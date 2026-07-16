Íránu uzavření Hormuzu nestačí ⚠️ Hrozí ochromení další klíčové námořní trasy 🚨

Írán podle zdrojů obeznámených se situací vyzval jemenské hnutí Húsíů, aby bylo připraveno narušit dopravu přes průliv Bab el-Mandeb v případě, že Spojené státy zaútočí na íránskou energetickou infrastrukturu. Takový krok by mohl výrazně prohloubit současnou energetickou krizi, protože by současně ohrozil dvě nejdůležitější vývozní trasy ropy z Blízkého východu.
Bab el-Mandeb představuje vstupní bránu do Rudého moře a klíčové spojení mezi Arabským poloostrovem, Afrikou a Suezským průplavem. Pokud by zde došlo k rozsáhlejším útokům na tankery, přístavy nebo další infrastrukturu, lodní společnosti by pravděpodobně musely znovu využívat delší a dražší trasu kolem Afriky.
Situace je o to citlivější, že Hormuzský průliv má být podle dostupných informací již uzavřen. Případné narušení dopravy v Rudém moři by tak znamenalo, že by byly současně omezeny dvě hlavní energetické tepny regionu.
Húsíové údajně přesunuli drony a rakety
- Zdroj blízký Húsíům uvedl, že skupina dokončila přípravy k útokům na lodní dopravu a rozmístila rakety a drony v oblastech s výhledem na přístav Hudajdá, Adenský záliv a průliv Bab el-Mandeb.
- Podle tohoto zdroje nyní Húsíové čekají na pokyn k zahájení operace. Rozhodnutí o případném uzavření průlivu mají mít pod kontrolou zástupci íránských revolučních gard, kteří již působí na území Jemenu.
- Tato tvrzení však nebyla oficiálně potvrzena. Íránské ministerstvo zahraničí ani mluvčí Húsíů na žádost o komentář bezprostředně nereagovali.
- Samotná hrozba nicméně zvyšuje napětí na energetických trzích. Pro narušení námořní dopravy totiž nemusí být nutné průliv úplně fyzicky zablokovat. Již opakované útoky na plavidla, přístavy nebo pobřežní infrastrukturu mohou přimět rejdaře, aby oblast z bezpečnostních důvodů opustili.
Rudé moře získalo ještě větší význam
- Po omezení provozu přes Hormuzský průliv začala část ropy z oblasti Perského zálivu proudit přes Saúdskou Arábii potrubím směrem k Rudému moři. Tato trasa se tak stala jednou z hlavních alternativ pro export regionálních energetických surovin.
- Rudým mořem má nyní procházet přibližně 7 % světových dodávek energií. Saúdská Arábie navíc podle zdrojů přesměrovala asi 70 % svého energetického exportu přes přístav Janbú na západním pobřeží země.
- Případný útok na Janbú nebo na námořní trasy vedoucí z tohoto přístavu by proto mohl mít výrazný dopad na globální ropný trh. Omezení dopravy by zvýšilo náklady na přepravu, pojistné sazby i rizikovou přirážku v cenách ropy.
- Během předchozích útoků Húsíů souvisejících s konfliktem v Gaze již velké přepravní společnosti odkláněly lodě kolem Mysu Dobré naděje. Tato trasa je výrazně delší a prodražuje dopravu mezi Asií a Evropou.
Írán se snaží zvýšit ekonomickou cenu konfliktu
- Podle regionálních zdrojů je hrozba vůči Rudému moři součástí širší strategie Teheránu. Írán se má snažit zvýšit ekonomické náklady případného amerického útoku tím, že ohrozí nejen samotné dodávky ropy, ale i exportní kapacity Saúdské Arábie.
- Pro Washington by se tak vojenský zásah proti íránské energetické síti mohl promítnout do prudšího růstu cen ropy, pohonných hmot a přepravy. Dopad by se netýkal pouze Spojených států, ale celé světové ekonomiky.
- Írán považuje Húsíe za součást regionální takzvané osy odporu, do níž patří také libanonský Hizballáh a některé irácké šíitské skupiny. Húsíové se však podle dostupných informací zatím do širšího konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy formálně nezapojili.
- Americká vláda dlouhodobě tvrdí, že Írán poskytuje Húsíům zbraně, výcvik i finanční podporu. Teherán tato obvinění odmítá.
Napětí roste i mezi Húsíi a Saúdskou Arábií
- Situaci dále zhoršuje obnovené napětí mezi Húsíi a Saúdskou Arábií. Skupina odpálila rakety směrem k saúdskému území poté, co Rijád obvinila z útoku na letiště pod svou kontrolou. Tím byla narušena přibližně čtyřletá přestávka v přímých bojích mezi oběma stranami.
- Saúdská Arábie podle regionálních zdrojů bere současné hrozby velmi vážně a sleduje rostoucí koordinaci mezi Húsíi a Íránem v oblasti Rudého moře.
- Pokud by se boje rozšířily na přístavy, ropovody nebo námořní exportní terminály, trhy by mohly reagovat rychlým růstem cen ropy. Vedle fyzického nedostatku dodávek by se do cen promítlo také zvýšené geopolitické riziko.
- Pro globální ekonomiku by současné narušení Hormuzského průlivu a Bab el-Mandebu představovalo mimořádně závažný scénář. Evropa a Asie by čelily dražším dovozům energií, zatímco rafinerie a průmyslové podniky by musely hledat alternativní zdroje.
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