Intel: AI podporuje výsledky a CPU mohou být další fází revoluce

Výsledky Intelu za 1. čtvrtletí 2026 jasně posilují názor, že se společnost začíná dostávat z několikaletého období provozní slabosti. Samotná zpráva přinesla solidní překonání očekávání, ale ještě důležitější jsou výhledy na nadcházející měsíce, které výsledkům dodávají výrazně růstovější tón a působily jako katalyzátor silné tržní reakce.
Klíčové finanční údaje za 1. kvartál
- Tržby 13,58 miliardy USD, +7,2 % meziročně, nad konsenzem
- Upravený EPS 0,29 USD oproti očekávání kolem 0,01 USD
- Hrubá marže 41 % oproti prognóze 34,5 %
- Data Center & AI 5,05 miliardy USD, +22 % meziročně
- Foundry 5,42 miliardy USD, +16 % meziročně
- Provozní zisk 1,67 miliardy USD oproti 0,69 miliardy USD před rokem
Rozsah pozitivního překvapení je viditelný nejen v tržbách, ale především v ziskovosti. Nárůst hrubé marže na 41 % naznačuje zlepšení jak v prodejním mixu, tak v nákladové efektivitě. To ukazuje, že kroky přijaté v posledních kvartálech se začínají promítat do konkrétních finančních výsledků.
Segment Data Center & AI zůstává hlavním motorem růstu, když meziročně vzrostl o 22 %. To potvrzuje, že umělá inteligence již vytváří reálnou a rostoucí poptávku, zejména v oblasti serverové infrastruktury. Rostoucí význam inferenčních a edge aplikací zároveň posiluje roli CPU v širším ekosystému.
První fáze AI boomu byla z velké části tažena GPU, kde si dominantní pozici vybudovala společnost NVIDIA. Stále více signálů však naznačuje, že další fáze by mohla přesunout těžiště směrem k CPU, zejména v kontextu škálování a širší adopce AI aplikací.
Segment foundry roste meziročně o 16 % a postupně se stává významnější součástí obchodního mixu. Lepší dostupnost kapacit naznačuje, že předchozí omezení na straně nabídky se zmírňují, což podporuje jak objem dodávek, tak cenotvorbu.
Klíčovým bodem pro trh zůstává výhled. Pro druhé čtvrtletí společnost očekává tržby v rozmezí 13,8 až 14,8 miliardy USD a EPS 0,20 USD, což je jasně nad předchozími očekáváními. Očekávaná hrubá marže kolem 39 % navíc ukazuje na pokračující zlepšování ziskovosti.
V širším pohledu společnost signalizuje trvale silnou poptávku a potenciál pro nadsezónní růst v dalších kvartálech roku 2026. Podporuje jej expanze AI a lepší podmínky na straně nabídky. To naznačuje, že momentum ze začátku roku by mohlo pokračovat i ve druhé polovině roku.
Tržní reakce byla velmi silná. Akcie v premarketu rostly o více než 20 % a podpořily také další společnosti z polovodičového sektoru. Stojí za zmínku, že akcie Intelu od začátku roku posílily už o více než 70 %.
Navzdory jasnému zlepšení výzvy přetrvávají. Tlak vysokých kapitálových výdajů je stále patrný v úrovni cash flow, což ukazuje, že transformační proces nadále vyžaduje čas a konzistentní realizaci.
Celkově zveřejněné výsledky a výhled ukazují na stále důvěryhodnější zlepšení fundamentů společnosti. Podpora ze strany rostoucí poptávky tažené AI, lepší dostupnost kapacit a zlepšující se provozní efektivita vytvářejí solidní základ pro další zlepšování výkonnosti v nadcházejících kvartálech. Vyšší tržní očekávání však zároveň znamenají, že udržení tohoto trendu bude klíčové pro další vývoj akcií.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.