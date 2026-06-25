🍫 Kakao +20 % za týden 📈 Záplavy v Africe a Super El Niño 🌊

- Ceny kakaa vzrostly za poslední týden o více než 20 % na nejvyšší úrovně od ledna.
- Záplavy v Pobřeží slonoviny přerušily přístup farmářů k plantážím i přístavům.
- Jen ve středu 24. června futures uzavřely s denním růstem o 7,06 %.
- NOAA odhaduje 67% pravděpodobnost vzniku Super El Niño, které ohrožuje budoucí úrodu v západní Africe.
- Odhad globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 byl snížen na 149 000 tun z původních 267 000 tun.
- Nigérie zaznamenala v dubnu meziroční pokles vývozu o 20 %.
- Navzdory současnému růstu jsou ceny stále téměř o dvě třetiny nižší než rekordní maxima z roku 2024.
- Ceny kakaa vzrostly za poslední týden o více než 20 % na nejvyšší úrovně od ledna.
- Záplavy v Pobřeží slonoviny přerušily přístup farmářů k plantážím i přístavům.
- Jen ve středu 24. června futures uzavřely s denním růstem o 7,06 %.
- NOAA odhaduje 67% pravděpodobnost vzniku Super El Niño, které ohrožuje budoucí úrodu v západní Africe.
- Odhad globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 byl snížen na 149 000 tun z původních 267 000 tun.
- Nigérie zaznamenala v dubnu meziroční pokles vývozu o 20 %.
- Navzdory současnému růstu jsou ceny stále téměř o dvě třetiny nižší než rekordní maxima z roku 2024.
Kdo sledoval ceny kakaa ještě minulou středu, mohl být nemile překvapen. Za posledních sedm dní vyskočily futures na kakao o více než 20 % a komodita se dostala na nejvyšší úrovně od ledna letošního roku. Za prudkým pohybem stojí kombinace bezprostředního šoku způsobeného počasím a rostoucích obav o budoucí úrodu, kterým trh začíná přikládat stále větší váhu.
Spouštěčem aktuálního růstu byly záplavy v Pobřeží slonoviny, největším producentovi kakaa na světě. Silné deště zaplavily silnice v hlavních pěstitelských oblastech a odřízly farmáře od plantáží i vývozních přístavů, čímž ohrozily závěrečnou fázi střední sklizňové sezóny. Zvýšená vlhkost zároveň zvyšuje riziko šíření chorob a hniloby plodů na kakaovnících, což může snižovat úrodu i kvalitu bobů.
GRAF: Vývoj ceny kakaa (COCOA, H1)
Zdroj: xStation5
Pod povrchem však doutná hlubší problém. Od 10. června je oficiálně potvrzeno formování fenoménu El Niño nad rovníkovým Tichým oceánem. Pro západní Afriku to historicky znamená teplejší a sušší podmínky, které stresují kakaovníky právě v kritickém období vývoje plodů. Americká agentura NOAA odhaduje 67% pravděpodobnost vzniku takzvaného Super El Niño, jednoho z nejsilnějších v zaznamenané historii. Průzkumy budoucí úrody pro sezónu 2026/27 již nyní naznačují podprůměrné nasazení plodů na kakaovnících, což vrhá stín na hlavní sklizňovou sezónu začínající v říjnu.
Analytická společnost StoneX v dubnu snížila odhad globálního přebytku kakaa pro sezónu 2026/27 na 149 tisíc tun z původních 267 tisíc tun odhadovaných v lednu. Zároveň snížila odhad přebytku pro aktuální sezónu 2025/26 z 287 tisíc tun na 247 tisíc tun. Pobřeží slonoviny a Ghana přitom společně zajišťují více než polovinu světové produkce kakaa, takže každý výpadek z tohoto regionu má globální dopad. Nigérie, pátý největší producent na světě, navíc zaznamenala v dubnu meziroční pokles exportu o 20 %.
Navzdory aktuálnímu růstu zůstávají ceny kakaa výrazně pod historickými maximy. Před rokem se komodita obchodovala přibližně za trojnásobek současných cen, což ukazuje, jak dramatický byl následný propad. Otázkou zůstává, zda aktuální rizika spojená s počasím postačí k trvalejšímu obratu trendu, nebo zda jde pouze o krátkodobý výkyv v rámci dlouhodobější normalizace cen.
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