostaly se pod hranici 100 dolarů za barel.
Samotné velké pozice na trhu s ropou nejsou ničím neobvyklým, protože často slouží k zajištění fyzických dodávek. Nezvyklé však bylo provedení tohoto obchodu. Takto velké příkazy se obvykle rozkládají do delšího času, napříč více burzami a pomocí algoritmického obchodování, aby příliš nepohnuly cenou. V tomto případě ale šlo o nápadně koncentrovaný obchod provedený až po oficiálním vypořádání trhu.
Nejde navíc o první podobný případ. Už 23. března investoři prodali ropné futures za asi 500 milionů dolarů pouhých 15 minut před Trumpovým oznámením, že odloží útoky na íránskou energetickou infrastrukturu. I tehdy následoval pokles ceny ropy o zhruba 15 %.
Napětí na Blízkém východě zároveň výrazně zvýšilo aktivitu na trhu. Zatímco v předchozích třech letech se denně zobchodovalo kolem 300 tisíc lotů Brent ropy, za poslední čtyři týdny objemy vyskočily na více než 1 milion lotů denně, což odpovídá zhruba 1 miliardě barelů.
