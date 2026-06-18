JPMorgan varuje před rizikem výprodejů u čipových akcií ⚠️

Stratégové JPMorgan upozorňují, že prudká rally polovodičových akcií může zvyšovat riziko náhlých tržních výprodejů. Podle týmu vedeného Nikolaosem Panigirtzoglouem se čipové tituly sice vrátily na rekordní maxima, ale současně s tím roste i volatilita, což může být pro část investorů problém.
Hlavním rizikem jsou takzvané VaR šoky. Jde o situaci, kdy velké cenové pohyby způsobí, že portfolia investorů překročí své interní limity rizika. Tito investoři pak mohou být nuceni snižovat pozice bez ohledu na to, zda dlouhodobě stále věří v růstový příběh polovodičů. Pro trh je nebezpečné hlavně to, že takové nucené prodeje mohou spustit další vlnu volatility.
Philadelphia Semiconductor Index, který sleduje americké polovodičové akcie, začátkem měsíce klesl o více než 10 % kvůli obavám z přehřátí AI obchodu. Index se však rychle zotavil a znovu dosáhl historických maxim. Právě takto prudký návrat ale podle JPMorgan může zvyšovat křehkost trhu, protože pozice investorů jsou v tomto segmentu velmi koncentrované.
Podle průzkumu Bank of America jsou long pozice na výrobcích čipů aktuálně nejvíce přeplněným obchodem mezi správci fondů. To znamená, že mnoho investorů sází stejným směrem. Pokud by přišel negativní impuls, například slabší výsledky, regulace nebo ochlazení AI euforie, část trhu může začít rychle vybírat zisky.
JPMorgan zároveň upozorňuje, že před podobnými otřesy obvykle roste volatilita a zhoršuje se tržní likvidita. Jinými slovy, pokud je na trhu méně kupců ochotných absorbovat velké prodejní objednávky, i menší změna sentimentu může způsobit výraznější cenový pohyb. To je důležité zejména u titulů, které už mají za sebou velmi silný růst.
Dalším problémem jsou valuace. Podle JPMorgan roste váha polovodičových akcií v globálních indexech mnohem rychleji než jejich podíl na tržbách. Tento rozdíl naznačuje, že investoři do cen akcií započítávají velmi optimistická očekávání budoucího růstu. U polovodičů je tento poměr přibližně šestinásobný, což je více než dvojnásobek hodnoty u skupiny Magnificent Seven v indexu S&P 500.
Z investičního pohledu to neznamená, že růstový příběh čipových firem končí. AI infrastruktura, datová centra a výpočetní kapacita zůstávají silnými dlouhodobými tématy. JPMorgan ale varuje, že krátkodobě může být trh citlivý na jakékoliv zklamání. Čím více investorů drží podobné pozice, tím větší je riziko prudkých pohybů při změně nálady.
Polovodiče tak zůstávají jedním z nejsilnějších motorů akciového trhu, ale zároveň i jedním z jeho největších zdrojů potenciální volatility. Pokud se rally bude dál opírat o stále vyšší valuace a přeplněné pozice, může i menší otřes vyvolat výraznější výprodej napříč technologickým sektorem.
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