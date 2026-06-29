Jižní Korea spouští masivní čipovou strategii za 576 miliard dolarů 💵

Jižní Korea představila rozsáhlou průmyslovou strategii zaměřenou na polovodiče, umělou inteligenci a datová centra. Prezident Lee Jae Myung oznámil investiční plán v objemu více než 576 miliard USD, jehož cílem je upevnit globální pozici země v oblasti čipů a zároveň podpořit ekonomický rozvoj mimo metropolitní oblast Soulu.
Hlavní roli v plánu mají sehrát dvě největší korejské technologické společnosti – Samsung Electronics a SK Hynix. Obě firmy mají investovat přibližně 800 bilionů wonů, tedy zhruba 518,3 miliardy USD, do výstavby nových čipových továren v jihozápadní části země. Každá ze společností má podle plánu vybudovat dvě nové výrobní lokality.
Strategie stojí na takzvané trojici klíčových oblastí: polovodiče, fyzická AI a datová centra. Právě tyto segmenty mají být podle korejské vlády základem budoucí konkurenceschopnosti. Prezident zdůraznil, že Korea musí získat klíčové prvky AI rychleji než ostatní státy, protože poptávka po výpočetním výkonu a paměťových čipech prudce roste.
Významnou součástí plánu je také přesun části investic mimo tradiční technologická centra v okolí Soulu. Město Gwangju a provincie Jižní Čolla mají do projektů vložit dalších 5–20 bilionů wonů. V oblasti Chungcheong poblíž Soulu se navíc počítá s investicí přibližně 81 bilionů wonů do čipového packaging clusteru, který má podpořit pokročilé zpracování a kompletaci polovodičů.
Z pohledu průmyslové politiky jde o snahu zmírnit regionální nerovnováhu a zároveň odstranit kapacitní limity stávajících čipových center, zejména v oblastech Yongin a Pyeongtaek. Ty už podle prezidenta narážejí na své hranice, a proto má jihozápad země nabídnout nový prostor pro expanzi.
Největší výhodou Koreje je její dominantní pozice v paměťových čipech, zejména v oblasti DRAM a HBM. Právě HBM čipy jsou zásadní pro moderní AI akcelerátory, protože umožňují rychlý přenos velkého množství dat mezi pamětí a výpočetními jednotkami. Samsung a SK Hynix tak stojí v centru globálního závodu o výkonnější systémy umělé inteligence.
Vláda zároveň plánuje do pěti let zdvojnásobit produkci DRAM a urychlit výstavbu továren v metropolitní oblasti Soulu na polovinu třicátých let. Vedle čipů má Korea masivně investovat také do AI infrastruktury. Do roku 2029 má jít na datová centra přibližně 550 bilionů wonů a do roku 2035 více než 1 000 bilionů wonů.
Investoři však na oznámení nereagovali jednoznačně pozitivně. Akcie Samsungu v den oznámení klesly o 4,86 % a akcie SK Hynix o 1,68 %. Část trhu se obává, že tak rozsáhlé investice mohou v budoucnu vést k nadměrné nabídce čipů, pokud by poptávka po AI infrastruktuře zpomalila.
Rizikem jsou také praktické překážky. Výstavba špičkových továren vyžaduje obrovské množství elektřiny, vody, kvalifikované pracovní síly, logistické zázemí a síť dodavatelů. SK Hynix upozornil, že vytvoření clusteru v Yonginu trvalo 9 let, což ukazuje, že podobné projekty nelze realizovat okamžitě. Příliš rychlá expanze tak může zvýšit provozní i investiční rizika.
Politicky je plán rovněž citlivý. Opozice kritizuje přesun části investic do jihozápadního regionu a naznačuje, že může jít o politicky motivované rozhodnutí. Prezident Lee však tuto kritiku odmítá a prezentuje projekt jako strategický krok pro celou zemi.
Graf tržního podílu výrobců paměťových čipů
Zdroj: Reuters
Globální trh s paměťovými čipy je silně koncentrovaný mezi několik klíčových hráčů. Největší podíl drží Samsung s hodnotou 38 %, což potvrzuje jeho pozici nejvýznamnějšího výrobce v tomto segmentu. Na druhém místě je SK Hynix s podílem 29 %, takže dvě jihokorejské společnosti dohromady ovládají přibližně 67 % trhu.
Tato dominance je pro Jižní Koreu zásadní strategickou výhodou. V době rychlého rozvoje umělé inteligence roste poptávka po výkonných paměťových řešeních, zejména po HBM čipech, které jsou klíčové pro AI procesory. Silná pozice Samsungu a SK Hynix tak znamená, že Korea má přímý vliv na jeden z nejdůležitějších článků globálního AI dodavatelského řetězce.
Třetí největší hráč, Micron, drží podíl 22 %. Přestože jde o významnou americkou konkurenci, jeho tržní pozice je nižší než u obou korejských lídrů. Zbytek trhu tedy pouze 11 % ovládají ostatní menší společnosti. To naznačuje, že bariéry vstupu do tohoto odvětví jsou velmi vysoké a prostor pro menší výrobce zůstává omezený.
Z investičního pohledu graf podporuje tezi, že Samsung a SK Hynix budou jedněmi z hlavních firem profitujících z dlouhodobého růstu AI infrastruktury. Současně ale platí, že jejich dominantní pozice zvyšuje tlak na kapitálové výdaje. Pokud se poptávka bude vyvíjet podle optimistických scénářů, nové investice mohou posílit jejich technologický náskok. Pokud by však došlo ke zpomalení AI cyklu, riziko převisu nabídky by mohlo výrazně zatížit marže celého sektoru.
Graf Samsung (SMSN.UK, D1)
Zdroj: xStation5
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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