Italský úřad pro ochranu osobních údajů udělil Intesa Sanpaolo pokutu 31,8 mil. EUR kvůli úniku dat

Italský úřad pro ochranu osobních údajů udělil bance Intesa Sanpaolo pokutu 31,8 mil. EUR kvůli úniku dat spojenému s neoprávněným přístupem k bankovním informacím více než 3 500 klientů. Regulátor uvedl, že případ souvisel se závažnými nedostatky v technických a organizačních opatřeních banky poté, co zaměstnanec bez oprávněného důvodu přistupoval ke klientským datům déle než dva roky. Pokuta zvyšuje regulační tlak na největší italskou banku poté, co jí byla dříve tento měsíc uložena i další sankce v oblasti ochrany osobních údajů.
Co regulátor zjistil
Italský dohled uvedl, že jeho šetření začalo poté, co Intesa nahlásila porušení zabezpečení v červenci 2024. Úřad zjistil, že jeden zaměstnanec bez oprávněného důvodu přistoupil k bankovním informacím 3 573 klientů a mezi 21. únorem 2022 a 24. dubnem 2024 provedl více než 6 600 přístupů. Podle regulátora interní kontrolní systémy banky tyto neoprávněné kontroly nezachytily, což ukázalo na významné slabiny v monitoringu a prevenci.
Úřad také uvedl, že únik se týkal i některých vysoce rizikových klientů, včetně osob s významnými veřejnými funkcemi, u nichž měly být zavedeny přísnější kontrolní mechanismy. Podle regulátora Intesa porušila zásady integrity, důvěrnosti a odpovědnosti při zpracování dat a provozní model umožňující široký přístup k celé klientské základně nebyl dostatečně vyvážen kontrolami schopnými zabránit neoprávněným přístupům nebo je odhalit.
Nedostatky v notifikaci případ dále zhoršily
Regulátor uvedl, že oznámení úniku dat ze strany Intesy bylo podle platných pravidel neúplné a opožděné. Zároveň uvedl, že informování dotčených klientů přišlo až po předchozím opatření vydaném 2. listopadu 2024, což omezilo schopnost úřadu rychle zasáhnout na ochranu práv dotčených osob.
Při stanovení pokuty úřad zohlednil závažnost a délku porušení, vysoký počet dotčených klientů i nápravná opatření, která banka po událostech přijala ke zpřísnění interních kontrol a bezpečnostních mechanismů. Už dříve v březnu tentýž úřad samostatně udělil Intese pokutu 17,6 mil. EUR za nezákonné zpracování dat přibližně 2,4 milionu klientů v případu migrace do Isybank.
Trhy nyní budou sledovat, zda banka kvůli tomuto případu čelí dalším právním, regulačním nebo reputačním dopadům. Investoři se také pravděpodobně zaměří na to, zda posílené kontrolní mechanismy banky budou stačit k tomu, aby zabránily dalším sankcím v oblasti ochrany osobních údajů.
