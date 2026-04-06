Írán odmítl příměří 🔥🚨

- Írán odmítl dočasné příměří a požaduje trvalé ukončení války.
- Hormuzský průliv zůstává omezený, což drží ropný trh pod tlakem.
- Ve hře je zhruba 45denní příměří, ale bez jistého výsledku.
- Ceny ropy se drží kolem 108 až 110 USD za barel a trhy zůstávají nervózní.
Írán odmítl návrh na dočasné příměří a místo toho požaduje trvalý konec války, zrušení sankcí, obnovu země a také jasná pravidla pro bezpečný průjezd přes Hormuzský průliv. Odpověď měla být podle dostupných informací předána přes Pákistán a přichází v době, kdy se blíží ultimátum prezidenta Donalda Trumpa na znovuotevření této klíčové námořní trasy.
Napětí kolem Hormuzu je pro světové trhy zásadní, protože právě tímto průlivem za běžných okolností proudí přibližně pětina světového exportu ropy a LNG. Lodní provoz zůstává výrazně omezený a stále se pohybuje hluboko pod úrovněmi před začátkem konfliktu. To udržuje ceny energií vysoko a zvyšuje nervozitu investorů.
Boje v regionu navíc pokračují a diplomatické snahy zatím nepřinesly průlom. Ve hře sice je návrh na přibližně 45denní příměří, ale Teherán dává najevo, že krátkodobá pauza bez pevných záruk pro něj není dostatečná. Trh tak dál sleduje, zda se podaří najít širší dohodu, nebo zda konflikt znovu eskaluje.
Ropný trh proto zůstává velmi citlivý na každou novou zprávu. Brent se drží poblíž 108 USD za barel, zatímco americká ropa osciluje kolem 110 USD. Vyšší ceny suroviny se navíc promítají i do cen paliv, což zvyšuje inflační tlaky a ekonomickou nejistotu.
Z pohledu investorů je nejdůležitější to, že rychlé řešení zatím není na dohled. Írán odmítá krátkodobé příměří bez jasných podmínek, zatímco Trump hrozí dalšími údery, pokud nedojde k otevření průlivu. Dokud se neobjeví konkrétní dohoda, zůstane Hormuzský průliv jedním z hlavních geopolitických rizik pro ropu i globální trhy.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem 112,10 USD a po předchozím prudkém růstu zatím drží zisky v blízkosti lokálních maxim. Trh se nadále obchoduje výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 na 108,28 USD i SMA 100 na 104,80 USD, což potvrzuje pokračující býčí trend. Po silném impulsu z přelomu minulého týdne přešla ropa do krátkodobé konsolidace, ale i ta zatím působí spíše jako oddech před dalším pohybem než jako známka obratu.
Technické indikátory ukazují, že růstové momentum sice v posledních hodinách mírně zpomalilo, ale z trhu zatím nezmizelo. CCI na 30,5 se drží v kladném pásmu, což naznačuje, že kupci mají stále převahu, i když bez extrémního přehřátí. Momentum 100,9 se pohybuje těsně nad neutrální hranicí, a potvrzuje tak stabilizaci po předchozím růstu. Důležité je také to, že cena respektuje oblast kolem 112 USD jako nejbližší krátkodobou rezistenci, kterou se snaží znovu překonat.
Z technického pohledu zůstává klíčové, zda se ropě podaří udržet nad pásmem 109 až 110 USD. Pokud ano, trh může znovu zaútočit na maxima v oblasti 113,5 až 114 USD. Naopak při hlubší korekci by první výraznější podpora ležela u EMA 50, tedy kolem 108,3 USD, a níže pak u SMA 100 poblíž 104,8 USD. Celkový obrázek ale zatím zůstává pozitivní a medvědi by potřebovali mnohem silnější pokles, aby současné nastavení skutečně narušili.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
