Intel a Google prohlubují partnerství v AI infrastruktuře kolem Xeonů a vlastních IPU

Intel a Google ve čtvrtek rozšířily své partnerství s cílem podpořit další fázi AI infrastruktury, přičemž Google bude dál nasazovat procesory Intel Xeon, včetně nejnovějších čipů Xeon 6, pro AI, inferenci i obecné výpočetní úlohy. Obě společnosti zároveň uvedly, že rozšíří společný vývoj vlastních infrastructure processing units (IPU), které přesouvají část úloh z CPU a zvyšují efektivitu systému. V americkém obchodování akcie Intelu rostly přibližně o 2,6 %, zatímco akcie Alphabetu klesaly asi o 1,8 %.
Partnerství se posouvá k infrastrukturní vrstvě AI
Reuters uvedl, že dohoda odráží širší změnu v poptávce po AI, kdy se firmy přesouvají od trénování velkých modelů k jejich nasazování ve velkém měřítku, což zvyšuje potřebu tradičních CPU schopných řídit orchestrace a náročné výpočetní úlohy. V rámci rozšířené dohody bude Google nadále využívat procesory Intel Xeon napříč širokou škálou workloadů a zároveň nasadí i nejnovější čipy Xeon 6.
Intel uvedl, že obě firmy zároveň rozšiřují spolupráci na vlastních IPU založených na ASIC. Podle Intelu mohou tyto procesory převzít síťové, úložné a bezpečnostní funkce od hostitelských CPU, což zlepšuje využití, efektivitu a předvídatelnost výkonu v hyperscale AI prostředích. Google uvedl, že Intel je jeho důvěryhodným partnerem téměř dvě desetiletí a že roadmapa Xeonů podporuje rostoucí nároky jeho workloadů na výkon i efektivitu.
Proč je dohoda důležitá pro Intel
Partnerství je pro Intel důležité, protože potvrzuje poptávku po CPU v době, kdy se firma snaží získat zpět část pozic ztracených v první fázi AI boomu. Reuters upozornil, že rostoucí poptávka po agentic AI systémech, které vyžadují složitější vícekrokové zpracování, zvyšuje potřebu výpočetního výkonu CPU vedle akcelerátorů.
Oznámení zároveň přichází v době širšího strategického posunu Intelu. Reuters uvedl, že Intel se nedávno připojil k projektu Terafab AI chip Elona Muska společně se SpaceX a Teslou a zároveň směřuje k opětovnému plnému ovládnutí svého výrobního závodu v Irsku, kde se vyrábějí serverové procesory Xeon.
Trhy nyní budou sledovat, zda Intel dokáže silnější poptávku po CPU proměnit v širší růst datacentrového byznysu a zda hlubší spolupráce s Googlem na IPU zlepší jeho pozici v AI infrastruktuře i mimo samotný závod v akcelerátorech. Investoři se také zaměří na to, jak rychle budou inference workloady dál zvyšovat poptávku po vyvážených systémech kombinujících CPU a IPU.
