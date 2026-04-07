Íránská ropa jako zbraň? 🛢️ Trump chce oslabit Čínu 🌍

- Trump vidí v íránské ropě nejen zdroj příjmů, ale i nástroj tlaku na Čínu.
- Bílý dům zatím nemá oficiální plán, rétorika ale zvyšuje geopolitické napětí.
- Omezení dodávek přes Hormuzský průliv podporuje růst cen energií.
- Pro trhy je klíčové, že ropa zůstává jedním z hlavních faktorů globální volatility.
Americký prezident Donald Trump znovu otevřel kontroverzní téma převzetí kontroly nad íránským ropným sektorem. Podle lidí obeznámených s jeho úvahami v tom nevidí jen válečný nebo bezpečnostní rozměr, ale také možnost posílit energetickou dominanci USA a získat novou páku při jednáních s Čínou.
Trump podle zdrojů věří, že pokud by se Spojeným státům podařilo dostat íránské energetické toky pod svůj vliv, oslabilo by to pozici Pekingu. Čína je totiž jedním z největších dovozců ropy na světě a výpadky dodávek z regionu Blízkého východu na ni dopadají citelně. Situaci navíc zhoršuje omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které tlačí vzhůru ceny ropy i zemního plynu.
Trump své uvažování veřejně potvrdil, když uvedl, že by si přál „vzít ropu“, protože podle něj představuje strategickou i finanční výhodu. Zároveň ale připustil, že podobný krok by znamenal další prohloubení amerického angažmá na Blízkém východě, což je doma politicky citlivé téma. Průzkumy totiž ukazují, že většina Američanů si přeje rychlé ukončení konfliktu a negativně vnímá i růst cen benzínu.
Bílý dům zatím uvedl, že neexistuje žádný formální plán na převzetí íránské ropy a nejde o součást aktuální strategie. Přesto Trumpova rétorika ukazuje, že ropa zůstává v jeho geopolitickém uvažování klíčovým nástrojem. Podobně se už dříve vyjadřoval i k Iráku, kde opakovaně tvrdil, že Spojené státy po invazi v roce 2003 promarnily příležitost získat tamní ropné bohatství.
Vedle Íránu je důležitá i širší souvislost s Venezuelou. Trumpova administrativa už dříve podpořila kroky, které vedly k obnovení exportu venezuelské ropy a růstu tamní produkce. Cílem je mimo jiné posílit vliv USA na západní polokouli a současně omezit prostor pro čínské nákupy levné sankcionované ropy. Podobný princip by podle některých analytiků mohl Washington využít i vůči Íránu, například zabavováním ropných nákladů na moři místo přímé okupace infrastruktury.
Z pohledu Pekingu však situace nemusí být tak jednostranná, jak si Trump představuje. Čína se na možné energetické šoky připravuje už řadu let. Buduje strategické zásoby, zvyšuje domácí těžbu uhlovodíků a masivně investuje do obnovitelných zdrojů. Vyšší ceny ropy sice zvyšují tlak na čínské rafinerie a ekonomiku, zároveň ale Čína opakovaně ukázala, že dokáže snášet i delší období hospodářského tlaku.
Celá otázka tak není jen o samotné ropě, ale o širším boji o vliv nad globálními surovinovými toky. Pro investory jde o další připomínku, že energetický sektor zůstává silně provázán s geopolitikou. Jakýkoli zásah do íránského exportu nebo dopravy přes Hormuz může rychle zvýšit volatilitu cen ropy, promítnout se do inflace a ovlivnit i náladu na akciových trzích.
