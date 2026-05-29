🚗 Je Tesla 10× bezpečnější než člověk?

- Tesla prezentuje FSD jako plně autonomní systém
- Tesla tvrdí, že je 10× bezpečnější než lidský řidič
Společnost Tesla dlouhodobě prezentuje svůj systém Full Self-Driving (FSD) jako technologii, která v blízké budoucnosti dosáhne plné autonomie. Vedení společnosti často tvrdí, že její vozy s aktivním systémem FSD jsou až 10× bezpečnější než průměrný lidský řidič.
Nedávná analýza agentury Reuters, založená na datech a rozhovorech s bývalými zaměstnanci a dopravními experty, však poskytuje detailnější pohled na skutečný provoz systému a tvorbu firemních statistik bezpečnosti. Zjištění ukazují, že FSD stále vyžaduje značný lidský dohled a čelí několika technologickým limitům.
Data labelers hrají klíčovou roli ve vývoji systému. Prohlížejí videozáznamy z kamer vozidel Tesla a označují různé dopravní situace, čímž poskytují tréninková data pro umělou inteligenci.
Z výpovědí bývalých zaměstnanců vyplývá, že systém má stále potíže s některými scénáři, například nedokáže včas reagovat na zvířata na silnici. Existují specializované týmy, které analyzují kritické situace zahrnující chodce, děti nebo stavební zóny. Byly zaznamenány případy, kdy vozy v tzv. Mad Max režimu překračovaly rychlostní limity. Většina bývalých analytiků uvedla, že na aktuální verzi FSD se nelze spolehnout jako na plně autonomního řidiče.
Metodika bezpečnostních statistik
Dopravní výzkumníci poukazují na zkreslenou metodiku Tesly:
- Odlišná kritéria nehodovosti: Tesla do statistik zahrnuje pouze nehody aktivující airbagy a srovnává je s federálními daty všech nehod vyžadujících odtah vozidla, tedy mnohem širší kategorie.
- Rozdíl ve stáří vozového parku: Tesla porovnává vozidla průměrného stáří 4,1 roku s průměrným americkým autem starým 13 let, což zkresluje bezpečnostní výsledky.
- Klasifikace selhání: Pokud řidič deaktivuje FSD a do pěti sekund dojde k nehodě, Tesla tento incident nezahrne do statistik autopilota, zatímco federální standard je 30 sekund.
Rozpor v přístupu k mapování tras
Tesla tvrdí, že software spoléhá primárně na kamery a AI a naviguje v reálném čase kdekoli, bez přesných lokálních map, které používá konkurence Waymo.
Před veřejnými ukázkami, jako bylo odhalení Cybercab v Los Angeles nebo přípravy na robotaxi v Austinu, však zaměstnanci strávili stovky hodin mapováním tras, natáčením a ruční anotací infrastruktury, aby systém během ukázek fungoval bezchybně.
Graf TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation05
