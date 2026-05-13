Italský energetický gigant hledá silné investory 💶

- Eni podle zdrojů jedná s fondy jako Apollo, KKR a Stonepeak o možné transakci navázané na FLNG aktiva.
- Potenciální dohoda by mohla společnosti přinést nejméně 1 miliardu eur a uvolnit kapitál pro nové projekty.
- LNG aktiva Eni v Africe a dalších regionech mohou investorům nabídnout diverzifikaci mimo Blízký východ.
- Společnost plánuje další plovoucí LNG platformy v Mosambiku a Argentině, což potvrzuje její silné ambice v globálním LNG trhu.
- Eni podle zdrojů jedná s fondy jako Apollo, KKR a Stonepeak o možné transakci navázané na FLNG aktiva.
- Potenciální dohoda by mohla společnosti přinést nejméně 1 miliardu eur a uvolnit kapitál pro nové projekty.
- LNG aktiva Eni v Africe a dalších regionech mohou investorům nabídnout diverzifikaci mimo Blízký východ.
- Společnost plánuje další plovoucí LNG platformy v Mosambiku a Argentině, což potvrzuje její silné ambice v globálním LNG trhu.
Italská energetická skupina Eni podle zdrojů z trhu zkoumá možnost dohody s velkými investičními fondy, která by byla navázána na její aktiva v oblasti plovoucího zkapalněného zemního plynu. Společnost měla oslovit Morgan Stanley, aby jí pomohla získat kapitál od infrastrukturních a investičních hráčů, mezi nimiž se podle dostupných informací zmiňují Apollo, KKR a Stonepeak. Jednání se zatím nacházejí v rané fázi, a proto není jisté, zda bude jakákoliv transakce skutečně dokončena. Pokud by se však dohodu podařilo uzavřít, mohla by pro Eni přinést nejméně 1 miliardu eur, což by firmě poskytlo dodatečný prostor pro financování nových energetických projektů.
Tento krok zapadá do širší strategie Eni, která se snaží efektivněji pracovat se svým kapitálem a využívat zájem infrastrukturních fondů o stabilní energetická aktiva. Podle jednoho z diskutovaných návrhů by vybraný fond vložil počáteční hotovost do speciálního investičního nástroje, který by následně získal nárok na platby plynoucí z vybraných FLNG aktiv. Pro Eni by taková struktura znamenala možnost uvolnit část kapitálu, aniž by se nutně musela vzdát strategické kontroly nad samotnými projekty. Pro fondy by naopak šlo o příležitost získat expozici vůči infrastruktuře spojené s LNG, tedy segmentu, který v současném prostředí vysoké energetické nejistoty nabývá na významu.
Zájem o LNG aktiva roste v době, kdy Evropa a Asie soupeří o dodávky zkapalněného zemního plynu na globálním trhu. Situaci dále komplikuje narušení dodávek spojené s dopady války s Íránem, kvůli čemuž se státy i firmy snaží více diverzifikovat zdroje energie mimo nejrizikovější oblasti. Právě v tomto prostředí může mít Eni výhodu, protože si v posledních letech vybudovala rozsáhlé zkušenosti s provozem takzvaných plovoucích LNG jednotek. Tyto platformy umožňují zpracovávat a zkapalňovat plyn přímo z offshore polí a následně jej exportovat na zahraniční trhy, což zvyšuje flexibilitu dodávek a snižuje závislost na klasické pevninské infrastruktuře.
Eni již provozuje nebo rozvíjí plovoucí LNG jednotky v zemích jako Mosambik a Kongo, kde tato zařízení zpracovávají plyn z mořských nalezišť a připravují jej pro export. Právě Afrika se pro společnost stává stále důležitějším regionem, protože nabízí přístup k energetickým zdrojům mimo Blízký východ. To může být atraktivní také pro investory, kteří chtějí snížit riziko koncentrace v oblasti stále poznamenané konfliktem s Íránem. Aktiva, která by mohla být součástí plánované transakce, by fondům nabídla expozici nejen vůči Africe, ale potenciálně i vůči dalším geografickým oblastem, kde Eni rozšiřuje své LNG portfolio.
Společnost má navíc ambiciózní plány do dalších let. V Mosambiku chce nasadit další plovoucí LNG platformu, přičemž náklady na tento projekt by mohly přesáhnout 7 miliard dolarů. Vedle toho se počítá také se dvěma plovoucími LNG platformami v Argentině pro státní ropnou společnost YPF, a to do roku 2030. Tyto projekty ukazují, že Eni nechce být pouze tradiční ropnou a plynárenskou firmou, ale snaží se posílit svou pozici v globálním LNG byznysu. Získání externího kapitálu od velkých fondů by jí mohlo pomoci urychlit expanzi, snížit tlak na vlastní rozvahu a zároveň zachovat schopnost investovat do dalších strategických oblastí.
Pro investory je důležité, že LNG zůstává jedním z klíčových paliv v energetické transformaci, zejména pro země, které chtějí omezovat závislost na uhlí, ale zároveň potřebují stabilní zdroj energie. Plovoucí LNG jednotky mohou v tomto směru hrát významnou roli, protože umožňují rychlejší rozvoj exportních kapacit v regionech, kde by výstavba klasických terminálů byla příliš nákladná nebo časově náročná. Pokud by Eni dokázala uzavřít dohodu s některým z velkých infrastrukturních fondů, šlo by o signál, že trh těmto aktivům přisuzuje vysokou strategickou hodnotu.
Graf ENI.IT (D1)
Akcie společnosti Eni se nacházejí v silném růstovém trendu, který výrazně zrychlil zejména od začátku roku 2026. Cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně 23,62 EUR a po předchozím dynamickém růstu se drží v blízkosti lokálních maxim. Přestože v posledních týdnech došlo k určité konsolidaci a krátkodobému vybírání zisků, technický obraz zůstává nadále pozitivní. Cena se nachází nad EMA 50 na úrovni 22,34 EUR i nad SMA 100 poblíž 19,90 EUR, což potvrzuje, že hlavní trend je stále býčí a kupci si udržují převahu.
Z technického pohledu je důležité, že akcie po prudkém růstu nespadly pod krátkodobý klouzavý průměr EMA 50, ale naopak jej využily jako dynamickou podporu. To naznačuje, že investoři stále využívají poklesy k nákupům a trh zatím neukazuje známky hlubší korekce. Nejbližší rezistence se nachází v oblasti předchozích maxim kolem 24,50–25,00 EUR, jejíž překonání by mohlo otevřít prostor pro pokračování růstu. Naopak případné prolomení pod 22,34 EUR by mohlo signalizovat oslabení krátkodobého trendu a zvýšit riziko poklesu směrem k oblasti 21,00 EUR.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla
Quantum computing: Výsledky spouštějí tržní euforii, ale odvětví je stále v rané fázi
US Open: Silnější CPI vyvolává na Wall Street obavy
Swatch spojuje síly s ultraluxusní značkou Audemars Piguet ⌚ Co víme a co můžeme čekat❓
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.